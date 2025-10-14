José Jerí anuncia que nuevos ministros juramentarán "en las próximas horas", tras 5 días de espera

El presidente de la República, José Jerí, anunció que el día de hoy juramentarían los nuevos ministros de su Gobierno. Esto se da tras más de 100 horas (5 días) de haber asumido las riendas del Perú, luego de la vacancia de Dina Boluarte, en medio de una crisis de inseguridad ciudadana.

Durante una reunión con los alcaldes de Lima en Palacio de Gobierno, el jefe de Estado señaló que "en las próximas horas" se tomará juramento de los nuevos miembros del gabinete ministerial.

