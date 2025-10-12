HOYSuscripcion LR Focus

Política

El gabinete fantasma de José Jerí: a más de 2 días como presidente sigue sin ministros

Durante su visita al distrito de San Juan de Miraflores para supervisar las acciones de mitigación de un incendio, el presidente aseguró que alista su gabinete con "la debida responsabilidad".

osé Jerí: a más de 2 días como presidente sigue sin ministros. Foto: La República
osé Jerí: a más de 2 días como presidente sigue sin ministros. Foto: La República

A más de dos días de asumir la presidencia, José Jerí no ha conformado su gabinete ministerial. En la última declaración que brindó a la prensa sobre el tema, informó que el nuevo equipo de ministros se está "viendo con la debida responsabilidad".

La declaración la realizó la noche del 11 de octubre, fecha en la que acudió a la zona de Pamplona Alta en San Juan de Miraflores para supervisar las acciones de mitigación del incendio que afectó más de 100 viviendas. "Estamos construyendo un nuevo gabinete y solamente voy a declarar ello en este momento, porque la prioridad y la urgencia del día de hoy es justamente atender el problema de ellos (las personas afectadas). (...) Se está viendo con la debida responsabilidad respecto al nuevo gabinete. Hoy estamos concentrados por el tema del incendio y las medidas que estamos tomando como Estado”, dijo.

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

A la fecha, los ministro de la gestión de Dina Boluarte que han renunciado a su cargo son César Vásquez, César Sandoval y Juan José Santiváñez. Los dos primeros lo hicieron tras la vacancia de la expresidenta, mientras que el tercero dimitió días antes con el objetivo de postular en las Elecciones 2026.

Estos son los nombres que se vocean para el gabinete de Jerí

Tras estas salidas y la ausencia de un gabinete, se vocean los nombres de quienes podrían liderar las principales carteras. En diálogo con RPP, el analista político José Manuel Saavedra indicó que exministro del Interior, Cluber Aliaga, podría ser considerado para llevar el Mininter.

Asimismo, trascendió que el mandatario mantuvo una reunión en Palacio de Gobierno con Raúl Pérez-Reyes, quien fue ministro de Economía durante la gestión de Dina Boluarte. Según fuentes del Ejecutivo, el economista sería el principal candidato para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros. De concretarse, Jerí confirmaría una apuesta por figuras del gabinete vacado.

Fuentes de La República señalaron que Jerí busca presentar un gabinete “técnico y de consenso”, aunque los nombres que se barajan, como los exministros Carlos Estremadoyro, Miguel Palacios, Jorge Angulo y Cluber Aliaga, apuntan a figuras ya conocidas del aparato estatal.

En Salud, Miguel Palacios Celi, ex decano del Colegio Médico del Perú, se vocea como posible titular. Palacios es ginecólogo y trabajó en hospitales públicos de Chiclayo y Trujillo.

Según el artículo 120 de la Constitución, las decisiones del presidente carecen de validez si no cuentan con la aprobación de un ministro. Esto significa que todo acto oficial, como decretos o disposiciones administrativas, debe llevar la firma de un miembro del gabinete para ser legalmente reconocido. En consecuencia, mientras José Jerí no conforme su equipo ministerial, la mayoría de sus resoluciones y acciones de gobierno no tendrán sustento legal ni efecto alguno.

Fuerza Popular intenta tomar distancia del Ejecutivo

En tanto, en el Congreso Fuerza Popular intenta tomar distancia. Si bien, actualmente, Fernando Rospigliosi lleva la presidencia del Congreso, esa designación será temporal pues la bancada adelantó que no busca liderar la Mesa Directiva.

“El señor (Fernando) Rospigliosi es encargado de la presidencia del Congreso hasta que se complete la elección de un nuevo presidente. No se va a quedar, esa fue la promesa de nuestra bancada (...) Hay que elegir a alguien que complete la Mesa porque no puede quedar con tres personas”, indicó el congresista César Revilla.

