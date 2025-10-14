HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

No solo transportistas y universitarios: ¿quiénes participarán en el paro nacional del 15 de octubre tras asunción de José Jerí?

Diversas organizaciones de la sociedad civil han convocado un paro nacional para este miércoles 15 de octubre, con puntos de concentración programados para la tarde en el Centro de Lima.

Diversas organizaciones de la sociedad civil convocan paro nacional el 15 de octubre
Diversas organizaciones de la sociedad civil convocan paro nacional el 15 de octubre | Foto: Sebastián Blanco/LR

La nueva convocatoria a un paro y marcha nacional, programada para este miércoles 15 de octubre, ha sido impulsada por diversas organizaciones de la sociedad civil. La medida se mantiene en pie pese a la reciente vacancia de Dina Boluarte, aprobada por el Congreso el último jueves, y la posterior asunción de José Jeri como nuevo presidente de la República. Entre los colectivos participantes figuran gremios de transporte, federaciones universitarias, docentes, comerciantes de Gamarra y otras organizaciones ciudadanas.

El principal reclamo de los manifestantes es la creciente ola de inseguridad, asesinatos y extorsiones que afecta a múltiples sectores, especialmente al transporte urbano en Lima y Callao. Un grupo importante de jóvenes universitarios, identificados como parte de la denominada “Generación Z”, también ha confirmado su participación. Ellos convocaron una marcha nacional para exigir acciones concretas del Ejecutivo y del Congreso, y reafirmaron su decisión de movilizarse tras el atentado ocurrido durante un concierto de la orquesta Agua Marina en Chorrillos.

¿Quiénes participarán en el paro nacional del 15 de octubre?

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los colectivos de la “Generación Z” reafirmaron su convocatoria al paro nacional del 15 de octubre y expresaron su rechazo a la asunción de José Jeri como presidente de la República. Según fuentes de La República, entre las organizaciones y grupos que participarán en la nueva movilización figuran los siguientes:

  • Bloque Interuniversitario: integrado por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUCP), el Bloque de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), estudiantes de la Universidad Ruiz de Montoya, la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria (FEUA), la Asociación de Centros de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (ACUNI) y la Asociación de Estudiantes Cayetano Heredia (AECH).
  • Transportistas: la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), liderada por Walter Carrera, y la Alianza Nacional de Transportistas, encabezada por Julio Campos, participarán en coordinación con el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (Conulp).
  • Comerciantes de Gamarra: la Federación de Empresarios de Gamarra (Fedegama), presidida por Edward Raymundo, anunció que se sumará a la paralización como muestra de respaldo a las nuevas generaciones que exigen cambios frente a la crisis política y social. Raymundo indicó que alrededor del 15% de los 32.000 emprendedores del emporio acatarán la medida, aunque algunos negocios no podrán cerrar totalmente. “El gesto de detener un día de trabajo es una forma de solidaridad con los jóvenes”, declaró a La República.
  • Docentes: el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) también confirmó su participación. Su secretario general, Lucio Castro, precisó que docentes activos, cesantes, jubilados y auxiliares de educación marcharán “porque la seguridad ciudadana sigue siendo enfrentada de manera deficiente y creemos que ahí debe haber un énfasis de parte del gobierno”, expresó a este medio.
  • Organizaciones indígenas y campesinas: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) y la Confederación Nacional Agraria (CNA) se sumarán a la protesta. “Levantamos nuestras voces con memoria, dignidad y fuerza colectiva”, señalaron en su pronunciamiento.
  • Rondas campesinas: delegaciones de las rondas campesinas participarán en Lima y de manera simultánea en las plazas de armas de Cajamarca, Otuzco, Cusco, Apurímac, Piura, San Martín y Huánuco.
  • Figuras públicas y creadores de contenido: artistas e influencers como María Pía Copello, Nelly Rossinelli, Tatiana Astengo y Mónica Sánchez, así como los streamers y conductores de los programas Good Time y Habla Good, anunciaron que suspenderán sus transmisiones como muestra de apoyo a la jornada de protesta.

En sus primeros días de gestión, el presidente José Jeri se reunió con los gremios del transporte urbano formal para ratificar acuerdos frente a la ola de extorsiones que afecta a este y otros sectores. Durante el encuentro, los dirigentes manifestaron que no respaldarán el paro del 15 de octubre. En la reunión participaron Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT); Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra); Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano (CTU); y Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú.

Asimismo, el mandatario dialogó con Aldo Mariños, alcalde de Pataz, quien se hizo conocido por realizar una caminata de casi 50 días desde La Libertad hasta Lima, transmitida a través de TikTok. Ambos sostuvieron una mesa de diálogo “por la unidad y la reconciliación”, tras la cual Mariños anunció que no participará en el próximo paro nacional.

¿A qué hora será el nuevo paro nacional del 15 de octubre?

La movilización nacional está programada para iniciar en las primeras horas del miércoles 15 de octubre. En Lima y Callao se prevé que las principales concentraciones comiencen desde las 8:00 a. m. en distintos puntos de la ciudad. Se espera que la jornada se extienda durante todo el día, con marchas, bloqueos de vías principales y desplazamientos hacia el Centro de Lima, donde se concentrará la mayor cantidad de manifestantes.

El Bloque Universitario informó que la Asociación de Centros de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (ACUNI) realizará una movilización desde su frontis a las 3:00 p. m. En tanto, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) convocó a una preconcentración a las 2:00 p. m. en la puerta 2 de la universidad, para luego dirigirse hacia la Plaza Dos de Mayo, donde se prevé una concentración general desde las 4:00 p. m.

Por su parte, la Federación de Empresarios de Gamarra (Fedegama) anunció que se unirá a la jornada con una preconcentración en el parque Cánepa, en La Victoria, desde donde marcharán por el jirón Huánuco y la avenida 28 de Julio hasta llegar a la avenida Abancay, frente al Congreso de la República. Esta movilización está prevista para iniciar a las 8:00 a. m.

En tanto, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) convocó a sus afiliados a concentrarse en la Casa del Maestro (jirón Camaná 550) desde las 3:00 p. m., para luego desplazarse por las principales calles del Centro de Lima.

