José Jerí Oré es el nuevo presidente de la República del Perú luego de que Dina Boluarte haya sido vacada. En menos de una década, el país tiene a su octavo jefe de Estado. Bajo este escenario, en menos de 24 horas, miles de internautas en redes sociales han viralizado las frases machistas que el ahora mandatario compartía desde el 2011. "Las mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todas las demás existe Mastercard", "La salchipapa no está tan apetecible como las comensales", son algunas de las frases que Jerí publicaba en 2011 y 2012, respectivamente.

Al respecto, desde la Institución Flora Tristán, defensora de los derechos humanos de las mujeres y niñas, argumentan que estas publicaciones de José Jerí ya mostraban el perfil de una persona que tiende a burlarse y cosificar a la mujer. Por ello, expresaron su total rechazo contra el nuevo mandatario del Perú y cuestionaron que no se haya aplicado un discernimiento ético. "(Los comentarios de años anteriores) configuran el perfil de una persona con rasgos misóginos y machistas", precisaron para La República.

Rechazan comentarios misóginos del presidente José Jerí

La Institución Flora Tristán expresó su indignación por el nombramiento de José Jerí como actual presidente de la República del Perú. En ese sentido, criticaron la investigación por agresión sexual contra el ahora mandatario y, pese a que esta ha sido archivada, los antecedentes de Jerí muestran el perfil de una persona misógina. "Cuestionamos que una persona que ha tenido una denuncia por un delito tan grave por parte de una colaboradora de su entorno, no haya sido argumento para poner (su asignación como presidente) en discusión", sostuvo Liz Meléndez, directora del colectivo.

La indignación, no solo del colectivo, sino también de los usuarios en redes sociales, surge por las publicaciones que compartía Jerí desde el 2011. Entre sus tuits más cuestionables figura un artículo de un portal web sobre un presunto estudio científico donde se concluía que "el sexo hace que se produzcan más neuronas". Posteriormente, compartió una publicación donde señalaba que "la sapiosexualidad es la nueva tendencia del sexo". Por ello, el colectivo considera que estas bromas sexistas esconden actitudes machistas y complacientes frente a la violencia. Del mismo modo, una persona con este perfil "probablemente sea también un agresor".

"Una mujer guapa que fuma es doblemente guapa", señalaba Jerí en el 2012, mientras que un año después publicaba frases como: "Lo que más me gusta de toda fiesta infantil ¡Las animadoras! ¡Son un encanto! Asimismo, el nuevo gobernante posteaba lo siguiente en el 2014: "¡Las chicas doradas italianas de Rusia son imponentes! ¡Mejor me voy a Italia! ¡Mamma mía!". En ese sentido, la institución rechaza que la denuncia por agresión sexual y los comentarios misóginos de Jerí no hayan sido argumentos suficientes para la reflexión de las autoridades en designarlo como nuevo mandatario.

Denunciado por caso de agresión sexual

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral dio a conocer la denuncia en donde se señala a José Jerí como implicado en una presunta violación sexual contra una mujer de 31 años el pasado 29 de diciembre del 2024. De acuerdo con el parte, la agraviada señaló que en un viaje con "fines recreativos" estuvo presente José Jerí. Horas después, ell perdió el conocimiento tras tomar bebidas alcohólicas y, al despertar, encontró una prenda del entonces congresista.

La mujer identificó a un hombre calvo y con barba, coincidiendo con las características físicas de Jerí. "Más tarde desperté, aún aturdida, y me di cuenta de que estaba desnuda y al costado de mi ropa estaba el bividí del congresista José Enrique Jerí Oré", relató. Ante este escenario, el entonces parlamentario de Somos Perú emitió un comunicado en donde rechazaba las acusaciones e indicó que se comunicaría con la agraviada.

"Debo reiterar mi absoluto rechazo a la acusación. Por ello, al conocer la situación, me puse en contacto con la denunciante para manifestarle mi solidaridad y mi total disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de lo ocurrido. Repudio categóricamente cualquier acto que vulnere los derechos de las personas y reafirmo mi firme compromiso con la búsqueda de justicia", expresó José Jerí en enero del 2025.

