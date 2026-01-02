Barcelona vs Espanyol EN VIVO: horario y canal para ver el derbi catalán por la fecha 18 de LaLiga EA Sports
Cornellá-El Prat será testigo de un nuevo derbi catalán, donde Barcelona buscará defender su primer puesto en LaLiga EA Sports. Conoce todos los detalles del partidazo por la jornada 18.
- Barcelona derrotó 0-2 al Villarreal en el estadio de la Cerámica y encaja ocho triunfos consecutivos en LaLiga.
Barcelona vs Espanyol se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 3 de enero por la fecha 18 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El partido entre los culés y los pericos se disputará en el estadio Cornellá-El Prat, a partir de las 3.00 p. m. La transmisión estará a cargo de DSports para algunos países de Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
El Barcelona llega en alza, con siete triunfos seguidos entre el certamen local y la Champions. Bajo la conducción del entrenador alemán Hansi Flick, el equipo saldrá a buscar una victoria como visitante que le permita afianzarse en la primera posición de la tabla. En la otra vereda, Espanyol intentará prolongar su buen momento para seguir prendido en los puestos de vanguardia. Se trata de uno de sus mejores inicios de temporada en la liga.
Barcelona vs Espanyol: ficha del partido
|Partido
|Barcelona vs Espanyol
|¿Cuándo?
|Sábado 3 de enero del 2025
|¿A qué hora?
|3.00 p. m. (hora peruana)
|¿En qué canal?
|DSports
|¿Dónde?
|Cornellá-El Prat
¿A qué hora juega Barcelona vs Espanyol?
En suelo peruano, el compromiso entre Barcelona vs Espanyol por la fecha 18 de LaLiga EA Sports 2025 se disputará desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 5.00 p. m.
¿En qué canal ver Barcelona vs Espanyol?
La transmisión del Barcelona vs Espanyol por la jornada 18 de LaLiga EA Sports estará a cargo de DSports para Sudamérica.
- Perú, Colombia y Ecuador: DirecTV Sports y DGO.
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia
- Brasil: Disney Plus.
- Argentina y Uruguay: DirecTV Sports y DGO.
- Chile: DirecTV Sports, DGO y Amazon Prime Video.
- Venezuela: DirecTV Sports, inter y DGO.
- México: Sky Sports y Sky+.
- Panamá: Sky Sports, Rush Sports 2 y Bluu.
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, Movistar Plus+.
- Estados Unidos: ESPN y fuboTV.
¿Cómo ver Barcelona vs Espanyol online?
Vía online, el compromiso entre Barcelona vs Espanyol podrá seguirse por la plataforma DGO. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.
Posibles alineaciones Barcelona vs Espanyol
- Espanyol: Dmitrović, Calero, Cabrera, El Hilali, Carlos Romero, Urko González, Pol Lozano, Edu Expósito, Dolan, Pere Milla y Roberto.
- Barcelona: Joan Garcia, Koundé, Balde, Eric, Cubarsí, De Jong, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres