HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     
Sociedad

Machismo presidencial: los cuestionables tuits del nuevo presidente del Perú, José Jerí, sobre las mujeres

La Institución Flora Tristán manifiesta su rechazo al nuevo mandatario, José Jerí, aludiendo a su historial de comentarios misóginos y una denuncia por agresión sexual, a pesar de que esta última fue archivada.

Colectivos rechazan elección de José Jerí como nuevo presidente del Perú por el perfil misógino que ha mostrado desde el 2011. Foto: Composición LR
Colectivos rechazan elección de José Jerí como nuevo presidente del Perú por el perfil misógino que ha mostrado desde el 2011. Foto: Composición LR

José Jerí Oré es el nuevo presidente de la República del Perú luego de que Dina Boluarte haya sido vacada. En menos de una década, el país tiene a su octavo jefe de Estado. Bajo este escenario, en menos de 24 horas, miles de internautas en redes sociales han viralizado las frases machistas que el ahora mandatario compartía desde el 2011. "Las mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todas las demás existe Mastercard", "La salchipapa no está tan apetecible como las comensales", son algunas de las frases que Jerí publicaba en 2011 y 2012, respectivamente.

Al respecto, desde la Institución Flora Tristán, defensora de los derechos humanos de las mujeres y niñas, argumentan que estas publicaciones de José Jerí ya mostraban el perfil de una persona que tiende a burlarse y cosificar a la mujer. Por ello, expresaron su total rechazo contra el nuevo mandatario del Perú y cuestionaron que no se haya aplicado un discernimiento ético. "(Los comentarios de años anteriores) configuran el perfil de una persona con rasgos misóginos y machistas", precisaron para La República.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fiscal suprema Zoraida Ávalos investigará a José Jerí por no asistir a citas psicológicas por abuso sexual

lr.pe

Rechazan comentarios misóginos del presidente José Jerí

La Institución Flora Tristán expresó su indignación por el nombramiento de José Jerí como actual presidente de la República del Perú. En ese sentido, criticaron la investigación por agresión sexual contra el ahora mandatario y, pese a que esta ha sido archivada, los antecedentes de Jerí muestran el perfil de una persona misógina. "Cuestionamos que una persona que ha tenido una denuncia por un delito tan grave por parte de una colaboradora de su entorno, no haya sido argumento para poner (su asignación como presidente) en discusión", sostuvo Liz Meléndez, directora del colectivo.

Las publicaciones de José Jerí desde el 2011. Foto: X

Las publicaciones de José Jerí desde el 2011. Foto: X

La indignación, no solo del colectivo, sino también de los usuarios en redes sociales, surge por las publicaciones que compartía Jerí desde el 2011. Entre sus tuits más cuestionables figura un artículo de un portal web sobre un presunto estudio científico donde se concluía que "el sexo hace que se produzcan más neuronas". Posteriormente, compartió una publicación donde señalaba que "la sapiosexualidad es la nueva tendencia del sexo". Por ello, el colectivo considera que estas bromas sexistas esconden actitudes machistas y complacientes frente a la violencia. Del mismo modo, una persona con este perfil "probablemente sea también un agresor".

"Una mujer guapa que fuma es doblemente guapa", señalaba Jerí en el 2012, mientras que un año después publicaba frases como: "Lo que más me gusta de toda fiesta infantil ¡Las animadoras! ¡Son un encanto! Asimismo, el nuevo gobernante posteaba lo siguiente en el 2014: "¡Las chicas doradas italianas de Rusia son imponentes! ¡Mejor me voy a Italia! ¡Mamma mía!". En ese sentido, la institución rechaza que la denuncia por agresión sexual y los comentarios misóginos de Jerí no hayan sido argumentos suficientes para la reflexión de las autoridades en designarlo como nuevo mandatario.

PUEDES VER: Jose Jerí, nuevo presidente del Perú: perfil, trayectoria y denuncias del nuevo mandatario

lr.pe

Denunciado por caso de agresión sexual

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral dio a conocer la denuncia en donde se señala a José Jerí como implicado en una presunta violación sexual contra una mujer de 31 años el pasado 29 de diciembre del 2024. De acuerdo con el parte, la agraviada señaló que en un viaje con "fines recreativos" estuvo presente José Jerí. Horas después, ell perdió el conocimiento tras tomar bebidas alcohólicas y, al despertar, encontró una prenda del entonces congresista.

La mujer identificó a un hombre calvo y con barba, coincidiendo con las características físicas de Jerí. "Más tarde desperté, aún aturdida, y me di cuenta de que estaba desnuda y al costado de mi ropa estaba el bividí del congresista José Enrique Jerí Oré", relató. Ante este escenario, el entonces parlamentario de Somos Perú emitió un comunicado en donde rechazaba las acusaciones e indicó que se comunicaría con la agraviada.

"Debo reiterar mi absoluto rechazo a la acusación. Por ello, al conocer la situación, me puse en contacto con la denunciante para manifestarle mi solidaridad y mi total disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de lo ocurrido. Repudio categóricamente cualquier acto que vulnere los derechos de las personas y reafirmo mi firme compromiso con la búsqueda de justicia", expresó José Jerí en enero del 2025.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Jose Jerí: perfil, trayectoria y denuncias del nuevo presidente de la República

Jose Jerí: perfil, trayectoria y denuncias del nuevo presidente de la República

LEER MÁS
Fiscal de la Nación interino asegura que no desarchivará las investigaciones contra Dina Boluarte y defiende a José Jerí

Fiscal de la Nación interino asegura que no desarchivará las investigaciones contra Dina Boluarte y defiende a José Jerí

LEER MÁS
Nuevos Ministros EN VIVO, 2025: José Jerí tomará juramento al primer ministro

Nuevos Ministros EN VIVO, 2025: José Jerí tomará juramento al primer ministro

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

LEER MÁS
Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

LEER MÁS
PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

LEER MÁS
PJ ordena liberación de Samuel Rodríguez, detenido en movilización de la 'Generación Z': "Mi secuestro no debe servir como amedrentamiento"

PJ ordena liberación de Samuel Rodríguez, detenido en movilización de la 'Generación Z': "Mi secuestro no debe servir como amedrentamiento"

LEER MÁS
Agua Marina condena indiferencia política tras atentado en Chorrillos: “Un cambio en la presidencia no es garantía de mejora”

Agua Marina condena indiferencia política tras atentado en Chorrillos: “Un cambio en la presidencia no es garantía de mejora”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Sociedad

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

¿Se suspenden las clases en colegios este 9 de octubre de 2025? Esto dice el Minedu

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025