La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo de hoy, lunes 5 de enero de 2026, haciendo énfasis en la importancia de crear espacios para conversaciones honestas, enfrentar nuevos retos con ingenio y estar abiertos a recibir buenas noticias desde entornos o personas inesperadas.

A raíz de los recientes movimientos energéticos, la vidente destacó que este día es propicio para tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después tanto en lo laboral como en lo personal. Además, aconsejó soltar cargas emocionales, escuchar la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que resuena con miles de seguidores en América Latina, en especial en México y en comunidades hispanas de ciudades estadounidenses como Nueva York, Texas y Arizona.

TE RECOMENDAMOS RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy, lunes 5 de enero

Aries

Este lunes te impulsa a poner orden en tus planes y bajar la velocidad. Es buen día para organizar trabajo y aclarar pendientes. En el amor, evita discusiones por impulsividad y escucha más. Actuar con estrategia te permitirá avanzar con mayor claridad.

Tauro

La estabilidad será tu prioridad. Es un día favorable para revisar finanzas y tomar decisiones responsables. En pareja se fortalecen acuerdos; si estás soltero, reflexiona antes de retomar vínculos del pasado. La paciencia será clave para mantener el equilibrio.

Géminis

Las conversaciones serán determinantes este lunes. Noticias o mensajes te ayudarán a redefinir planes importantes. Mantén la mente abierta y evita dispersarte. En el amor, expresar lo que sientes con honestidad evitará confusiones innecesarias.

Cáncer

La energía lunar intensifica tus emociones. Es buen momento para cuidar tu bienestar y cerrar ciclos pendientes. En el trabajo, no cargues responsabilidades que no te corresponden. Priorizarte te permitirá iniciar la semana con mayor calma y enfoque.

Leo

Este lunes favorece tu liderazgo y capacidad de organización. Tu esfuerzo puede ser reconocido si actúas con humildad. En el amor, evita imponer tu punto de vista. Planear metas profesionales te dará seguridad y motivación para los próximos días.

Virgo

Día ideal para ordenar pendientes y tomar decisiones prácticas. Tu mente está clara, pero evita ser demasiado crítico contigo o con otros. En el amor, fluye sin analizar todo. La organización traerá tranquilidad y sensación de control.

Libra

Se presentan decisiones relacionadas con acuerdos o relaciones importantes. Busca el equilibrio sin dejar de lado tus necesidades. En el amor, el diálogo honesto será esencial. Evita postergar lo que sabes que debe resolverse hoy.

Escorpio

Este lunes te invita a soltar hábitos, pensamientos o vínculos que ya no te aportan. La transformación comienza desde lo interno. En lo laboral, enfócate en lo esencial. Cambiar de actitud te permitirá avanzar con mayor fuerza y claridad.

Sagitario

Inicias la semana con energía y optimismo. Buen momento para planear proyectos futuros o retomar estudios. En el amor, evita prometer más de lo que puedes cumplir. Mantener los pies en la tierra hará que tus ideas prosperen.

Capricornio

La disciplina será tu mayor aliada este lunes. Es un día productivo si mantienes el enfoque en tus objetivos. En el amor, buscas estabilidad y compromiso. Avanzas con paso firme hacia metas que has trabajado desde hace tiempo.

Acuario

Tus ideas originales destacan y pueden abrir nuevas oportunidades. Aunque no todos te comprendan, confía en tu visión. En el amor, sé auténtico. Es buen día para iniciar proyectos creativos y romper rutinas que ya no te inspiran.

Piscis

La sensibilidad aumenta y te conecta con tu intuición. Cuida tu energía emocional y evita absorber problemas ajenos. En el trabajo, fluye sin presionarte. Dedicar tiempo a lo creativo o espiritual te ayudará a comenzar la semana en equilibrio.