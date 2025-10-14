HOYSuscripcion LR Focus

Habilitarán pabellón de máxima seguridad para sicarios y extorsionadores en Penal Ancón I a fines de octubre

Expertos advierten sobre la importancia del aislamiento total de los reclusos en el penal Ancón I para evitar la formación de bandas criminales, como ocurrió con el Primer Comando Capital en Brasil.

Expertos en seguridad advierten que los reos de alta peligrosidad deben estar separados en celdas individuales. Foto: Composición LR
Expertos en seguridad advierten que los reos de alta peligrosidad deben estar separados en celdas individuales. Foto: Composición LR

El titular del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Iván Paredes Yataco, ordenó la habilitación de un pabellón en la etapa A de Extrema Seguridad del Régimen Cerrado Especial del penal Ancón I, luego de la disposición del presidente de la República, José Jerí Oré. Dicho espacio estará destinado para 150 internos de alta peligrosidad que estén procesados o sentenciados por delitos graves como sicariato, extorsión, homicidio calificado, robo agravado, entre otros.

A través de sus redes sociales, el Inpe informó que los trabajos culminarán en un plazo de 15 días y que la medida proyecta reforzar el control y la seguridad en los centros penitenciarios. No obstante, el experto en seguridad ciudadana, Jose Manuel Saavedra, precisó que se deben tomar en cuenta factores importantes como el aislamiento total de los reclusos y de los dispositivos móviles, pues de lo contrario las extorsiones no solo continuarán, sino que empeorarían.

PUEDES VER: Expertos cuestionan presencia de José Jerí en operativo penitenciario simultáneo: “Es un show montado”

¿Pabellón de máxima seguridad para sicarios y extorsionadores en Penal Ancón I será útil?

El especialista sostuvo que la implementación de un pabellón de máxima seguridad resulta útil cuando hay celdas individuales, en donde los cabecillas estén separados del resto. "Que haya un bloqueo total de las comunicaciones, es decir, no debe haber llamadas ni señal de teléfonos celulares, lo cual no está ocurriendo en los penales", precisó Saavedra para La República.

Saavedra resalta la necesidad de que se implemente un servicio de inteligencia penitenciaria a fin de detectar que los cabecillas de bandas criminales no sigan operando dentro del penal. Es decir, si los reos de máxima peligrosidad fueran puestos juntos en un solo pabellón sin la separación adecuada, se podrían formar "bandas enormes de extorsionadores". Bajo este contexto, se pone sobre la mesa la formación del Primer Comando Capital, la organización más poderosa de Sudamérica.

PUEDES VER: Requisa en Lurigancho y Ancón I: Hallan dispositivos para cometer extorsiones

Antecedentes: el Primer Comando Capital

Saavedra advirtió que una megabanda criminal podría formarse a partir de la unión de cabecillas o delincuentes de alta peligrosidad, tal es el caso del Primer Comando Capital. Esta se originó en San Pablo en la década de los noventa, luego de la masacre ocurrida en octubre de 1992, en la prisión Carandiru.

En aquel lugar, más de 100 prisioneros fueron asesinados por las fuerzas de seguridad brasileña en un motín. Por ello, un año después, se trasladó a un grupo de ocho reos a la prisión de Taubaté, quienes formaron la llamada PCC con el objetivo de reclamar justicia por la masacre.

En esa línea, el experto José Manuel considera que si se junta a criminales de alta peligrosidad en un solo punto y no se toman las medidas de aislamiento necesarias, podría dar paso a la formación de una banda criminal a mayor escala. "En lugar de disminuir el delito, (los criminales) se unieron e hicieron una megabanda porque no hicieron el aislamiento correctivo. Esto es lo que puede pasar si no hay cero régimen de visitas ni celdas individuales", advirtió.

Expertos cuestionan presencia de José Jerí en operativo penitenciario simultáneo: "Es un show montado"

Expertos cuestionan presencia de José Jerí en operativo penitenciario simultáneo: “Es un show montado”

José Jerí intenta imitar a Nayib Bukele, pero hasta ahora no puede formar un gabinete

José Jerí intenta imitar a Nayib Bukele, pero hasta ahora no puede formar un gabinete

Requisa en Lurigancho y Ancón I: Hallan dispositivos para cometer extorsiones

Requisa en Lurigancho y Ancón I: Hallan dispositivos para cometer extorsiones

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿A qué hora comienza el paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

¿A qué hora comienza el paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

Capturan a 15 policías peruanos vinculados a sicariato, tráfico de drogas y extorsión: integrarían banda criminal Los Piratas

Capturan a 15 policías peruanos vinculados a sicariato, tráfico de drogas y extorsión: integrarían banda criminal Los Piratas

Paro nacional EN VIVO este 15 de octubre: hora de inicio, suspensión de clases y rutas afectadas por la marcha

Paro nacional EN VIVO este 15 de octubre: hora de inicio, suspensión de clases y rutas afectadas por la marcha

Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

¿Mañana hay paro en Lima? Esto es todo lo que se sabe de la protesta convocada para este 15 de octubre

¿Mañana hay paro en Lima? Esto es todo lo que se sabe de la protesta convocada para este 15 de octubre

