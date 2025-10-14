Paro nacional 15 de octubre: todo lo que se sabe | Carlos Félix / La República

Paro nacional 15 de octubre: todo lo que se sabe | Carlos Félix / La República

Este 15 de octubre se llevará a cabo una nueva jornada de protestas a nivel nacional a la que se sumarán diversos grupos. Entre ellos figuran el bloque interuniversitario, sindicatos del transporte, comerciantes de Gamarra, docentes, entre otros. Además, colectivos de distintas regiones como Puno, Piura y La Libertad han confirmado su adhesión a esta medida de lucha prevista para el miércoles.

Esta marcha fue convocada por la 'Generación Z' luego del reciente atentado con disparos durante un concierto de la orquesta Agua Marina en Chorrillos y reafirmada tras la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte. De cuerdo a un comunicado emitido por los organizadores, rechazan a José Jerí como nuevo presidente y exigen acciones urgentes para frenar la violencia, reformar el sistema político e impulsar políticas de empleo y seguridad.

¿Quiénes participarán del paro de este 15 de octubre?

Tras la vacancia de Dina Boluarte, diversos colectivos confirmaron su participación en las movilizaciones de este 15 de octubre. Estos están conformados por:

Bloque universitario

Federación Universitaria de San Marcos (FUSM)

Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUCP)

Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)

Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria (FEUA)

Asociación de Centros de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (ACUNI)

Asociación de Estudiantes Cayetano Heredia (AECH)

Transportistas

Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), liderada por Walter Carrera

Alianza Nacional de Transportistas, encabezada por Julio Campos

Rondas y organizaciones indígenas y campesinas

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep)

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap)

Confederación Nacional Agraria (CNA)

Delegaciones de las rondas campesinas participarán en Lima y de manera simultánea en las plazas de armas de Cajamarca, Otuzco, Cusco, Apurímac, Piura, San Martín y Huánuco.

Otros

Comerciantes de Gamarra: Federación de Empresarios de Gamarra (Fedegama) paralizará su atención y marchará desde el emporio comercial

Federación de Empresarios de Gamarra (Fedegama) paralizará su atención y marchará desde el emporio comercial Docentes : el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) también confirmó su participación. Su secretario general, Lucio Castro, precisó que docentes activos, cesantes, jubilados y auxiliares de educación marcharán

: el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) también confirmó su participación. Su secretario general, Lucio Castro, precisó que docentes activos, cesantes, jubilados y auxiliares de educación marcharán Figuras públicas y creadores de contenido: artistas e influencers como María Pía Copello, Nelly Rossinelli, Tatiana Astengo y Mónica Sánchez, así como los streamers y conductores de los programas Good Time y Habla Good, anunciaron que suspenderán sus transmisiones como muestra de apoyo a la jornada de protesta.

¿A qué hora inicia el paro nacional este 15 de octubre en Lima y Regiones?

La jornada de protesta está programada para iniciar la mañana de este 15 de octubre. En Lima y Callao, se prevé que los puntos de reunión comiencen a congregar personas desde las 8:00 a. m. en distintos sectores de la capital. Se anticipa que las acciones, como marchas y bloqueos, se prolonguen a lo largo del día, afectando avenidas clave, con desplazamientos hacia el centro y una alta participación ciudadana.

Por el lado de regiones, Puno, La Libertad y Piura anunciaron que también se unirán a esta medida de lucha. Los ciudadanos indicaron que pedirán la salida de José Jerí, además de expresar su rechazo contra los partidos que respaldaron el gobierno de Dina Boluarte. La movilización en Puno se encuentra presidida por el Comité Colegiado de Organizaciones, con una concentración a las 9:00 a.m en la Plaza de Armas de Juliaca. Por su parte, en Huancayo, los manifestantes han convocado a la ciudadanía para las 4:00 p.m en el Estadio Mariscal Castilla.

Respecto al norte del país, en Trujillo, se ha convocado a diversos colectivos juveniles, feministas, universitarios y gremios laborales para las 4:30 p.m. en la plazuela El Recreo. En el caso de Piura, la convocatoria es para las 5:00 p.m. en la Plazuela Merino.

Clases virtuales en estas universidades por paro nacional

Estas son las universidades que optarán por llevar a la virtualidad sus jornadas educativas este 15 de octubre:

Pontificia Universidad Católica el Perú

Universidad Cayetano Heredia

Escuela de Postgrado UPC

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Universidad de Lima

Universidad San Ignacio de Loyola

Universidad Champagnat

