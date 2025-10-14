Alcalde de SJL pide intervención de autoridades ante venta descontrolada de chips: "Se venden como caramelo"

Durante una reunión que congregó a diversos alcaldes de Lima Metropolitana con el presidente de la República, José Jerí, el alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, expresó su preocupación por la venta descontrolada de chips telefónicos en su distrito. El burgomaestre advirtió que esta práctica se ha convertido en una puerta abierta para la delincuencia y exigió que las empresas operadoras sean sancionadas por su falta de control.

La reunión también contó con la participación de diversas autoridades, entre ellas Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, y Franco Vidal, alcalde de Ate. La venta de chips en el Perú carece de un control efectivo por parte de las autoridades, lo que ha permitido que proliferen puntos de comercialización informal en distintos distritos de Lima y regiones del país y es una de las principales vías para que grupos extorsivos tengan varios números y puedan llamar a sus víctimas.

Alcalde de SJL, Jesús Maldonado, exige mayor seguridad ciudadana

“No se está sancionando a ninguna empresa por la venta de chips. Se venden como caramelos. Se debería sancionar a las empresas. Usted va a SJL y se compra 50 chips como caramelos”, manifestó Maldonado durante su intervención. El alcalde señaló que la libre comercialización de chips sin un registro adecuado facilita que delincuentes utilicen líneas no rastreables para cometer extorsiones, fraudes y otros delitos.

Pese a los constantes llamados de atención y las mesas de diálogo que se han sostenido en los últimos meses, la población continúa exigiendo acciones más contundentes frente a la inseguridad ciudadana. En esa línea, gremios de transporte y agrupaciones universitarias han anunciado una movilización y paro nacional como medida de protesta para demandar al Gobierno un plan integral que frene el avance del crimen organizado y la delincuencia común.

Alcaldes se reúnen con presidente, José Jerí

El encuentro con el presidente José Jerí tuvo como eje principal la discusión de nuevas políticas de seguridad ciudadana. En ese contexto, Maldonado también aprovechó para plantear otras propuestas que podrían contribuir a la lucha contra la delincuencia. Una de ellas está relacionada con el uso de tecnología y alumbrado público.

“Las luces LED, nosotros los municipios las pagamos a las empresas eléctricas. ¿Por qué? Si son sus luces. Solo bastaría un decreto que obligue a las empresas a instalar iluminación LED en las vías metropolitanas. Esto mejoraría la visibilidad y dificultaría los robos”, explicó.

Proponen sanciones más severas para delincuentes

Asimismo, el alcalde de SJL propuso que las sanciones a los delincuentes sean más severas y se extiendan hasta el tercer grado de consanguinidad, con el fin de evitar que los negocios ilícitos se hereden dentro de las familias criminales. “Hay familias delincuentes donde se captura al padre y el hijo sigue el negocio”, advirtió.

Finalmente, Maldonado reiteró su pedido de apoyo al Ejecutivo y a las autoridades competentes para frenar la expansión de las organizaciones criminales en Lima, especialmente en zonas como San Juan de Lurigancho, que continúa siendo uno de los distritos más golpeados por la inseguridad.

