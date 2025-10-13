La Municipalidad de Lima entrega la primera parte de la renovada av. Túpac Amaru, pero usuarios reportan falta de señalización y accidentes de tránsito en Comas. | composición LR | Omar Neyra

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), encabezada hasta este lunes por el alcalde Rafael López Aliaga, presentó la entrega de la primera etapa de la rehabilitación integral de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Comas. Esta vía, una de las más transitadas de Lima norte, fue anunciada como una intervención que busca mejorar la conectividad con Carabayllo, Independencia y Los Olivos, y que beneficiaría a más de 700.000 vecinos.

Sin embargo, detrás de la inauguración y los discursos oficiales, la obra ha presentado deficiencias a pesar de que recién ha sido abierta al tránsito: falta de señalización, congestión vehicular, ausencia de paraderos definidos, confusión en los semáforos y nula presencia de ciclovías. A ello se suma la imprudencia de conductores ante la escasa fiscalización municipal, lo que ya ha provocado al menos un accidente en el tramo entregado.

Falta de señalización causó accidente

La intervención de la MML incluye la interconexión vial con las avenidas Naranjal Maestro Peruano, Puno, Andrés Belaúnde, Micaela Bastidas, Jamaica y Los Incas Revolución. Estos tramos buscarían mejorar la conexión entre los distritos de Lima norte, aunque los usuarios aseguran que la congestión persiste debido a la falta de semáforos sincronizados y la ausencia de agentes de tránsito.

El tráfico se incrementa debido a la falta de señalización.

Durante los primeros días de funcionamiento, vecinos, comerciantes y transportistas han reportado múltiples incidentes por la falta de ordenamiento vehicular. De hecho, mientras La República realizaba la cobertura periodística, se produjo un choque entre un automóvil y una moto lineal debido a la ausencia de señalización.

El motorizado fue impactado por un auto que también transitaba por la vía y que pasó a velocidad, lo que generó que no frene a tiempo para evitar el rompemuelle. La policía intentó impedir que el hecho sea registrado, alegando privacidad, y una de las personas indicó que ya llegaba la ambulancia. El joven que iba en la moto, mientras estaba sentado en el suelo, indicó que se encontraba bien.

Este no sería el único hecho similar, ya que no hay mucha presencia policial en los alrededores. ''Hace poco hubo un accidente, en el km 12 con la línea de Collique y una combi. Por lo que habían cerrado una vía y la combi por ganar se chocó con el carro'', contó un vecino. ''No hay muchos policías por esta zona que vean el tránsito. Por eso que los carros hacen lo que quieren… Se meten o voltean donde no deben voltear'', indicó el ciudadano, que también ha trabajado como conductor, y pidió a las autoridades que pongan más seguridad.

Mientras el municipio resalta las nuevas pistas, áreas verdes y paraderos remodelados, los usuarios denuncian que el tránsito se ha vuelto más caótico y peligroso. ''Antes estaba mejor el tráfico'', comenta una vecina, y explica que existían más paraderos y ahora todo está cerrado. Además, confirmó la prevalencia de accidentes en el lugar: ''Hubo dos o tres choques, acá en la 50 y por el politécnico''.

El accidente registrado no sería el primero desde que empezó la ejecución de la obra.

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, en diálogo con La República, explicó que pueden evitarse los accidentes por error humano con una buena señalización en obras recién terminadas. ''¿Y cómo lo prevees? Con carteles, con avisos, pones una tranca, pones un par de conos, pones ahí un aviso de 'Despacio''', indicó.

También recordó que los proyectos urbanos deben priorizar no solo la movilidad vehicular, sino también la seguridad de todos los usuarios: ''También hay personas que no van a usar la vía con un vehículo. Los vecinos utilizan la vía de manera peatonal. Entonces, a ellos también tienes que darles las seguridades''. Además, mencionó que muchas veces se prioriza la comodidad del conductor y se olvida al peatón.

''Se olvidan de poner veredas, ponen veredas truncas y que ya el peatón tiene que estar subiendo y bajando la vereda. Entonces eso lo vemos en muchas municipalidades a lo largo y en todo el país y no debería suceder así. Cuando es una obra, tienes que dar una solución para todos los que vayan a utilizarla'', precisó.

Una residente del lugar indica: ''Tenemos que buscar nuestro propio paradero porque no hay. Quieren agarrar todo para el Metropolitano y no es así. No están pensando en nosotros, están pensando en su bolsillo. Nos han cerrado todo''. Ella pide a las autoridades un mejor plan de ejecución: ''Que piensen en las cosas que van a realizar. Que piensen en los peatones. Ellos agarran su carro y ya. Nosotros tenemos que transitar diariamente y no tenemos dónde''.

Tampoco hay paraderos de buses claros en la zona.

''Han achicado las vías, antes era más accesible. Han cerrado las rejas, no hay ni para cruzar'', comenta otro residente. Lo cierto es que, desde que se comenzó la ejecución de la obra, conductores ya señalaban que los desvíos y cierres parciales generaban un tráfico considerable en horas punta, ya que no existían vías alternas adecuadas. También se reportaba que algunos semáforos estaban apagados o no funcionaban, así como veredas inexistentes o incompletas, lo que obligaba a peatones a bajar a la pista para caminar o cruzar. Por si no fuera poco, los accidentes vienen registrándose desde hace varios meses, como confirmaron los vecinos.

Se inauguró un tramo tras un año de construcción

El proyecto demandó una inversión superior a los S/ 100 millones y contempló 7.3 kilómetros de intervención en el sentido norte–sur, entre el óvalo Naranjal y la avenida Revolución. No obstante, la obra fue inaugurada sin estar concluida, ya que aún falta el sentido sur-norte, que se encuentra en ejecución, según la MML.

El exministro del MTC, Carlos Estremadoyro, explicó que se trata de una entrega parcial: ''La obra no está concluida en su totalidad. Eso te va a quitar semaforizaciones, cruceros, señalizaciones, carteles, cruces peatonales y otros. Y lo que tiene que hacer la municipalidad es ponerse las pilas y hacer la obra integral''.

Existen tramos que aún están en proceso.

Según el exministro, la decisión de inaugurar una obra inconclusa podría responder a un motivo político más que técnico. “Por la cuestión de la coyuntura política y del alcalde que sale de la municipalidad para lanzarse a la campaña presidencial. Los políticos aceleran, a veces, este tema de las inauguraciones'', manifestó.

El urbanista Augusto Ortiz manifestó a La República que la entrega de la vía en las condiciones en las que se encuentra no es lo ideal. ''(La obra) es corregible, pero lo deseable es que se generen cambios, acelerar flujos lineales puede empeorar la situación'', explica, mientras menciona que no bastan corredores que conecten los distritos, sino que exista una mejor infraestructura en cada lugar de la ciudad, para que no sea necesaria la movilización masiva y no se genere tanto tráfico. Además, el experto incluyó que la comunicación es importante en este tipo de obras para que los usuarios estén prevenidos: ''La Municipalidad debería tener programas donde se explique qué va a pasar''.

De acuerdo con la normativa, la MML es la entidad responsable directa de la ejecución y fiscalización de esta obra, mientras que la Contraloría General de la República puede intervenir en caso se detecten irregularidades o incumplimiento de los plazos de entrega. ''La vía está bajo responsabilidad de la municipalidad, y es competencia de sus órganos de control, supervisión, y control interno'', precisó Estremadoyro. Por ahora, los vecinos solo piden algo básico: que la MML culmine la obra en su totalidad.

