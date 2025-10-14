José Jerí anuncia que nuevos ministros juramentarán "en las próximas horas", tras 5 días de espera
El anuncio se da tras de más de 100 horas sin gabinete ministerial en medio de la crisis de inseguridad ciudadana. "Más tarde, en las próximas horas", juramentarían los nuevos ministros del Gobierno de José Jerí.
El presidente de la República, José Jerí, anunció que el día de hoy juramentarían los nuevos ministros de su Gobierno. Esto se da tras más de 100 horas (5 días) de haber asumido las riendas del Perú, luego de la vacancia de Dina Boluarte, en medio de una crisis de inseguridad ciudadana.
Durante una reunión con los alcaldes de Lima en Palacio de Gobierno, el jefe de Estado señaló que "en las próximas horas" se tomará juramento de los nuevos miembros del gabinete ministerial.
