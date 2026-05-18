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Ahora Nación rechaza apoyar a Keiko y condiciona respaldo a Sánchez: "Ni fujimorismo, ni cogobierno"

Ahora Nación calificó a Fuerza Popular como "amenaza directa a la democracia" y exige a Roberto Sánchez "compromisos públicos y sinceros".

Ahora Nación rechaza gobierno fujimorista.
Ahora Nación rechaza gobierno fujimorista. | Composición/LR
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A tres semanas de la segunda vuelta presidencial, el Comité Ejecutivo Nacional de Ahora Nación emitió un pronunciamiento en el cual rechaza el fujimorismo, el voto nulo y un cogobierno. En el documento, la organización política señala que la actual situación obliga a la ciudadanía a elegir entre alternativas que no representan a la población.

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"Más del 80% de los peruanos ha rechazado las dos opciones que hoy disputan la segunda vuelta electoral. El resultado del sistema político electoral nos lleva a elegir entre estas dos alternativas. Ni Fuerza Popular ni Juntos por el Perú representan a la mayoría del país", se lee en el comunicado.

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Entre ambos partidos, Ahora Nación descartó cualquier tipo de respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori. "Sobre Fuerza Popular, reafirmamos nuestra convicción que representa una amenaza directa a la democracia. Su historial de corrupción, su vocación autoritaria y su sistemático intento de capturar instituciones públicas, han hecho daño al país".

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En el caso de Juntos por el Perú y el descarte de un cogobierno, el partido indicó que la opción liderada por el señor Roberto Sánchez "no despierta plena confianza", ya que aún existen dudas sobre la transparencia de su entorno y sus decisiones. Sin embargo, marcó una diferencia en su estrategia de votación.

"Desde Ahora Nación afirmamos con claridad: nuestro voto no será por el fujimorismo. Tampoco creemos que votar en blanco o viciado sea hoy una opción. Abstenernos significaría que otros decidan el futuro del país".

El partido precisó que no busca beneficios ni cuotas de poder en una eventual gestión de Roberto Sánchez y resaltó que era indispensable que el candidato cumpla con compromisos públicos, claros y sinceros con el Perú, “no con Ahora Nación, porque no pretendemos cargos, ni cogobierno”.

Ahora Nación exigió que el próximo gobierno cumpla cuatro condiciones en beneficio del país. Estas demandas incluyen el "respeto irrestricto a la democracia, la institucionalidad y la independencia de poderes", así como la "defensa de los derechos fundamentales, lucha frontal contra la corrupción, delincuencia y las economías ilegales".

Asimismo, exigió "servicios públicos dignos, eficientes y descentralizados" para el crecimiento económico, y la "conformación de un gabinete de unidad nacional" integrado por profesionales competentes y honestos.

El comunicado concluye que su bancada de diputados y senadores se mantendrá vigilante, ya que "el Perú está por encima de cualquier interés particular o cálculos políticos".

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