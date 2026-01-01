JEE declara inadmisible candidatura de exfiscal Sandra Castro por no renunciar en el plazo establecido

Sandra Castro es conocida por su rol como fiscal en el caso 'Cuellos Blancos'. Foto: composición LR

Sandra Castro es conocida por su rol como fiscal en el caso 'Cuellos Blancos'. Foto: composición LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 observó la candidatura de Sandra Elizabeth Castro Castillo al Senado por no haber presentado una renuncia previa al Ministerio Público, requisito que es exigido por la Ley Orgánica de Elecciones para fiscales en funciones. Castro intenta llegar al Congreso en la lista del Partido Morado para las elecciones generales 2026.

Según la resolución, se determinó que Castro, quien figuraba como candidata en la posición número 4 de la lista al Senado por distrito único, solo presentó una solicitud de licencia sin goce de haber, lo cual no cumple con la exigencia legal de renuncia con seis meses de anticipación a los comicios.

"En su calidad de fiscal adjunta provincial penal de la Fiscalía Corporativa de Santa Rosa del distrito fiscal de Lima Noroeste, ha presentado el cargo de una solicitud de licencia sin goce de haber, por el periodo del 12 de febrero de 2026 al 12 de abril de 2026", se lee.

"No pueden ser candidatos a representantes al Congreso de la República y representantes ante el Parlamento Andino, salvo que renuncien seis (6) meses antes de la fecha de las elecciones: los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los organismos integrantes del sistema electoral y el Defensor del Pueblo", agregan.

El JEE precisó que esta situación genera una inadmisibilidad subsanable, por lo que otorgó un plazo de dos días calendario al personero legal del Partido Morado para corregir la observación.

"La inadmisibilidad de la fórmula o la lista de candidatos, por observación a uno o más de ellos, puede subsanarse en un plazo de dos (2) días calendario, contados desde el día siguiente de notificado", precisan.

Tomás Gálvez concluye nombramiento de Sandra Castro tras su postulación al Senado

El Ministerio Público dio por concluido el nombramiento de Sandra Castro Castillo, fiscal conocida por su rol en la investigación del caso 'Los Cuellos Blancos', mediante una resolución firmada por el fiscal de Nación interino, Tomás Aladino Gálvez.

La medida se adoptó luego de que Castro fuera incluida como candidata al Senado en la lista del Partido Morado para las elecciones del 2026. Hasta ese momento, la abogada se desempeñaba como fiscal adjunta provincial penal en el distrito fiscal de Lima Noroeste, cargo que quedó formalmente concluido con la resolución.