HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional
Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional     Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional     Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional     
Sociedad

Renzo Reggiardo propone cadena perpetua para quienes no entreguen sus armas ilegales en un plazo de 30 días

Los alcaldes de Lima se reunieron este martes 14 de octubre con el nuevo presidente José Jerí y abordaron temas de inseguridad ciudadana, la disposición del presupuesto público, entre otras.

Renzo Reggiardo propone hasta cadena perpetua para quienes no entreguen armas ilegales
Renzo Reggiardo propone hasta cadena perpetua para quienes no entreguen armas ilegales | Andina

Este martes 14 de octubre, el presidente José Jerí se reunió con los representantes de las diversas alcaldías de Lima para escuchar sus propuestas y discutir importantes temas como la seguridad ciudadana. En dicha reunión, se escucharon diversas propuestas, como la declaratoria del estado de emergencia con medidas efectivas, municipalizar determinadas funciones policiales y uso obligatorio del chaleco naranja en transporte lineal.

Por su parte, el reciente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se dirigió al presidente y, entre sus propuestas, planteó un periodo de “amnistía” de 30 días, o el tiempo que disponga el Ejecutivo, para que la población entregue sus armas ilegales. Agregó que, pasado este tiempo, deberían aplicarse sanciones “ejemplares”, incluyendo la cadena perpetua. La iniciativa, según el alcalde, iría acompañada de una campaña de sensibilidad para "decirle a Perú entero que no se puede seguir teniendo un arma ilegal".

TE RECOMENDAMOS

SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Renzo Reggiardo Barreto asume la alcaldía de Lima: ¿Quién es el nuevo titular de la municipalidad metropolitana?

lr.pe

Renzo Reggiardo propone plazo de 30 días para entrega de armas ilegales

Durante su intervención, Reggiardo planteó una fase inicial en la que se otorgaría una “amnistía” temporal para que las personas puedan entregar armas ilegales sin enfrentar sanciones inmediatas. Según el alcalde, ese periodo (mencionó 30 días como ejemplo) permitiría reducir el parque de armas en manos de civiles y facilitaría controles posteriores por parte del Estado. Agregó que esto podría realizarse a través de un decreto legislativo o facultades otorgadas por el Congreso, para que el Ejecutivo pueda adoptar con rapidez las medidas.

El burgomaestre fue explícito al advertir que, terminado el plazo de amnistía, no habría tolerancia: “El día 31 se acabó el recreo para los que tengan armas ilegales y aplicar una sanción ejemplar, que incluya cadena perpetua”, dijo. La propuesta de imponer penas máximas buscaría, en su argumento, disuadir la tenencia ilegal y reducir homicidios y delitos cometidos con "armas de fuego, que tanto daño están haciendo y con las que están matando a nuestros compatriotas".

PUEDES VER: Municipalidad de Lima criminaliza protestas de la generación Z y ofrece recompensa por manifestantes: "El que la hace, la paga"

lr.pe

"Esto es puro populismo legal"

Este medio consultó con un especialista respecto a la viabilidad de esta propuesta. El abogado penalista David Panta, por su parte, cuestiona fuertemente las palabras de Reggiardo. De acuerdo a su opinión, carece de sentido práctico, ya que se basa en premisas irreales. "¿A quién le van a imponer cadena perpetua si nadie entrega nada?", se pregunta, resaltando que la medida parece más un acto de populismo penal que una solución efectiva a la criminalidad.

Panta también enfatiza que no se puede esperar que los delincuentes, como sicarios o extorsionadores, entreguen sus armas de forma voluntaria. "Es imposible que los criminales entreguen sus armas así de buenas a primeras", señala, y agrega que estas propuestas solo buscan quedar bien ante la población, que no siempre tiene un conocimiento profundo del derecho. Para él, este tipo de medidas son parte de un intento por “anestesiar” a la ciudadanía con soluciones que aparentan ser rápidas pero son ineficaces.

Finalmente, el abogado considera que las propuestas como la de imponer cadena perpetua por no entregar armas son no solo absurdas, sino "ridículas". "Los delincuentes no cometen delitos pensando en el Código Penal", afirma, indicando que este tipo de leyes no hacen más que generar expectativas erróneas y no abordan la raíz del problema central.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Municipalidad de Lima criminaliza protestas de la generación Z y ofrece recompensa por manifestantes: "El que la hace, la paga"

Municipalidad de Lima criminaliza protestas de la generación Z y ofrece recompensa por manifestantes: "El que la hace, la paga"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga y Renzo Reggiardo habrían vulnerado reglas electorales al promocionar a Renovación Popular

Rafael López Aliaga y Renzo Reggiardo habrían vulnerado reglas electorales al promocionar a Renovación Popular

LEER MÁS
Gato por liebre: Carlincatura ironiza la ‘donación’ de los trenes de Rafael López Aliaga

Gato por liebre: Carlincatura ironiza la ‘donación’ de los trenes de Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capturan a 15 policías peruanos vinculados a sicariato, tráfico de drogas y extorsión: integrarían banda criminal Los Piratas

Capturan a 15 policías peruanos vinculados a sicariato, tráfico de drogas y extorsión: integrarían banda criminal Los Piratas

LEER MÁS
¿A qué hora comienza el paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

¿A qué hora comienza el paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

LEER MÁS
No solo transportistas y universitarios: ¿quiénes participarán en el paro nacional del 15 de octubre tras asunción de José Jerí?

No solo transportistas y universitarios: ¿quiénes participarán en el paro nacional del 15 de octubre tras asunción de José Jerí?

LEER MÁS
Menor de 16 años fallece tras presunta explosión de su celular al intentar cargarlo en Villa El Salvador

Menor de 16 años fallece tras presunta explosión de su celular al intentar cargarlo en Villa El Salvador

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

Beca Tec 2025 publica lista de resultados: conoce a los 300 ganadores que estudiarán gratis una carrera técnica

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Sociedad

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

Beca Tec 2025 publica lista de resultados: conoce a los 300 ganadores que estudiarán gratis una carrera técnica

¿A qué hora comienza el paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025