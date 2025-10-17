César Hildebrandt respalda manifestación contra José Jerí: "Podría ser moralmente hijo de Dina"

El periodista César Hildebrandt rechazó las acciones de represión policial durante la manifestación del 15 de octubre y consideró que José Jerí "podría ser moralmente hijo de Dina".

En su columna del semanario Hildebrandt en sus Trece, el periodista explicó las razones por las cuales los ciudadanos exigen la salida del actual presidente. "Algún ser angélico preguntará: ¿Pero no es que ya botaron a Dina? Sí, pero ahora está Jerí, que podría ser moralmente hijo de Dina, primo de Rospigliosi, entenado de Montesinos, sobrino de Acuña. Y junto a él está Ernesto Álvarez, que es una ensalada de lo peor del Apra, lo más rancio del PPC y lo más sabrosón del oportunismo omnívoro con facha académica", se lee.

Por estas razones, reafirmó que en las protestas "hay un pueblo expresándose con ira legítima" que se enfrenta a una "policía estúpidamente violenta, deliberadamente provocadora, custodiando la fábrica de esas leyes que el crimen organizado inspiró y agradece".

"El veredicto popular es que se larguen todos. Pero la derecha preferirá ver muertos en la calle, balas suasorias, incendios populares, heridos uniformados propios, con tal de seguir su plan. Y ese plan, como es notorio, es el siguiente: o barremos en las elecciones del 2026 o barremos con las elecciones del 2026 si “la seguridad nacional” así lo exige", agregó.

En ese sentido, sostuvo que "la gente tiene derecho de expresarse con furia porque es furia lo que merecen el gobierno de Jerí, emanación del de Boluarte".