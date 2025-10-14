El titular del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Iván Paredes Yataco, ordenó la habilitación de un pabellón en la etapa A de Extrema Seguridad del Régimen Cerrado Especial del penal Ancón I, luego de la disposición del presidente de la República, José Jerí Oré. Dicho espacio estará destinado para 150 internos de alta peligrosidad que estén procesados o sentenciados por delitos graves como sicariato, extorsión, homicidio calificado, robo agravado, entre otros.

A través de sus redes sociales, el Inpe informó que los trabajos culminarán en un plazo de 15 días y que la medida proyecta reforzar el control y la seguridad en los centros penitenciarios. No obstante, el experto en seguridad ciudadana, Jose Manuel Saavedra, precisó que se deben tomar en cuenta factores importantes como el aislamiento total de los reclusos y de los dispositivos móviles, pues de lo contrario las extorsiones no solo continuarán, sino que empeorarían.

¿Pabellón de máxima seguridad para sicarios y extorsionadores en Penal Ancón I será útil?

El especialista sostuvo que la implementación de un pabellón de máxima seguridad resulta útil cuando hay celdas individuales, en donde los cabecillas estén separados del resto. "Que haya un bloqueo total de las comunicaciones, es decir, no debe haber llamadas ni señal de teléfonos celulares, lo cual no está ocurriendo en los penales", precisó Saavedra para La República.

Saavedra resalta la necesidad de que se implemente un servicio de inteligencia penitenciaria a fin de detectar que los cabecillas de bandas criminales no sigan operando dentro del penal. Es decir, si los reos de máxima peligrosidad fueran puestos juntos en un solo pabellón sin la separación adecuada, se podrían formar "bandas enormes de extorsionadores". Bajo este contexto, se pone sobre la mesa la formación del Primer Comando Capital, la organización más poderosa de Sudamérica.

Antecedentes: el Primer Comando Capital

Saavedra advirtió que una megabanda criminal podría formarse a partir de la unión de cabecillas o delincuentes de alta peligrosidad, tal es el caso del Primer Comando Capital. Esta se originó en San Pablo en la década de los noventa, luego de la masacre ocurrida en octubre de 1992, en la prisión Carandiru.

En aquel lugar, más de 100 prisioneros fueron asesinados por las fuerzas de seguridad brasileña en un motín. Por ello, un año después, se trasladó a un grupo de ocho reos a la prisión de Taubaté, quienes formaron la llamada PCC con el objetivo de reclamar justicia por la masacre.

En esa línea, el experto José Manuel considera que si se junta a criminales de alta peligrosidad en un solo punto y no se toman las medidas de aislamiento necesarias, podría dar paso a la formación de una banda criminal a mayor escala. "En lugar de disminuir el delito, (los criminales) se unieron e hicieron una megabanda porque no hicieron el aislamiento correctivo. Esto es lo que puede pasar si no hay cero régimen de visitas ni celdas individuales", advirtió.

