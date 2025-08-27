HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Política

Fiscalía: organización criminal presuntamente liderada por Juan José Santiváñez habría cobrado al menos 180.000 dolares ilícitos

La presunta red de Juan José Santiváñez habría negociado ascensos y operativos policiales a cambio de dinero, involucrando a generales de la PNP y empresarios mineros.

Red delictiva presuntamente liderada por Juan José Santiváñez habría obtenido más de 100.000 dólares en pagos ilícitos | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Red delictiva presuntamente liderada por Juan José Santiváñez habría obtenido más de 100.000 dólares en pagos ilícitos | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

La Fiscalía ha acusado a Juan José Santiváñez de liderar una organización criminal durante su gestión como titular del Ministerio del Interior. Según documentos del Ministerio Público a los que accedió La República, esta red habría cobrado 180.000 dólares a cambio de beneficios ilegales. De ese monto, 160.000 dólares se habrían recaudado mediante una negociación privada vinculada a la recuperación de una instalación minera a través de un operativo policial.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Los primeros 20.000 dólares, presuntamente obtenidos por la red liderada por el actual ministro de Justicia, habrían provenido del exjefe de la Policía Nacional del Perú, Gregorio Villalón Trillo. En una reunión realizada a fines del 2024 entre Percy Tenorio, señalado como operador de la red de Santiváñez, y Marco Palacios, este último habría solicitado al entonces ministro del Interior, a través de una llamada telefónica, que evitara el retiro de los generales PNP David Pablo Villanueva Yana y Gregorio Martín Villalón Trillo.

PUEDES VER: Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

lr.pe

La Fiscalía sostiene que Santiváñez habría obligado a su interlocutor a elegir entre uno de los dos oficiales con la pregunta: “¿Villanueva o Villalón?”. Ante ello, Tenorio habría intervenido en favor de Villalón, argumentando que era parte de su promoción en la PNP y que podía brindar apoyo en diversas actividades ilícitas, como ya lo había hecho anteriormente, según la propia Fiscalía.

Tras la decisión, Santiváñez habría ordenado a Tenorio comunicar a Villalón Trillo que debía pagar 20.000 dólares para conservar su cargo en la Policía.

PUEDES VER: Dina Boluarte aprovechó caso Martín Vizcarra para asegurarse un sitio en Barbadillo en caso sea detenida

lr.pe
Extracto del documento de la Fiscalía donde detallan que Santiváñez, a través de Percy Tenorio, cobró 20.000 dólares al exjefe PNP Gregorio Villalón Trillo | Foto: LR.

Extracto del documento de la Fiscalía donde detallan que Santiváñez, a través de Percy Tenorio, cobró 20.000 dólares al exjefe PNP Gregorio Villalón Trillo | Foto: LR.

Juan José Santiváñez: 160.000 dólares por la recuperación de una empresa minera

Entre agosto y septiembre del 2024, Santiváñez habría ejecutado una serie de acciones para favorecer al empresario Franco Parodi Gianella en la recuperación de la mina 'El Dorado'. Para ello, el entonces ministro del Interior habría dispuesto la intervención de oficiales de la PNP en un supuesto operativo destinado a devolver la empresa a Parodi Gianella. Por estas gestiones, Santiváñez habría cobrado 160.000 dólares.

Según la investigación fiscal, Percy Tenorio solicitó inicialmente a Parodi Gianella y al financista de la mina, Gianfranco Meza, el pago de 60.000 dólares para desplegar un operativo policial encabezado por el director de Medio Ambiente de la PNP, Gregorio Villalón Trillo. En dicho operativo se acusaría a los actuales dueños de la mina de delitos ambientales. Además, se pidió que Nicanor Boluarte fuera incorporado como trabajador de la mina, de modo que pudiera acreditar arraigo laboral en caso de enfrentar un pedido de prisión preventiva. Parodi y Meza aceptaron el trato y entregaron la suma solicitada, lo cual —según la Fiscalía— era de pleno conocimiento de Santiváñez.

PUEDES VER: Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

lr.pe

Posteriormente, Tenorio habría alquilado vehículos para el traslado del personal policial dispuesto por Villalón Trillo, entonces jefe de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP. El operativo fue difundido en las redes sociales del Consejo Regional de Ayacucho. Ese mismo mes, se solicitó un segundo pago de 100.000 dólares bajo la misma modalidad. Tenorio pidió la suma a Parodi y Meza para cubrir eventuales conflictos sociales que pudieran surgir durante el operativo. Así, los empresarios vinculados a la mina terminaron desembolsando un total de 160.000 dólares en favor de la organización criminal.

Por estos cobros ilícitos y otras conductas delictivas, la Fiscalía sostiene que la red criminal presuntamente liderada por el actual ministro de Justicia habría incurrido en diversos actos de corrupción, entre ellos colusión simple y cohecho pasivo, propio e impropio, entre otros.

Extracto del documento fiscal donde se detalla el pago de 160.000 dólares de empresarios mineros a la red delictiva liderada por Santiváñez | Foto: LR.

Extracto del documento fiscal donde se detalla el pago de 160.000 dólares de empresarios mineros a la red delictiva liderada por Santiváñez | Foto: LR.

Notas relacionadas
Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

LEER MÁS
Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

LEER MÁS
Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

LEER MÁS
Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

LEER MÁS
Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

LEER MÁS
Martín Vizcarra retorna a Barbadillo: expresidente es trasladado desde el penal de Ancón II

Martín Vizcarra retorna a Barbadillo: expresidente es trasladado desde el penal de Ancón II

LEER MÁS
Dina Boluarte sigue el libreto de Alberto Fujimori: dictador quebró relación con Corte IDH y un año después su gobierno cayó

Dina Boluarte sigue el libreto de Alberto Fujimori: dictador quebró relación con Corte IDH y un año después su gobierno cayó

LEER MÁS
Dina Boluarte aprovechó caso Martín Vizcarra para asegurarse un sitio en Barbadillo en caso sea detenida

Dina Boluarte aprovechó caso Martín Vizcarra para asegurarse un sitio en Barbadillo en caso sea detenida

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

Política

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

El APRA se presenta a las elecciones nacionales 2026 como una "izquierda democrática" y renovación de su dirigencia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

El APRA se presenta a las elecciones nacionales 2026 como una "izquierda democrática" y renovación de su dirigencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota