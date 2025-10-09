HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Congresistas piden debatir vacancia de Dina Boluarte esta noche
Política

¿Quién es el presidente del Congreso del Perú y cuál es su papel en una vacancia presidencial?

José Enrique Jerí Oré de la bancada Somos Perú tiene un rol decisivo en cualquier intento de vacancia presidencial: es quien define la agenda, convoca el debate y, en caso extremo, podría asumir el mando del país si se declara la destitución del jefe de Estado.

José Jerí es el presidente del Congreso. Foto: composición LR
José Jerí es el presidente del Congreso. Foto: composición LR

El presidente del Congreso del Perú es José Enrique Jerí Oré, elegido para el periodo 2025-2026. Desde que asumió el cargo, Jerí Oré encabeza la Mesa Directiva del Parlamento, órgano responsable de conducir los debates, coordinar la agenda legislativa y velar por el cumplimiento del reglamento interno.

En un proceso de vacancia presidencial, su papel adquiere una importancia central. De acuerdo con el Reglamento del Congreso, es el presidente quien recibe la moción de vacancia, convoca a sesión y fija la fecha y hora del debate en el Pleno.

Durante el debate, en este caso, la mandataria Dina Boluarte, tiene derecho a una defensa personal o mediante abogado por un máximo de 60 minutos. El presidente del Congreso dirige la sesión, regula los tiempos de intervención, garantiza el orden del debate y supervisa que se cumpla con las normas parlamentarias.

Si el Pleno aprueba la vacancia con los 87 votos requeridos, la Mesa Directiva, a través de su titular, proclama y publica la resolución que declara la destitución. En ese momento, Jerí Oré tiene la responsabilidad de coordinar la transición constitucional.

Además, la Constitución del Perú establece que si el presidente de la República y los vicepresidentes se encuentran impedidos o vacantes, el presidente del Congreso asume temporalmente la jefatura del Estado y debe convocar elecciones generales en el plazo correspondiente.

Más allá del aspecto formal, el presidente del Parlamento también tiene un peso político determinante. Su capacidad de negociación con las bancadas, la interpretación del reglamento y la manera en que maneja los tiempos y discursos del Pleno pueden definir el destino de un gobierno frente a una moción de vacancia.

