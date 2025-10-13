HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Política

Alcalde de Pataz retrocede: no participará del paro nacional del 15 de octubre

El burgomaestre Aldo Mariños explicó que su cambio de decisión se debe a que los ronderos que lo acompañaban fueron agredidos por manifestantes la noche del 12 de octubre, al salir de la reunión con José Jerí.

Tras la reunión con el presidente José Jerí, Aldo Mariños anunció que no participará de la marcha del 15 de octubre. Foto: composición LR
Tras la reunión con el presidente José Jerí, Aldo Mariños anunció que no participará de la marcha del 15 de octubre. Foto: composición LR

El alcalde de Pataz, Aldo Mariños, informó que no participará de la manifestación del 15 de octubre pese a que, anteriormente, había asegurado que lo haría.

Según explicó en un video en sus redes sociales, su cambio de decisión se debe a que los ronderos que lo acompañaban fueron agredidos el último 12 de octubre. Esa noche, tras la reunión con el presidente José Jerí, el burgomaestre y quienes integraban su comitiva fueron rechazados por decenas de ciudadanos en la Plaza San Martín, quienes los acusaban de "traidores" y "vendidos".

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"No me gusta la violencia. La rechazo en todos sus extremos. La actitud que han asumido algunos jóvenes, lo rechazo. Me comentan los ronderos que han sido agredidos por lo que esa actitud me aleja de ustedes. No asistiré este miércoles 15 a la marcha que ustedes están convocando", dijo.

"Si realmente queremos construir un nuevo Perú, si queremos entendernos tiene que ser en paz", agregó.

Asimismo, precisó que si los acuerdos de la mesa de diálogo no se cumplen, irá a "todas las regiones del país" a pedir que "se vayan todos".

De convocar a cientos de personas a ser rechazado

El anuncio generó cuestionamientos en redes sociales, pues inicialmente Mariños fue visto como un aliado de las manifestaciones contra el nuevo gobierno.

Alcalde de Pataz pide a José Jerí cambio total del Gabinete: "Ninguno de los ministros anteriores debe quedarse"

Alcalde de Pataz advierte a José Jerí: "Si no instalan mesa de diálogo, pediré que se vayan todos"

Alcalde de Pataz tras caminar 48 días hasta Lima: "Nada ha cambiado, sacaron un maniquí (Dina Bolaurte)"

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

