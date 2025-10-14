Por medio de una invitación inusual en su cuenta de X, el presidente de la República, José Jerí, invitó a todos los alcaldes distritales de Lima Metropolitana para llevar a cabo una reunión en Palacio de Gobierno. La conferencia inició alrededor de las 8:00 a.m. y finalizó cerca del mediodía con cinco principales propuestas que pretenden enfrentar la criminalidad, si el Ejecutivo las considera tras el anuncio de juramentación del nuevo gabinete ministerial.

Renzo Reggiardo Barreto, el actual alcalde de Lima, encabezó la convención junto con el 90% de asistencia de los gobiernos locales. Durante la intervención se destacó temas como la declaratoria de estado de emergencia, el uso obligatorio de chaleco naranja en transporte lineal, la circulación de una sola persona por motocicleta y una "campaña de sensibilización" para promover la entrega de armas ilegal.

Autoridades felicitaron y bendijeron a Jerí Oré y a Reggiardo Barreto por la obtención de sus cargos, sin recordar que sus puestos se dieron en medio de una vacancia aclamada, pero inesperada, y de, una renuncia por "crecimiento" motivada por intereses personales. No por elección popular ni justicia social.

Los 35 alcaldes que se reunieron en Palacio, no solo plantearon medidas en contra de la inseguridad, sino también legitimaron el gobierno de José Jerí como nuevo presidente. Foto: Difusión.

Alcaldes exigen inversión en seguridad

El burgomaestre de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, expuso que se debe declarar en estado de emergencia la ciudad para combatir la delincuencia e inseguridad en los sectores más vulnerables. A su vez, mencionó que se debe erradicar la tenencia ilegal de armas y propuso que los que no acaten la medida serán sentenciados con cadena perpetua.

Durante la ronda de exposiciones, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, criticó la labor de la Policía Nacional (PNP) en su distrito, ya que no estaría trabajando debidamente. "La Policía de convenio no tiene la actitud, muchas veces están en la camioneta de serenazgos a pasear. Tenemos intervenciones en donde tenemos que decirle 'oiga, baje y ayúdenos'. Con ellos no es el cuento. Pero para cobrar son muy puntuales".

Sobre el apagón de celulares que anunció la PNP con bombos y platillos, dijo que es un "cuentazo" y que en su jurisdicción se puede comprar 50 chips sin ningún problema, porque "se venden como caramelos". Además, cuestionó el rol de las instituciones de comunicación que no sanciona a esas empresas telefónicas. Cabe mencionar que el distrito de San Juan de Lurigancho es uno de los más golpeados por ola de inseguridad y criminalidad.

En la misma línea, Olimpio Alegría, de la Municipalidad de Santa Anita, sostuvo que los malos policías deben ser drásticamente sancionados. "Utilizan sus conocimientos e información privilegiada para dar protección a los delincuentes. Se les debe dar cadena perpetua a esos suboficiales, mano severa contra aquellos que infringen la norma". Lamentó que su localidad "sea el patito feo de Lima", porque en los tres años que lleva de gestión no le han asignado ni un sol para combatir la delincuencia.

El gobernador local de Ancón, Samuel Daza, indicó que la delincuencia de organizaciones criminales se origina en los penales de la ciudad como Ancón, San Juan de Lurigancho, Castilla e incluso el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranga. Por otro lado, planteó una medida de trazabilidad en el que propone "registrar a todos los ciudadanos extranjeros que viven en nuestros distritos para tener un control".

En tanto, Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, solicitó mayor presencia policial y designación de presupuesto a este sector. "Se debe invertir en inteligencia, si no estamos fritos". Tras ello, dijo que los delincuentes que son atrapados por efectivos policiales, el Ministerio Público los suelta. Exigió que se trabaje en un plan en donde las instituciones de justicia deban fortalecerse.

Chosica y Chaclacayo exigen plan de contingencia contra huaicos

La temporada de lluvias intensas ya comenzó en la sierra central y los estragos de lodo y piedras no demoran en llegar. Por ello, los alcaldes de Chosica y Chaclacayo, solicitaron al presidente José Jerí que se disponga un estado de emergencia en las zonas más vulnerables afectadas por los huaicos.

"Tiene que haber más presencia del Gobierno, se debe realizar un estado de emergencia integral por intensas lluvias", mencionó Oswaldo Vargas, de la alcaldía de Chosica - Lurigancho. Con el mismo sentido, Sergio Baigorria, de la municipalidad de Chaclacayo, sentenció: "La inseguridad mata gente, los huaicos también".

Franco Vidal plantea modificar programas sociales

El alcalde de Ate, Franco Vidal, no planteo temas en materia de seguridad en la convocatoria que realizó el presidente para consensuar acciones contra la delincuencia, si no expuso ideas que abarcan más planes del Gobierno Central. Entre ellos, "modificar los programas sociales como el Vaso de Leche y Comedores populares, porque se encuentran politizados" y "reducir los ministerios o fusionarlos".

Con respecto a su distrito, solicitó al mandatario que el MTC apruebe la viabilidad del expediente de la obra av. Ramiro Prialé con Javier Prado, que beneficiará a millones de transeúntes y se cree la Universidad de Huaycán. Vidal también pretendió distribuir el presupuesto del Fondo de Compensación Municipal de su distrito para cerrar brechas. "En Ate, tenemos 40 millones de soles para hacer obras por medio de Foncomun. Es absurdo, debe de haber una red de distribución total a nivel de distritos que realmente necesitan cerrar brechas de gran infraestructura".

De 42 alcaldes solo asistieron 35

Alcalde de Surco, Carlos Bruce Alcalde de Miraflores, Carlos Canales Alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman. Alcalde del Rímac, Néstor de La Rosa. Alcalde de San Luis, Ricardo Pérez. Alcalde de Los Olivos, Luis Felipe Castillo Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Alcalde SJL, Jesús Maldonado. Alcalde de Chaclacayo, Sergio Antonio Baigorria Alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga Alcalde SMP, Hernán Cifuentes Alcalde de Ate, Franco Vidal ⁠Alcalde de Santa Anita, Olimpo Alegría ⁠Alcalde de Ancón, Samuel Daza Alcalde de Santa Rosa, George Robles Alcalde de Comas, Ulises Villegas Alcalde de San Bartolo, August Carbajal Alcalde de Lurigancho - Chosica, Oswaldo Vargas Alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez Alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza Alcalde de Breña, Luis de la Mata Alcaldesa Pueblo Libre, Mónica Tello Alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Alcalde Pachacamac, Enrique Cabrera Alcalde de Surquillo, Cintia Loayza Alcalde de La Molina, Diego Uceda Alcalde de Cieneguilla, Emilio Chávez Alcalde de Pucusana, Juan Cuya Alcalde de VES, Guido Iñigo ⁠Alcalde San Miguel, Eduardo Bless ⁠Alcalde de SJM, Delia Castro Alcalde de El Agustino, Richard Soria ⁠Alcalde de La Victoria, Rubén Cano Alcalde de Santa María del Mar, Alberto Monteverde Alcalde de San Borja, Marco Álvarez

