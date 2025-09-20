HOYSuscripcion LR Focus

Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Sociedad

Senamhi emite alerta naranja por inicio de temporada de lluvias en diferentes regiones del país

Evento meteorológico comenzará a partir del fin de semana junto con la temporada de friaje en la selva. Fenómeno se presentará con fuertes lluvias y descargas eléctricas.

Senamhi alerta inicio de lluvias en diferentes regiones de la sierra norte y central del país.
Senamhi alerta inicio de lluvias en diferentes regiones de la sierra norte y central del país. | Andina

Con el inicio del verano en la costa, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso climático nivel naranja sobre el inicio de temporada de lluvias en la sierra norte y centro del país.

El fenómeno iniciará el domingo 21 de septiembre con precipitaciones pluviales de moderada a fuerte intensidad en las regiones de Lima, Áncash, Cajamarca, Junín, Huancavelica, La Libertad y Pasco. Además, el centro meteorológico advirtió que en zonas por encima de los 2800 m.s.n.m se prevé la ocurrencia de granizo y nieve en las localidades ubicadas a más de 4000 m.s.n.m.

SENAMHI advierte que el aire de Lima alcanzó niveles insalubres: ¿cuáles son los riesgos y a qué distritos afecta?

Lluvías y fuertes vientos

El Senamhi informó que el incremento de lluvias en la sierra norte y central estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 Km/h. También se prevé el incremento de nubosidad en horas de la tarde.

Asimismo, la institución indicó que el acumulado pluvial será alrededor de 15 mm a 12 mm por día, con una estimación de tiempo de 47 horas. Recomiendan a la población mantenerse informada sobre el desarrollo de la situación y con las instrucciones de las autoridades, ya que la alerta naranja advierte un nivel de peligrosidad.

Friaje en la selva

Senamhi confirmó el vigesimosegundo friaje del año que comenzará en la selva sur el 22 de septiembre y se desplazará por la selva central y norte hasta el 25 del mismo mes.

El evento climático se presentará con lluvias acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad. Las temperaturas descenderán hasta cerca de los 17°C como en zonas de Madre de Dios, Puno y cusco. En tanto, el organismo señaló que estos cambios se deben a las estaciones climáticas de la Amazonía.

