Política

JNJ se resiste a cumplir con fallo judicial que repone a Delia Espinoza en la fiscalía de la Nación

Diligencias. La Comisión de Procesos Disciplinarios, dirigida por la ex congresista María Teresa Cabrera, programó una serie de diligencias para el mes de noviembre, entre ellas los testimonios de Espinoza y Patricia Benavides

Delia Espinoza, fiscal de la Nación espera reintegrarse al Ministerio Público en los próximos días
Delia Espinoza, fiscal de la Nación espera reintegrarse al Ministerio Público en los próximos días

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se resiste a restituir a la fiscal suprema Delia Espinoza como fiscal de la Nación titular y continúa adelante con el proceso disciplinario de destitución, a pesar de la resolución del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Juan Torres Tasso, que ordenó su reincorporación en el Ministerio Público y el cese del procedimiento sancionador.

Ayer, en una evidente maniobra dilatoria, la JNJ inició un extraño y no previsto procedimiento para acatar la resolución del juzgado constitucional. En este sentido, la presidenta de la comisión de procesos disciplinarios, María Teresa Cabrera Vega, solicitó a la procuraduría de la JNJ, con fecha 17 de octubre,  que “precise la fecha, hora exacta y modo (casilla electrónica, correo electrónico, domicilio procesal u otro) en que se produjo la notificación de la Resolución Judicial N° 5”.

Fecha de notificación

El presidente de la JNJ, Gino Ríos había declarado que acatarían la resolución judicial a favor de Delia Espinoza

El presidente de la JNJ, Gino Ríos había declarado que acatarían la resolución judicial a favor de Delia Espinoza

Además, subraya que en atención a lo dispuesto en el artículo 155°-C  de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 11° del Código Procesal Constitucional, en las notificaciones realizadas a las casillas electrónicas, el plazo se inicia a partir de los dos días posteriores a la notificación”.

La resolución judicial debía cumplir apenas cumplirse el plazo de la notificación y sin mayor trámite, de acuerdo con sus propios términos, esto es restablecer a Espinoza como fiscal de la Nación y suspender el proceso disciplinario.

Sin embargo, al iniciar un procedimiento para cumplir la sentencia judicial todo se vuelve incierto. Ahora, se desconoce en cuántos días la procuraduría informará lo solicitado, en cuántos días la comisión de procesos disciplinarios dará cuenta al pleno de la JNJ el mandato judicial para su cumplimiento.

Procedimiento disciplinario

En paralelo, con fecha 14 de octubre, la Junta ha reiterado una serie de pedidos al Ministerio Público para que informe sobre los eventos del 16 de junio, a la vez que ha programado una serie de testimonios para el mes de noviembre próximo.

Así, por ejemplo, la Junta le pide a la Gerencia General del Ministerio Público que  precise la hora en que el 16 de junio de 2025 se retiró de la sede del Ministerio Público la hoy fiscal suprema Patricia Benavides.

Luego, sobre la denominada vigilia realizada ese día, dado que la gerencia general ha respondido que no cuenta con un registro institucional de dicho evento, ni reportes de servicio, ni cuadernos de ocurrencia, se le solicita que “informe en qué área o departamento del Ministerio Público se registró dicha actividad".

Lo mismo sucede sobre un supuesto taponeo del piso 9 del Ministerio Público. La Gerencia General respondió que no se ha emitido ninguna disposición en ese sentido, que no se cuenta con constancia de que haya ocurrido y que las imágenes propagadas son falsas, pues no corresponden al piso 9°.

Entonces, la JNJ insiste que las imágenes si corresponden al piso 9° lo que evidencia que el taponeo si se realizó y que en todo caso informen a qué piso corresponden las fotos.

Testigos

Patricia Benavides fue citada a declarar el 7 de noviembre en la JNJ

Patricia Benavides fue citada a declarar el 7 de noviembre en la JNJ

Además, pide los nombres y funciones que cumplían cada uno de los participantes en la famosa vigilia del 16 de junio pasado. Igualmente, se requiere información sobre las personas que habrían sido despedidas en los días posteriores al 16 de junio. Igualmente, se ha pedido información sobre David Medina Guillen y Mervin Fernández de la Cruz.

Sobre este tema, la gerencia había contestado que del supuesto despido de 7 trabajadores, solo se ha podido identificar a 5, de los cuales dos continúan trabajando en el Ministerio Público. Entonces, la JNJ reitera que se informe sobre la situación de esas tres personas,  si laboraron en la fiscalía, sí se concluyó su designación o si renunciaron.

En el mismo documento se ha citado a declarar de manera virtual a una serie de personas supuestamente vinculadas a los eventos del 16 de junio. La fiscal de la Nación Delia Espinoza, fue citada para el lunes 03 de noviembre, y Liz Patricia Benavides, el viernes 07 de noviembre. Además, a Luis Cuya Salazar, deberá declarar el lunes, 03 de noviembre; Aldo Cabrera Pinedo, viernes, 07 de noviembre de 2025.

Igualmente, Marco Toledo Rodríguez y Gastón Remy Llacsa, están citados el 10 de noviembre, David Medina Guillén y Mervin Fernández Cruz, el 17 de noviembre, y, Fernando Gabriel Ly Paz, para el 18 de noviembre próximo

