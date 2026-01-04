Temblor en Perú HOY, 4 de enero: ¿en qué lugar se produjo el último sismo y cuál fue su magnitud, según IGP?
¿En qué lugar se produjo el último temblor en Perú hoy, 4 de enero, según el IGP? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.
- Emergencia en ex estudio de América Televisión: amago de incendio por cortocircuito en tercer piso movilizó a bomberos
- Sorteo de la Kábala en vivo hoy 3 de enero 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú, 4 de enero. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.
La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.