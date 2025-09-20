HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Franco Vidal no acepta críticas y ofende a vecinos de Ate, pese a que concretar obras es su trabajo: "Tienen pista por mi gestión”

El funcionario municipal encaró a vecinos por gestionar una obra vial en su distrito, sin tomar en cuenta que es su trabajo como alcalde.

Franco Vidal ha sido cuestionado presuntas irregularidades en adjudicaciones de obras públicas. Foto: composición LR/captura de X
Franco Vidal ha sido cuestionado presuntas irregularidades en adjudicaciones de obras públicas. Foto: composición LR/captura de X

Franco Vidal, alcalde de Ate, se encuentra en el ojo de la tormenta por su reacción contra vecinos que criticaron su gestión con respecto a las obras viales. Sin medir el tono de su voz ni la amplitud de sus palabras, vociferó: "Aquí vivías en tierra, toda la vida... ustedes tienen pista por mi gestión".

Las expresiones del funcionario municipal se dio en medio de un operativo "Liberación de espacios públicos en Ate", actividad que transmitió en vivo por la página oficial de la municipalidad que administra.

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Buscan a "Caramelo", perrito de San Marcos: denuncian que fue raptado en los exteriores del campus de la UNMSM y abandonado en Acho

Vidal entre la popularidad y el egocentrismo

En el reciente video difundido por redes sociales, el alcalde de Ate es cuestionado por su comportamiento alterado cuando vecinos le reclamaron por retirar rejas en las calles de Huaycán. Usuarios señalan que "ha perdido la humildad" luego de que encarara a mujeres por obras.

"Aquí vivías en tierra toda la vida, mira esta pista ¿Quién lo gestionó? ¿Quién lo gestionó? ¡Yo lo gestioné! Ustedes tienen pista por mi gestión ¡Yo lo gestioné! La gente es mal agradecida", exclamó exasperadamente el funcionario municipal.

Vidal sostuvo que desde el 2023 'empapeló' a la Municipalidad de Lima para llevar a cabo la construcción de una pista en una zona que anteriormente se encontraba sin asfaltar. No obstante, otros

PUEDES VER: Hombre dispara al aire durante la marcha de la 'Generación Z': manifestantes persiguieron al atacante

No es la primera vez

Anteriormente, el funcionario municipal fue increpado por vecinos de su distrito tras retirar rejas que obstruían la vía pública. Propietarios señalan que instalan estas compuertas de metal como media contra la delincuencia.

En tanto, usuarios de redes sociales le recalcan a Franco Vidal que la gestión que realiza para construir obras en las calles es su principal función como alcalde. "Es su trabajo, lo hace con nuestros impuestos", "Él está al servicio de la comunidad, es empleado de sus vecinos y contribuyentes", "Es su obligación hacer obras", "Debe respetar a los vecinos", se lee en los comentarios del video difundido.

