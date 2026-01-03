HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 4 de enero, según Jhan Sandoval

Este 4 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 4 de enero.
Lee el horóscopo de hoy, 4 de enero. | Foto: La República

Este domingo 4 de enero, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. AriesTauro, GéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpioSagitarioCapricornioAcuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 4 de enero?

  • Aries: La actitud evasiva de alguien que tú aprecias te ha generado cuestionamientos, hoy estarás algo nostálgico, pero todo cambiará gracias a la comunicación que recibirás de tus amistades.
  • Tauro: Le sacarás provecho a tu tiempo organizando y realizando actividades que habías pospuesto a lo largo de la semana. No te acumules de responsabilidades y date un tiempo para descansar.
  • Géminis: Tu necesidad por resolver asuntos económicos podría acercarte a alguien que prometerá apoyo bajo algunas condiciones; no te apresures y analiza bien cada una de tus decisiones.
  • Cáncer: Has estado concentrado en asuntos personales y sin buscarlo, te habías distanciado de quienes son realmente importantes. Hoy te aproximarás a tus seres queridos, te sentirás en armonía.
  • Leo: La soledad te llevaría a recordar asuntos del pasado que te pondrían vulnerable, no le des cabida a los recuerdos que puedan lastimarte. Acércate a tu entorno, la compañía mejorará tus ánimos.
  • Virgo: Tendrás que tomar una decisión, estarás dividido entre una invitación por parte de tus amistades y un deseo por realizar las actividades que realmente te satisfacen. Apostarás por tus planes.
  • Libra: No le estás dando importancia a las iniciativas de un familiar; tu mente está inmersa en asuntos que deseas resolver y esto podría volverte indiferente con lo que te rodea. Reflexiona y cambia.
  • Escorpio: Alguien llamará tu atención y te hará ver los errores que estabas cometiendo de una manera constante. Hoy recapacitarás, te plantearás una actitud diferente y los cambios se notarán.
  • Sagitario: No descuides tus responsabilidades, luego podrías sentir la presión de todo tu entorno y podrías estresarte. Organízate y sé consciente de los tiempos, será la clave para que puedas avanzar.
  • Capricornio: Resuelves de manera exitosa temas familiares que te habían afectado, todo empieza a conducirse con más orden. Tu constancia te permitirá recuperar el amor de esa persona.
  • Acuario: Alguien muy interesado en ti se comunicará, notarás cierta vehemencia o intensidad que dependerá de ti calmar; muestra más equilibrio y lograrás consolidar la relación que tanto esperas.
  • Piscis: Gracias a tu intervención, lograrás disipar un ambiente de tensión que surgirá en tu entorno próximo. Solo mantén una actitud imparcial, así evitarás juicios erróneos de algunos familiares.
