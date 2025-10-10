El Congreso decidió vacar a la expresidenta Dina Boluarte el último jueves 10 de octubre. Con 123 votos la suerte de la exmandataria ya estaba echada desde la tarde ese día cuando bancadas como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso anunciaron que apoyarían su destitución.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Cerca de la medianoche Boluarte salió acompañada de su gabinete en pleno a brindar lo que sería su último mensaje a la nación. A la par y solo unas cuadras de distancia, Fernando Rospigliosi le entregaba a José Jerí la banda presidencial. La última aparición pública que se tiene hasta el momento sobre la exmandataria terminó como terminó su gobierno, cortado de golpe.

TE RECOMENDAMOS VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El video, que hasta el momento no se sabe si fue grabado o en directo, era emitido por las señales oficiales de TV Perú y la cuenta de Facebook de la Presidencia de la República. Dina Boluarte inició cuestionando la decisión del Congreso, para luego enumerar los supuestos logros que dijo haber alcanzado en su gestión. Cuando ya habían transcurrido unos minutos de su monólogo, la transmisión fue interrumpida para emitir en vivo al Congreso. No se puede saber qué es lo último que dijo Dina Boluarte en su soliloquio.

A partir de ahí, imágenes de distintos medios como Canal N y Exitosa reportaron ver vehículos saliendo de Palacio de Gobierno. Dichos vehículos, según informaron, trasladaban a la mandataria. El panorama en su casa también estuvo con movimiento. Varios motorizados de la Policía que estaban resguardando su casa fueron grabados yéndose de la zona.

Esto lo último que se sabe del paradero de Dina Boluarte

Todo esto se daba en un contexto, en el que algunos periodistas informaban unos supuestos pedidos de asilo de Boluarte a embajadas de países como Ecuador y Brasil. Desde la defensa de la expresidenta indicaron que esta información era falsa y que no tenía en sus planes asilarse.

Hasta el momento, el único que ha dado alguna información nueva sobre el paradero de Dina Boluarte ha sido su ministro de Transportes, César Sandoval. Al ser consultado por la prensa indicó estar seguro de que “estaba en su casa con su familia” y que si se va al extranjero “sería de turista”. El hermetismo sobre su ubicación actual empieza a aumentar, más aún cuando el fiscal de la Nación ya solicitó que se dicte impedimento de salida del país en su contra.