HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     
Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 5 de enero de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Mhoni Vidente revela el horóscopo en Perú, HOY, lunes 5 de enero de 2026, invitando a fomentar diálogos profundos y a dar comienzo a nuevas iniciativas. Las energías del día favorecen tomar decisiones importantes y asumir cambios con valentía y claridad.

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 5 de enero.
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 5 de enero. | Composición: LR

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo de hoy, lunes 5 de enero de 2026, haciendo énfasis en la importancia de crear espacios para conversaciones honestas, enfrentar nuevos retos con ingenio y estar abiertos a recibir buenas noticias desde entornos o personas inesperadas.

A raíz de los recientes movimientos energéticos, la vidente destacó que este día es propicio para tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después tanto en lo laboral como en lo personal. Además, aconsejó soltar cargas emocionales, escuchar la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que resuena con miles de seguidores en América Latina, en especial en México y en comunidades hispanas de ciudades estadounidenses como Nueva York, Texas y Arizona.

TE RECOMENDAMOS

RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy, lunes 5 de enero

Aries

Este lunes te impulsa a poner orden en tus planes y bajar la velocidad. Es buen día para organizar trabajo y aclarar pendientes. En el amor, evita discusiones por impulsividad y escucha más. Actuar con estrategia te permitirá avanzar con mayor claridad.

Tauro

La estabilidad será tu prioridad. Es un día favorable para revisar finanzas y tomar decisiones responsables. En pareja se fortalecen acuerdos; si estás soltero, reflexiona antes de retomar vínculos del pasado. La paciencia será clave para mantener el equilibrio.

Géminis

Las conversaciones serán determinantes este lunes. Noticias o mensajes te ayudarán a redefinir planes importantes. Mantén la mente abierta y evita dispersarte. En el amor, expresar lo que sientes con honestidad evitará confusiones innecesarias.

Cáncer

La energía lunar intensifica tus emociones. Es buen momento para cuidar tu bienestar y cerrar ciclos pendientes. En el trabajo, no cargues responsabilidades que no te corresponden. Priorizarte te permitirá iniciar la semana con mayor calma y enfoque.

Leo

Este lunes favorece tu liderazgo y capacidad de organización. Tu esfuerzo puede ser reconocido si actúas con humildad. En el amor, evita imponer tu punto de vista. Planear metas profesionales te dará seguridad y motivación para los próximos días.

Virgo

Día ideal para ordenar pendientes y tomar decisiones prácticas. Tu mente está clara, pero evita ser demasiado crítico contigo o con otros. En el amor, fluye sin analizar todo. La organización traerá tranquilidad y sensación de control.

Libra

Se presentan decisiones relacionadas con acuerdos o relaciones importantes. Busca el equilibrio sin dejar de lado tus necesidades. En el amor, el diálogo honesto será esencial. Evita postergar lo que sabes que debe resolverse hoy.

Escorpio

Este lunes te invita a soltar hábitos, pensamientos o vínculos que ya no te aportan. La transformación comienza desde lo interno. En lo laboral, enfócate en lo esencial. Cambiar de actitud te permitirá avanzar con mayor fuerza y claridad.

Sagitario

Inicias la semana con energía y optimismo. Buen momento para planear proyectos futuros o retomar estudios. En el amor, evita prometer más de lo que puedes cumplir. Mantener los pies en la tierra hará que tus ideas prosperen.

Capricornio

La disciplina será tu mayor aliada este lunes. Es un día productivo si mantienes el enfoque en tus objetivos. En el amor, buscas estabilidad y compromiso. Avanzas con paso firme hacia metas que has trabajado desde hace tiempo.

Acuario

Tus ideas originales destacan y pueden abrir nuevas oportunidades. Aunque no todos te comprendan, confía en tu visión. En el amor, sé auténtico. Es buen día para iniciar proyectos creativos y romper rutinas que ya no te inspiran.

Piscis

La sensibilidad aumenta y te conecta con tu intuición. Cuida tu energía emocional y evita absorber problemas ajenos. En el trabajo, fluye sin presionarte. Dedicar tiempo a lo creativo o espiritual te ayudará a comenzar la semana en equilibrio.

Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 4 de enero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 4 de enero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 3 de enero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 3 de enero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 2 de enero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 2 de enero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 4 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 4 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, 5 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Venezuela EN VIVO: Corte Suprema venezolana ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta tras captura de Maduro

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 4 de enero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 4 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 3 de enero, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

JNE evaluará apelación del partido Primero La Gente contra resolución que rechazó inscripción de su plancha

Estas son las posturas de los candidatos presidenciales sobre la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025