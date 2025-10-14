HOYSuscripcion LR Focus

Alcaldes de Lima se reúnen con presidente José Jerí: seguridad e inversión entre los pedidos más solicitados

Alrededor del 90% de alcaldes distritales de Lima Metropolitana asistieron a la convocatoria que realizó el presidente de la República para abordar temas que combatan la inseguridad y criminalidad en la Capital.

Alcaldes plantean cinco propuestas al Ejecutivo para enfrentar la criminalidad en la ciudad.
Alcaldes plantean cinco propuestas al Ejecutivo para enfrentar la criminalidad en la ciudad. | Composición LR | Andina

Por medio de una invitación inusual en su cuenta de X, el presidente de la República, José Jerí, invitó a todos los alcaldes distritales de Lima Metropolitana para llevar a cabo una reunión en Palacio de Gobierno. La conferencia inició alrededor de las 8:00 a.m. y finalizó cerca del mediodía con cinco principales propuestas que pretenden enfrentar la criminalidad, si el Ejecutivo las considera tras el anuncio de juramentación del nuevo gabinete ministerial.

Renzo Reggiardo Barreto, el actual alcalde de Lima, encabezó la convención junto con el 90% de asistencia de los gobiernos locales. Durante la intervención se destacó temas como la declaratoria de estado de emergencia, el uso obligatorio de chaleco naranja en transporte lineal, la circulación de una sola persona por motocicleta y una "campaña de sensibilización" para promover la entrega de armas ilegal.

Autoridades felicitaron y bendijeron a Jerí Oré y a Reggiardo Barreto por la obtención de sus cargos, sin recordar que sus puestos se dieron en medio de una vacancia aclamada, pero inesperada, y de, una renuncia por "crecimiento" motivada por intereses personales. No por elección popular ni justicia social.

Los 35 alcaldes que se reunieron en Palacio, no solo plantearon medidas en contra de la inseguridad, sino también legitimaron el gobierno de José Jerí como nuevo presidente. Foto: Difusión.

Los 35 alcaldes que se reunieron en Palacio, no solo plantearon medidas en contra de la inseguridad, sino también legitimaron el gobierno de José Jerí como nuevo presidente. Foto: Difusión.

Alcaldes exigen inversión en seguridad

El burgomaestre de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, expuso que se debe declarar en estado de emergencia la ciudad para combatir la delincuencia e inseguridad en los sectores más vulnerables. A su vez, mencionó que se debe erradicar la tenencia ilegal de armas y propuso que los que no acaten la medida serán sentenciados con cadena perpetua.

Durante la ronda de exposiciones, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, criticó la labor de la Policía Nacional (PNP) en su distrito, ya que no estaría trabajando debidamente. "La Policía de convenio no tiene la actitud, muchas veces están en la camioneta de serenazgos a pasear. Tenemos intervenciones en donde tenemos que decirle 'oiga, baje y ayúdenos'. Con ellos no es el cuento. Pero para cobrar son muy puntuales".

Sobre el apagón de celulares que anunció la PNP con bombos y platillos, dijo que es un "cuentazo" y que en su jurisdicción se puede comprar 50 chips sin ningún problema, porque "se venden como caramelos". Además, cuestionó el rol de las instituciones de comunicación que no sanciona a esas empresas telefónicas. Cabe mencionar que el distrito de San Juan de Lurigancho es uno de los más golpeados por ola de inseguridad y criminalidad.

En la misma línea, Olimpio Alegría, de la Municipalidad de Santa Anita, sostuvo que los malos policías deben ser drásticamente sancionados. "Utilizan sus conocimientos e información privilegiada para dar protección a los delincuentes. Se les debe dar cadena perpetua a esos suboficiales, mano severa contra aquellos que infringen la norma". Lamentó que su localidad "sea el patito feo de Lima", porque en los tres años que lleva de gestión no le han asignado ni un sol para combatir la delincuencia.

El gobernador local de Ancón, Samuel Daza, indicó que la delincuencia de organizaciones criminales se origina en los penales de la ciudad como Ancón, San Juan de Lurigancho, Castilla e incluso el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranga. Por otro lado, planteó una medida de trazabilidad en el que propone "registrar a todos los ciudadanos extranjeros que viven en nuestros distritos para tener un control".

En tanto, Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, solicitó mayor presencia policial y designación de presupuesto a este sector. "Se debe invertir en inteligencia, si no estamos fritos". Tras ello, dijo que los delincuentes que son atrapados por efectivos policiales, el Ministerio Público los suelta. Exigió que se trabaje en un plan en donde las instituciones de justicia deban fortalecerse.

Chosica y Chaclacayo exigen plan de contingencia contra huaicos

La temporada de lluvias intensas ya comenzó en la sierra central y los estragos de lodo y piedras no demoran en llegar. Por ello, los alcaldes de Chosica y Chaclacayo, solicitaron al presidente José Jerí que se disponga un estado de emergencia en las zonas más vulnerables afectadas por los huaicos.

"Tiene que haber más presencia del Gobierno, se debe realizar un estado de emergencia integral por intensas lluvias", mencionó Oswaldo Vargas, de la alcaldía de Chosica - Lurigancho. Con el mismo sentido, Sergio Baigorria, de la municipalidad de Chaclacayo, sentenció: "La inseguridad mata gente, los huaicos también".

Franco Vidal plantea modificar programas sociales

El alcalde de Ate, Franco Vidal, no planteo temas en materia de seguridad en la convocatoria que realizó el presidente para consensuar acciones contra la delincuencia, si no expuso ideas que abarcan más planes del Gobierno Central. Entre ellos, "modificar los programas sociales como el Vaso de Leche y Comedores populares, porque se encuentran politizados" y "reducir los ministerios o fusionarlos".

Con respecto a su distrito, solicitó al mandatario que el MTC apruebe la viabilidad del expediente de la obra av. Ramiro Prialé con Javier Prado, que beneficiará a millones de transeúntes y se cree la Universidad de Huaycán. Vidal también pretendió distribuir el presupuesto del Fondo de Compensación Municipal de su distrito para cerrar brechas. "En Ate, tenemos 40 millones de soles para hacer obras por medio de Foncomun. Es absurdo, debe de haber una red de distribución total a nivel de distritos que realmente necesitan cerrar brechas de gran infraestructura".

De 42 alcaldes solo asistieron 35

  1. Alcalde de Surco, Carlos Bruce
  2. Alcalde de Miraflores, Carlos Canales
  3. Alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman.
  4. Alcalde del Rímac, Néstor de La Rosa.
  5. Alcalde de San Luis, Ricardo Pérez.
  6. Alcalde de Los Olivos, Luis Felipe Castillo
  7. Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.
  8. Alcalde SJL, Jesús Maldonado.
  9. Alcalde de Chaclacayo, Sergio Antonio Baigorria
  10. Alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga
  11. Alcalde SMP, Hernán Cifuentes
  12. Alcalde de Ate, Franco Vidal
  13. ⁠Alcalde de Santa Anita, Olimpo Alegría
  14. ⁠Alcalde de Ancón, Samuel Daza
  15. Alcalde de Santa Rosa, George Robles
  16. Alcalde de Comas, Ulises Villegas
  17. Alcalde de San Bartolo, August Carbajal
  18. Alcalde de Lurigancho - Chosica, Oswaldo Vargas
  19. Alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez
  20. Alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza
  21. Alcalde de Breña, Luis de la Mata
  22. Alcaldesa Pueblo Libre, Mónica Tello
  23. Alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas
  24. Alcalde Pachacamac, Enrique Cabrera
  25. Alcalde de Surquillo, Cintia Loayza
  26. Alcalde de La Molina, Diego Uceda
  27. Alcalde de Cieneguilla, Emilio Chávez
  28. Alcalde de Pucusana, Juan Cuya
  29. Alcalde de VES, Guido Iñigo
  30. ⁠Alcalde San Miguel, Eduardo Bless
  31. ⁠Alcalde de SJM, Delia Castro
  32. Alcalde de El Agustino, Richard Soria
  33. ⁠Alcalde de La Victoria, Rubén Cano
  34. Alcalde de Santa María del Mar, Alberto Monteverde
  35. Alcalde de San Borja, Marco Álvarez

