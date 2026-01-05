HOYSuscripcion LR Focus

Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista
Espectáculos

¿Problemas? Melissa Klug y Jesús Barco dejan de seguirse en Instagram tras supuesta reconciliación

Un movimiento inesperado en redes sociales reavivó las interrogantes sobre el momento actual que atraviesan Melissa Klug y el futbolista.

Melissa Klug y Jesús Barco se dejaron de seguir en Instagram.
Melissa Klug mantiene una presencia constante en Instagram, espacio donde suele interactuar con sus seguidores y compartir aspectos de su vida personal. En medio de esa actividad, un detalle no pasó desapercibido.

La empresaria dejó de seguir a Jesús Barco en la red social, acción que fue correspondida por el futbolista. Este cambio llamó la atención debido al contexto reciente que rodeaba a la pareja.

Melissa Klug se sincera y explica por qué acepta que sus hijos compartan tiempo con Jefferson Farfán: 'Mi prioridad es proteger su estabilidad'

Melissa Klug y Jesús Barco dejan de seguirse en Instagram

La situación sorprendió a muchos, ya que ambos habían atravesado semanas atrás un periodo complejo en su relación. Todo comenzó luego de la difusión de imágenes de una supuesta “encerrona” en la que el deportista apareció junto a compañeros de equipo y varias jóvenes.

Melissa Klug y Jesús Barco dejaron de seguirse.

Tras ese episodio, se conoció que Melissa Klug y Jesús Barco habrían optado por intentar una reconciliación. Incluso, se les vio juntos en distintas reuniones familiares, lo que alimentó la idea de un acercamiento.

¿Melissa Klug y Jesús Barco se reconciliaron?

Uno de los momentos que reforzó esa percepción ocurrió el 1 de diciembre, durante la emisión del programa de la ‘Chola Chabuca’. En ese espacio televisivo, ambos compartieron un beso frente a cámaras.

Posteriormente, el propio futbolista afirmó que se encontraban trabajando en su relación. Por ello, esta acción generó nuevas dudas sobre el estado real del vínculo sentimental.

Melissa Klug explica por qué no estuvo con Samahara Lobatón en Navidad luego de que su hija terminara con Bryan Torres

Melissa Klug explica su postura sobre la crianza de sus hijos

Melissa Klug abordó otro tema personal mediante una dinámica de preguntas en Instagram. Una seguidora le consultó por qué permite que sus hijos compartan tiempo con Jefferson Farfán, pese a los conflictos legales que mantienen desde hace años.

La empresaria respondió con claridad y sostuvo que su prioridad es el bienestar emocional de los menores. Según explicó, los desacuerdos entre adultos no deben afectar la relación de los niños con su padre.

