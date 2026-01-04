HOYSuscripcion LR Focus

Crisis en el APRA: JEE mantiene en suspenso inscripción de lista de diputados por pugnas internas

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 aseguró que mantendrá en reserva la calificación de la inscripción de la lista de diputados del APRA a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana. El motivo es por las pugnas internas entre los militantes y directivos del partido al momento de designar los números de las candidaturas. La personera del partido tiene 2 días para presentar los descargos.

Lista de candidatos APRA a la Cámara de Diputados queda en stand by. Foto: Composición/LR
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 mantendrá en reserva la inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del Partido Aprista Peruano (APRA) por Lima Metropolitana debido a las pugnas internas dentro de la organización política entre dirigentes y militantes.

De acuerdo con la Resolución N.º 00007-2026-JEE-LIO3/JNE, el JEE adoptó dicha decisión tras las múltiples denuncias presentadas por los postulantes, quienes señalaron que no se respetaron los resultados de las elecciones internas. Según indicaron, la organización política no asignó correctamente los números obtenidos en los comicios internos y, en su lugar, colocó en esas posiciones a candidatos invitados.

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Uno de esos casos es el de Pedro Palma Morales, quien el 24 de diciembre solicitó que se declare inadmisible la lista de candidatos del APRA porque "ni el Tribunal Nacional Electoral ni la Comisión Política Nacional informaron sobre reserva de ubicaciones para candidatos designados o invitados". Palma precisó que en las elecciones primarias consiguió 139 votos y ocupó el puesto 17 en la proclamación oficial. En ese sentido, pidió formalmente su inclusión con el número 24, según el orden de prelación, alternancia de género y archivos de resultados oficiales.

De igual manera, la candidata Valeria Mezarina Alva instó al JEE que disponga las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los resultados de las elecciones primarias. En esos comicios, Mezarina consiguió el puesto 36; sin embargo, de acuerdo con las normas de alternancia, le correspondería el puesto 29 en la lista de 32 postulantes.

Lo mismo sucede con Saúl Garrido Rivadeneria, quien denunció que la lista del APRA lo excluyó a pesar de haber obtenido un derecho por voluntad democrática. Garrido indicó que, inicialmente, le correspondía el puesto 15; no obstante, según las normas de alternancia le corresponde el puesto 20.

Garrido argumentó que su "desplazamiento es ilegal, pues ha sido reemplazado por ciudadanos que obtuvieron menos votos o que ni siquiera participaron del proceso interno", basándose en acuerdos de una sesión extraordinaria de la Comisión Política Nacional, cuya validez está cuestionada".

De hecho, Garrido también sostiene que el APRA excedió el 20% de porcentaje permitido para asignar el número de candidatos como invitados.

Asimismo, Rafael Carbajal Ibarra solicitó al JEE su inclusión en el puesto 28, así como Edgar Cordero Marichini, quien obtuvo el puesto 19 tras conseguir 123 votos en los comicios internos. No obstante, solicitó al órgano electoral que rectifique la información consignada y se le asigne la ubicación 28.

Por su parte, Walter Espíritu Pizarro también realizó una denuncia ante el JEE. Indicó que, tras los comicios internos, fue ubicado en el puesto 20, pero que la estructuración de las normas de paridad y alternancia lo ponen en la ubicación del número 32.

Lista de candidatos del APRA está paralizada: JEE otorga dos días para que brinden descargos

Por todo lo expuesto, el JEE indicó que "corresponde reservar la calificación" de la lista de candidatos del APRA, hasta que aclare y sustente la información vertida y denunciada por diversos candidatos o miembros de la organización política.

Por ese motivo, el organismo electoral otorgó dos días de plazo calendario al partido para que brinde sus descargos respecto a las denuncias realizadas.

