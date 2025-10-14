HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional
Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional     Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional     Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional     
Sociedad

Alcalde de SJL pide intervención de autoridades ante venta descontrolada de chips: "Se venden como caramelo"

Durante una reunión con el presidente José Jerí y varios alcaldes, Jesús Maldonado, se discutió la falta de control en la comercialización de chips, lo que facilita delitos como extorsiones y fraudes.

Alcalde de SJL pide mayor control en la venta de chips. Foto: composición LR
Alcalde de SJL pide mayor control en la venta de chips. Foto: composición LR | composición LR

Durante una reunión que congregó a diversos alcaldes de Lima Metropolitana con el presidente de la República, José Jerí, el alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, expresó su preocupación por la venta descontrolada de chips telefónicos en su distrito. El burgomaestre advirtió que esta práctica se ha convertido en una puerta abierta para la delincuencia y exigió que las empresas operadoras sean sancionadas por su falta de control.

La reunión también contó con la participación de diversas autoridades, entre ellas Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, y Franco Vidal, alcalde de Ate. La venta de chips en el Perú carece de un control efectivo por parte de las autoridades, lo que ha permitido que proliferen puntos de comercialización informal en distintos distritos de Lima y regiones del país y es una de las principales vías para que grupos extorsivos tengan varios números y puedan llamar a sus víctimas.

TE RECOMENDAMOS

SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Menor de 17 años es asesinado cuando guardaba su mototaxi luego de trabajar: investigan presunto robo en San Juan de Lurigancho

lr.pe

Alcalde de SJL, Jesús Maldonado, exige mayor seguridad ciudadana

“No se está sancionando a ninguna empresa por la venta de chips. Se venden como caramelos. Se debería sancionar a las empresas. Usted va a SJL y se compra 50 chips como caramelos”, manifestó Maldonado durante su intervención. El alcalde señaló que la libre comercialización de chips sin un registro adecuado facilita que delincuentes utilicen líneas no rastreables para cometer extorsiones, fraudes y otros delitos.

Pese a los constantes llamados de atención y las mesas de diálogo que se han sostenido en los últimos meses, la población continúa exigiendo acciones más contundentes frente a la inseguridad ciudadana. En esa línea, gremios de transporte y agrupaciones universitarias han anunciado una movilización y paro nacional como medida de protesta para demandar al Gobierno un plan integral que frene el avance del crimen organizado y la delincuencia común.

Alcaldes se reúnen con presidente, José Jerí

El encuentro con el presidente José Jerí tuvo como eje principal la discusión de nuevas políticas de seguridad ciudadana. En ese contexto, Maldonado también aprovechó para plantear otras propuestas que podrían contribuir a la lucha contra la delincuencia. Una de ellas está relacionada con el uso de tecnología y alumbrado público.

“Las luces LED, nosotros los municipios las pagamos a las empresas eléctricas. ¿Por qué? Si son sus luces. Solo bastaría un decreto que obligue a las empresas a instalar iluminación LED en las vías metropolitanas. Esto mejoraría la visibilidad y dificultaría los robos”, explicó.

PUEDES VER: Alcalde de SJL, Jesús Maldonado, denuncia presunto caso de corrupción de la PNP tras recuperar vehículo robado: “Estaba pidiendo plata al dueño”

lr.pe

Proponen sanciones más severas para delincuentes

Asimismo, el alcalde de SJL propuso que las sanciones a los delincuentes sean más severas y se extiendan hasta el tercer grado de consanguinidad, con el fin de evitar que los negocios ilícitos se hereden dentro de las familias criminales. “Hay familias delincuentes donde se captura al padre y el hijo sigue el negocio”, advirtió.

Finalmente, Maldonado reiteró su pedido de apoyo al Ejecutivo y a las autoridades competentes para frenar la expansión de las organizaciones criminales en Lima, especialmente en zonas como San Juan de Lurigancho, que continúa siendo uno de los distritos más golpeados por la inseguridad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Menor de 17 años es asesinado cuando guardaba su mototaxi luego de trabajar: investigan presunto robo en San Juan de Lurigancho

Menor de 17 años es asesinado cuando guardaba su mototaxi luego de trabajar: investigan presunto robo en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Conductor de la empresa Las Flores fue baleado en SJL pese a haber pagado S/80.000 a extorsionadores: chofer se encuentra en UCI

Conductor de la empresa Las Flores fue baleado en SJL pese a haber pagado S/80.000 a extorsionadores: chofer se encuentra en UCI

LEER MÁS
Alcalde de SJL, Jesús Maldonado, denuncia presunto caso de corrupción de la PNP tras recuperar vehículo robado: “Estaba pidiendo plata al dueño”

Alcalde de SJL, Jesús Maldonado, denuncia presunto caso de corrupción de la PNP tras recuperar vehículo robado: “Estaba pidiendo plata al dueño”

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capturan a 15 policías peruanos vinculados a sicariato, tráfico de drogas y extorsión: integrarían banda criminal Los Piratas

Capturan a 15 policías peruanos vinculados a sicariato, tráfico de drogas y extorsión: integrarían banda criminal Los Piratas

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
¿A qué hora comienza el paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

¿A qué hora comienza el paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

LEER MÁS
Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

LEER MÁS
No solo transportistas y universitarios: ¿quiénes participarán en el paro nacional del 15 de octubre tras asunción de José Jerí?

No solo transportistas y universitarios: ¿quiénes participarán en el paro nacional del 15 de octubre tras asunción de José Jerí?

LEER MÁS
Menor de 16 años fallece tras presunta explosión de su celular al intentar cargarlo en Villa El Salvador

Menor de 16 años fallece tras presunta explosión de su celular al intentar cargarlo en Villa El Salvador

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

Beca Tec 2025 publica lista de resultados: conoce a los 300 ganadores que estudiarán gratis una carrera técnica

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Sociedad

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

Beca Tec 2025 publica lista de resultados: conoce a los 300 ganadores que estudiarán gratis una carrera técnica

¿A qué hora comienza el paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025