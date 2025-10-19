HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Se acabó la inmunidad presidencial: Dina Boluarte deberá enfrentar 11 carpetas fiscales en su contra

La defensa de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, confirmó que actualmente existen 11 carpetas fiscales. Entre los casos más polémicos se encuentran el caso ‘Cirugía’, ‘Rolex’ y ‘Cofre’

Tras ser vacada por el Congreso que la blindó en distintas ocasiones, Dina Boluarte deberá enfrentar 11 carpetas fiscales. Foto: difusión
Tras ser vacada por el Congreso que la blindó en distintas ocasiones, Dina Boluarte deberá enfrentar 11 carpetas fiscales. Foto: difusión

El 10 de octubre Dina Boluarte fue vacada por el mismo Congreso que la mantuvo en el poder por casi tres años. Consecuentemente, dejó de gozar de la inmunidad parlamentaria y ahora deberá enfrentar 11 investigaciones fiscales en su contra. Del total, ocho corresponden a presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su función como mandataria. La cifra fue confirmada por su abogado, Juan Carlos Portugal, en diálogo con América Televisión.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El primer caso por el cual se le aperturó una investigación a Boluarte Zegarra fue el relacionado a las muertes producto de la represión a las protestas entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Se le investiga por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

lr.pe

El 11 de septiembre de este 2025, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional planteada por el ex fiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana. Durante la sustentación del informe, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones (APP), sustentó que “no existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones”.

Otro de los casos por los cuales se investiga a la expresidenta es el presunto delito de cohecho pasivo impropio por la presunta recepción de joyas y relojes a cambio de presupuesto adicional para el Gobierno Regional de Ayacucho, liderado por Wilfredo Oscorima.

Una vez más, el Parlamento blindó a Boluarte por medio de la Comisión Permanente, cuyos integrantes aprobaron el informe de la SAC que recomendaba no continuar con la investigación. La Fiscalía solicitó al Congreso reconsiderar su decisión.

PUEDES VER: César Sandoval, exministro de Dina Boluarte, busca ir al Senado con partido de César Acuña: "APP tiene su voto duro"

lr.pe

Sumado a ello, la ex mandataria tiene dos investigaciones abiertas tras confirmarse que se realizó un procedimiento quirúrgico el 28 de junio del 2023 sin solicitar licencia al Congreso para ausentarse de sus funciones. Por este motivo, se le investiga por el presunto delito de abandono del cargo y por presunta falsedad genérica por supuesta falsificación de firmas en resoluciones supremas entre 29 junio y 9 julio 2023 (periodo en el que se recuperaba de la cirugía).

Por ambos cuestionamientos, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un informe final el 18 de junio de 2025, que recomienda la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, argumentando que se ausentó entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023 sin delegar funciones ni informar al Congreso.

PUEDES VER: César Hildebrandt respalda manifestación contra José Jerí: "Podría ser moralmente hijo de Dina"

lr.pe

Adicionalmente, la ex jefa de Estado cuenta con una carpeta fiscal por el supuesto acuerdo con la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, para mantener en el cargo al excomandante general de la Policía, Raúl Alfaro Alvarado. El 24 de abril de 2025, la Fiscalía de la Nación, precedida en ese entonces por Delia Espinoza, archivó la investigación preliminar contra Dina Boluarte y Patricia Benavides por esos hechos. El motivo fue que se determinó que no existen elementos de prueba suficientes para sostener los cargos. Sin embargo, se aclaró que este archivo no equivale a una absolución definitiva; la carpeta fiscal podría reabrirse si aparecen nuevas pruebas antes de que prescriba la acción penal.

A la presidenta también se la indaga por desactivar el grupo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Efficcop) para con el presunto objetivo de “neutralizar las investigaciones” contra su hermano Nicanor Boluarte. Se le señala como responsable del posible delito de encubrimiento personal y abuso de autoridad. En junio del 2025, la defensa de Boluarte pidió que se anule la denuncia constitucional, alegando vulneraciones legales, pero esto fue rechazado por el Poder Judicial.

PUEDES VER: Dina Boluarte: Poder Judicial rechazó pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra expresidenta

lr.pe

Finalmente, la ex mandataria cuenta con una investigación por el supuesto uso del vehículo presidencial, conocido como ‘cofre’ para facilitar el traslado del prófugo Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre. El 16 de mayo de 2025, la denuncia constitucional por este proceso fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Por esto, la defensa de Boluarte indica que ya no está pendiente que su clienta declare ante la Fiscalía porque el tema ya pasó al Poder Legislativo.

Investigaciones por presuntos delitos cometidos antes de asumir el cargo

Por otro lado, enfrenta tres investigaciones por presuntos delitos cometidos antes de asumir el cargo. Estas indagaciones abarcan su presunta implicación en el financiamiento ilícito de la campaña de Perú Libre durante las elecciones de 2021, la contratación de Víctor Torres Merino en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y un posible favorecimiento a empresas proveedoras de alimentos para el extinto programa Qali Warma.

Notas relacionadas
Dina Boluarte: Poder Judicial rechazó pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra expresidenta

Dina Boluarte: Poder Judicial rechazó pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra expresidenta

LEER MÁS
César Hildebrandt respalda manifestación contra José Jerí: "Podría ser moralmente hijo de Dina"

César Hildebrandt respalda manifestación contra José Jerí: "Podría ser moralmente hijo de Dina"

LEER MÁS
Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estado de emergencia en Lima permitirá mayores abusos y detenciones en protestas: "Medida es ineficiente ante la inseguridad"

Estado de emergencia en Lima permitirá mayores abusos y detenciones en protestas: "Medida es ineficiente ante la inseguridad"

LEER MÁS
Policía vuelve a la escena del crimen de Eduardo Ruiz: reconstruyen últimos momentos de vida de joven manifestante

Policía vuelve a la escena del crimen de Eduardo Ruiz: reconstruyen últimos momentos de vida de joven manifestante

LEER MÁS
Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

LEER MÁS
Ricardo Cuenca: “La educación perdió el estatus de bien público para volverse uno privado”

Ricardo Cuenca: “La educación perdió el estatus de bien público para volverse uno privado”

LEER MÁS
Fue detenido otro policía implicado en el asesinato de manifestante ‘Trvko’

Fue detenido otro policía implicado en el asesinato de manifestante ‘Trvko’

LEER MÁS
Marcha Generación Z EN VIVO: ¿qué se sabe de la protesta de hoy tras el asesinato de Eduardo Ruiz por parte de la PNP?

Marcha Generación Z EN VIVO: ¿qué se sabe de la protesta de hoy tras el asesinato de Eduardo Ruiz por parte de la PNP?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Desaguadero: En la frontera con Bolivia reina la incertidumbre por la segunda vuelta presidencial

Tercer recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: a qué hora empieza, desvíos y por qué calles pasará

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

Política

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

Congresista Ruth Luque denuncia que cuatro manifestantes del 15 de octubre continúan detenidos

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

Congresista Ruth Luque denuncia que cuatro manifestantes del 15 de octubre continúan detenidos

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025