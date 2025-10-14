Policías son vinculados a delitos de extorsión y robo. | Difusión/PNP | Composición de Jazmin Ceras/La República

Policías son vinculados a delitos de extorsión y robo. | Difusión/PNP | Composición de Jazmin Ceras/La República

Policías incriminados. Durante la madrugada de este martes 14 de octubre, se realizó un megaoperativo en diversas ciudades del país como Lima, Bagua, Chachapoyas, Juanjuí, Yurimaguas e Iquitos como parte de una investigación contra la organización criminal Los Piratas. Lo sorpresivo: 15 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detenidos junto con otros cinco civiles.

La intervención policial fue ejecutada por la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) Tarapoto y se allanaron cerca de 19 inmuebles vinculados a los investigados. Asimismo, a Los Piratas se le atribuye la comisión de 21 hechos criminales, entre los que figuran los delitos de sicariato, homicidio, tráfico de drogas y actos de corrupción de funcionarios públicos.

Capitanes, tenientes y miembros de grupo terna involcurados

Más de 25 fiscales especializados en crimen organizado se desplazaron desde Lima hacia las mencionadas ciudades para el megaoperativo; en tanto, el coordinador nacional Jorge Chávez Cotrina precisó que los investigados son 26 personas y que entre los miembros de la PNP se encuentran tenientes y capitanes: "También están vinculados a delitos de extorsión que será materia de investigación".

El fiscal contra el crimen organizado de Tarapoto, Jaime Rojas, resaltó la captura de William Ruiz Flores, alias 'El empresario', sindicado de ser autor intelectual del asesinato de un ciudadano en 2022. En tanto, producto de los allanamientos, se detuvieron a policías del grupo Terna que habrían participado en robos, marcaje y tráfico ilícito de drogas.

Según la Fiscalía, esta red habría operado por años, asentada en la región San Martín, pero expandida hacia otras, incluida la capital peruana; y habría amasado más de tres millones de soles producto de sus actividades ilícitas. El Ministerio Público evalúa pedir prisión preventiva contra los detenidos. Los investigados han sido identificados, sin embargo, los nombres de policías aún en proceso de reconocimiento.

Ramos Sangama, Jarry

Tapullima Tapullima, Lenin

Sánchez Moreno, Nicolás

Panduro Sol Sol, Gilmer

Ruiz Díaz, Noe

Vallejos Soplin, Tylza

Aquino Osorio, Juan

Ruiz Flores, William

Pérez Gaviria, Jeniffer

Sánchez Pérez, Julian Dandti

Guevara Farfán, Erikson Heli

Cachay Quevedo, Lenin

Bautista Portocarrero, Jarby Leider

Casimiro Vicos, José Antonio

Ushuñaúa Cabrera, Will Admir

Gamonal Barreto, Yahir

Príncipe Gutiérrez, Carlos

Panduro Silva, Gabriel

Pizango Lancha, Genix Pedrin

Vásquez Vásquez, Segundo

Sánchez Tarrillo, Edilberto

Coral Rengifo, Roly

García Paredes, Antony

Coronel Díaz, Estanlees

Ramírez Quispe, Alex Ever

Rengifo Yupe, Robert Jarry

Inga Catpo, Arnold Franz

