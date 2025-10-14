HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Capturan a 15 policías peruanos vinculados a sicariato, tráfico de drogas y extorsión: integrarían banda criminal Los Piratas

El megaoperativo se llevó a cabo en las ciudades de Lima, Bagua, Chachapoyas, Juanjuí, Yurimaguas e Iquitos. Pesquisas apuntan a 21 hechos criminales cometidos por Los Piratas.

Policías son vinculados a delitos de extorsión y robo.
Policías son vinculados a delitos de extorsión y robo. | Difusión/PNP | Composición de Jazmin Ceras/La República

Policías incriminados. Durante la madrugada de este martes 14 de octubre, se realizó un megaoperativo en diversas ciudades del país como Lima, Bagua, Chachapoyas, Juanjuí, Yurimaguas e Iquitos como parte de una investigación contra la organización criminal Los Piratas. Lo sorpresivo: 15 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detenidos junto con otros cinco civiles.

La intervención policial fue ejecutada por la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) Tarapoto y se allanaron cerca de 19 inmuebles vinculados a los investigados. Asimismo, a Los Piratas se le atribuye la comisión de 21 hechos criminales, entre los que figuran los delitos de sicariato, homicidio, tráfico de drogas y actos de corrupción de funcionarios públicos.

Capitanes, tenientes y miembros de grupo terna involcurados

Más de 25 fiscales especializados en crimen organizado se desplazaron desde Lima hacia las mencionadas ciudades para el megaoperativo; en tanto, el coordinador nacional Jorge Chávez Cotrina precisó que los investigados son 26 personas y que entre los miembros de la PNP se encuentran tenientes y capitanes: "También están vinculados a delitos de extorsión que será materia de investigación".

El fiscal contra el crimen organizado de Tarapoto, Jaime Rojas, resaltó la captura de William Ruiz Flores, alias 'El empresario', sindicado de ser autor intelectual del asesinato de un ciudadano en 2022. En tanto, producto de los allanamientos, se detuvieron a policías del grupo Terna que habrían participado en robos, marcaje y tráfico ilícito de drogas.

Según la Fiscalía, esta red habría operado por años, asentada en la región San Martín, pero expandida hacia otras, incluida la capital peruana; y habría amasado más de tres millones de soles producto de sus actividades ilícitas. El Ministerio Público evalúa pedir prisión preventiva contra los detenidos. Los investigados han sido identificados, sin embargo, los nombres de policías aún en proceso de reconocimiento.

  • Ramos Sangama, Jarry
  • Tapullima Tapullima, Lenin
  • Sánchez Moreno, Nicolás
  • Panduro Sol Sol, Gilmer
  • Ruiz Díaz, Noe
  • Vallejos Soplin, Tylza
  • Aquino Osorio, Juan
  • Ruiz Flores, William
  • Pérez Gaviria, Jeniffer
  • Sánchez Pérez, Julian Dandti
  • Guevara Farfán, Erikson Heli
  • Cachay Quevedo, Lenin
  • Bautista Portocarrero, Jarby Leider
  • Casimiro Vicos, José Antonio
  • Ushuñaúa Cabrera, Will Admir
  • Gamonal Barreto, Yahir
  • Príncipe Gutiérrez, Carlos
  • Panduro Silva, Gabriel
  • Pizango Lancha, Genix Pedrin
  • Vásquez Vásquez, Segundo
  • Sánchez Tarrillo, Edilberto
  • Coral Rengifo, Roly
  • García Paredes, Antony
  • Coronel Díaz, Estanlees
  • Ramírez Quispe, Alex Ever
  • Rengifo Yupe, Robert Jarry
  • Inga Catpo, Arnold Franz

