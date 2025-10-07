Tomás Gálvez, fiscal de la nación interino, confirma asistencia al Congreso para el 9 de octubre

Luego de que el presidente del Congreso, José Jerí, convocara a fiscal supremo Tomás Gálvez a formar parte de una Mesa de Trabajo para abordar la situación del sector transporte, que viene siendo afectada por extorsiones y asesinatos, Gálvez confirmó su asistencia mediante un oficio dirigido al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno. En el documento indica que estará acompañado de cuatro funcionarios del Ministerio Público: Fany Quispe Farfán, Octaviano Tello, César Enríquez y Ana María Velarde.

La reunión convocada por la Presidencia del Congreso se llevará a cabo el jueves 9 de octubre a las 8:00 a.m.

Tomás Gálvez asistirá a la III Mesa de Trabajo convocada por José Jerí.

José Jerí convoca III Mesa de Trabajo

La mesa de trabajo planteada por Jerí reunirá a representantes del Congreso, el Ejecutivo, la Fiscalía de la Nación y diversos gremios de transportistas a fin de plantear propuesta de solución para frenar la ola de sicariato y extorsión que afecta a los conductores. Se trata de la tercera reunión interinstitucional sobre el tema.

"Con el ánimo de redoblar esfuerzos rápidamente, desde el Congreso de la República convocamos una reunión con los representantes de diversos gremios de transporte, en la cual se acordó la instalación de la III Mesa de Trabajo - Seguridad Ciudadana en el Sector Transporte, con presencia de todos los Poderes del Estado", se lee en el oficio.