Rafael López Aliaga deja en el limbo a la Municipalidad de Lima tras prometer no renunciar en su campaña electoral en el 2022. | Composición LR | Omar Neyra

Rafael López Aliaga, el aún alcalde de Lima, alejó el suspenso en su discurso y confirmó su renuncia a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para postular a las Elecciones Generales 2026. Luego de su anuncio, reveló que presentará su dimisión este lunes 13 de octubre a las 03:30 p.m. La decisión del burgomaestre ha generado dudas e incertidumbre sobre quién liderará el sillón municipal hasta el próximo año.

El exregidor de Lima, Carlos Ángeles Manturano, expuso que según el flujo legal y normado de la Ley Orgánica de Elecciones, el teniente alcalde deberá asumir funciones como alcalde. En este caso, le correspondería al primer regidor de la lista de Renovación Popular, Renzo Reggiardo Barreto.

Ángeles Manturano, político y psicólogo, recordó que durante las campañas en las elecciones municipales del 2022, López Aliaga prometió a sus simpatizantes que cumpliría con su mandato de 4 años. Sin embargo, tres años después confirmó su salida para postular a las presidenciales.

"Quienes votaron por él en las elecciones pasadas, lo hicieron asumiendo que era alguien que los iba a representar durante los próximos 4 años... Ahora, ¿con qué cara sale a pedir votos de los ciudadanos del Perú para asumir una función mayor cuando está faltando su promesa previa?", cuestionó.

El exregidor indicó que la renuncia del alcalde es legalmente válida, pero dejará un "antecedente nefasto" en la municipalidad metropolitana por faltar a su promesa de campaña y se deje llevar por su interés personal de postular a la presidencia. "En términos políticos, lo peor que puede hacer un político con sus electores es traicionar su confianza", sentenció.

Sobre la gestión de López Aliaga durante estos años, Ángeles sostuvo que "no ha aportado nada nuevo ni relevante en términos de obras y políticas públicas". Por ello, considera que la gestión de Reggiardo Barreto deberá brindar un nuevo liderazgo que impulse al éxito de la ciudad.

¿Quién asumirá el cargo de alcalde de Lima en 2026?

Luego de que Rafael López Aliaga confirmara su renuncia a la alcaldía de Lima, Renzo Reggiardo liderará el sillón municipal, según establece la sucesión legal; sin embargo, se podría presentar otro escenario político ante los intereses personales de cada uno de ellos.

En un caso hipotético en el que el político no acepte la alcaldía para una reelección en el Legislativo para el 2026, el sillón municipal quedaría a manos de Fabiola Morales Castillo. Sin embargo, se deslizó que Morales también sería una posible candidata para el Senado.

Tras un escenario casi irrealista, pero creíble ante la ola de renuncias para optar por un cupo en el Ejecutivo o el Legislativo, Carlo Ángeles indicó que "abandonar la municipalidad por ambiciones personales me parece personalmente de lo más egoísta y totalmente decepcionante la confianza que le dieron".

Asimismo, indicó que a pesar de las deficiencias que presenta la Municipalidad de Lima, los municipios son las instituciones más estables que tiene el país hasta el momento. "La presidencia no cumple los 5 años, el Congreso tampoco, pero los gobiernos locales, creo yo, que era la última luz de estabilidad que tenían las instituciones electas en el país".

Posibles alcaldes de Lima

Ante una eventual renuncia de López Aliaga a la alcaldía de Lima, estos candidatos tomarían las riendas de la MML a un año de las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Renzo Reggiardo

Político peruano que llegó a las andas de la Municipalidad de Lima como candidato a teniente alcalde en 2022, gracias a una alianza entre Renovación Popular, Perú Patria Segura y Perú Nación. Fue congresista durante dos periodos. En el 2006 con Alianza por el Futuro y, en el 2011, obtuvo la reelección parlamentaria con Alianza Solidaridad Nacional, vinculada a Luis Castañeda Lossio.

Renzo Reggiardo asumiría la alcaldía de Lima por un año hasta las próximas elecciones municipales. Foto: Andina.

Reggiardo Barreto ganó alta popularidad luego de un lamentable accidente, en donde su esposa e hija fueron víctimas de un ataque armado a la salida de su despacho congresal en el 2011. Este suceso lo llevó a asumir un rol activo en temas de seguridad ciudadana. Asumió la presidencia de la comisión especial de Seguridad Ciudadana del Congreso e impulsó la conocida "Ley Desarme".

Además, en el 2016 hizo público su candidatura a las elecciones presidenciales, pero poco después presentó su renuncia por "irregularidades" en el proceso. Tras ello, brindó su respaldo a Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta, También es conocido por su papel como conductor en el programa Alto al Crimen.

Fabiola Morales

Periodista, profesora y excongresista de la República durante los procesos electorales del 2001 y 2006 por la región de Piura. En el 2014, obtuvo el cargo de regidor provincial con el partido Solidaridad Nacional de Luis Castañeda Lossio. Y en el 2021, presentó su postulación como parlamentaria para Renovación Popular, pero no obtuvo el puesto. Finalmente, en el 2022, fue nominada como regidor municipal por segunda vez, pero esta vez con el partido de López Aliaga.

Julio César Gagó Pérez

Abogado y político, postuló al Congreso en el 2006 con Alianza por el Futuro, pero no ganó una curul; sin embargo, en el 2011, formó parte de los escaños congresales con Fuerza 2011, partido de la eterna candidata Keiko Fujimori. En el 2018, volvió a postular con Avanza País, pero no alcanzó vacante. Tras renunciar y volverse a cambiar de partido, esta vez ganó el cargo de regidor de Lima con Renovación Popular, pero el 18 de junio del 2024 presentó su renuncia al partido. Actualmente, no tiene afiliación vigente según el Observatorio para la Gobernabilidad del JNE.

