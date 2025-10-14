HOYSuscripcion LR Focus

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

Transportistas, docentes, comerciantes y universitarios se sumarán al paro, que comenzará en Lima a partir de las primeras horas del día y culminará en el Centro de Lima.

Gremios y organizaciones se movilizan en Lima en rechazo a la clase política
Gremios y organizaciones se movilizan en Lima en rechazo a la clase política | Foto: composición La República

Diversas organizaciones de la sociedad civil mantienen la convocatoria al paro nacional programado para este miércoles 15 de octubre, que fue anunciado días antes de la vacancia de Dina Boluarte y que se mantiene vigente tras la asunción de José Jeri como presidente de la República. En la jornada participarán transportistas, sindicatos de docentes, grupos universitarios, comerciantes y colectivos sociales, que saldrán a las calles para expresar su rechazo a la clase política y exigir medidas concretas frente a la delincuencia, la crisis de seguridad y la ola de extorsiones que golpea a diversos sectores del país.

Los gremios han anunciado concentraciones desde las primeras horas del día en distintos puntos de Lima, con el objetivo de llegar por la tarde al Centro de Lima, motivo por el cual algunas universidades han decidido suspender sus clases. Los bloques universitarios realizarán una preconcentración a las 2:00 p. m. en sus respectivas casas de estudio y se desplazarán hacia la Plaza Dos de Mayo alrededor de las 4:00 p. m.. Por su parte, Edward Raymundo, presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra (Fedegama), confirmó que los comerciantes del emporio paralizarán parcialmente sus actividades para sumarse a la protesta. Asimismo, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) convocó a una movilización en el Centro de Lima en señal de apoyo.

Paro nacional del 15 de octubre: últimas noticias de las protestas en Lima y Callao

10:55
14/10/2025

PUCP realizará clases y exámenes de forma virtual por paro nacional

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) informó que, debido al paro nacional del miércoles 15 de octubre, todas sus actividades académicas presenciales se desarrollarán de manera virtual, incluidos los exámenes parciales programados para esa fecha. Asimismo, las sesiones que requieran el uso de laboratorios o prácticas presenciales serán reprogramadas por cada facultad.

Foto: PUCP

10:40
14/10/2025

Paro nacional: ¿Qué exigen los gremios?

Los gremios y colectivos que impulsan el paro nacional del 15 de octubre exigen acciones inmediatas contra la inseguridad ciudadana, el sicariato y la extorsión, problemas que se han agudizado en Lima y Callao. Además, denuncian la corrupción política y la falta de resultados concretos del Gobierno y el Congreso frente a la crisis social y económica.

El sector transporte demanda la derogatoria de la Ley N.° 32108 (sobre crimen organizado), la declaratoria de emergencia en el transporte público y justicia para las víctimas de la violencia criminal. También reclaman una reforma política y medidas efectivas de empleo y seguridad ciudadana.

Desde el Bloque Universitario, conformado por estudiantes de universidades como San Marcos, Villarreal, Agraria y la PUCP, las demandas giran en torno al rechazo a la corrupción, la defensa de la educación pública y la exigencia de un cambio estructural en el sistema político.

10:23
14/10/2025

¿A qué hora será el paro nacional del 15 de octubre?

El paro nacional del miércoles 15 de octubre iniciará desde las 8:00 a. m. con movilizaciones en distintos puntos de Lima y Callao. En Gamarra, la concentración comenzará en el parque Cánepa a esa hora, mientras que los universitarios de San Marcos y la UNI realizarán preconcentraciones desde las 2:00 p. m. y 3:00 p. m., respectivamente, para marchar hacia la Plaza Dos de Mayo, donde se espera la concentración principal desde las 4:00 p. m..

El Sutep, por su parte, convocó a sus afiliados en la Casa del Maestro (jirón Camaná 550) desde las 3:00 p. m., para unirse luego a las marchas en el Centro de Lima.

¿Quiénes no acatarán el paro nacional?

En sus primeros días de gestión, el presidente José Jeri se reunió con los gremios del transporte urbano formal para ratificar acuerdos frente a la ola de extorsiones que afecta a este y otros sectores. Durante el encuentro, los dirigentes manifestaron que no respaldarán el paro del 15 de octubre. En la reunión participaron Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT); Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra); Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano (CTU); y Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú.

Asimismo, el mandatario dialogó con Aldo Mariños, alcalde de Pataz, quien se hizo conocido por realizar una caminata de casi 50 días desde La Libertad hasta Lima, transmitida a través de TikTok. Ambos sostuvieron una mesa de diálogo “por la unidad y la reconciliación”, tras la cual Mariños anunció que no participará en el próximo paro nacional.

