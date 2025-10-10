HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Política

¿Dónde está Dina Boluarte? Qué se sabe del paradero de la expresidenta tras ser vacada por el Congreso

La última imagen que se tiene de la expresidenta Dina Boluarte fue durante su mensaje de despedida, el cual fue cortado para transmitir la investidura de José Jerí.

La última imagen pública de Dina Boluarte fue cuando dio el mensaje a la Nación. Foto: composición LR
La última imagen pública de Dina Boluarte fue cuando dio el mensaje a la Nación. Foto: composición LR

El Congreso decidió vacar a la expresidenta Dina Boluarte el último jueves 10 de octubre. Con 123 votos la suerte de la exmandataria ya estaba echada desde la tarde ese día cuando bancadas como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso anunciaron que apoyarían su destitución.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Cerca de la medianoche Boluarte salió acompañada de su gabinete en pleno a brindar lo que sería su último mensaje a la nación. A la par y solo unas cuadras de distancia, Fernando Rospigliosi le entregaba a José Jerí la banda presidencial. La última aparición pública que se tiene hasta el momento sobre la exmandataria terminó como terminó su gobierno, cortado de golpe.

TE RECOMENDAMOS

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Susel Paredes critica cambio de postura de bancadas del Congreso en torno a vacancia presidencial: “Se vienen las elecciones y les quita votos”

lr.pe

El video, que hasta el momento no se sabe si fue grabado o en directo, era emitido por las señales oficiales de TV Perú y la cuenta de Facebook de la Presidencia de la República. Dina Boluarte inició cuestionando la decisión del Congreso, para luego enumerar los supuestos logros que dijo haber alcanzado en su gestión. Cuando ya habían transcurrido unos minutos de su monólogo, la transmisión fue interrumpida para emitir en vivo al Congreso. No se puede saber qué es lo último que dijo Dina Boluarte en su soliloquio.

A partir de ahí, imágenes de distintos medios como Canal N y Exitosa reportaron ver vehículos saliendo de Palacio de Gobierno. Dichos vehículos, según informaron, trasladaban a la mandataria. El panorama en su casa también estuvo con movimiento. Varios motorizados de la Policía que estaban resguardando su casa fueron grabados yéndose de la zona.

PUEDES VER: Presidenta de México pide que libere a Pedro Castillo y lanza mensaje a Boluarte: "Fue destituida por unanimidad"

lr.pe

Esto lo último que se sabe del paradero de Dina Boluarte

Todo esto se daba en un contexto, en el que algunos periodistas informaban unos supuestos pedidos de asilo de Boluarte a embajadas de países como Ecuador y Brasil. Desde la defensa de la expresidenta indicaron que esta información era falsa y que no tenía en sus planes asilarse.

Hasta el momento, el único que ha dado alguna información nueva sobre el paradero de Dina Boluarte ha sido su ministro de Transportes, César Sandoval. Al ser consultado por la prensa indicó estar seguro de que “estaba en su casa con su familia” y que si se va al extranjero “sería de turista”. El hermetismo sobre su ubicación actual empieza a aumentar, más aún cuando el fiscal de la Nación ya solicitó que se dicte impedimento de salida del país en su contra.

Notas relacionadas
Vacan a Dina Boluarte: cuántos votos se alcanzó y qué bancadas del Congreso apoyaron la moción

Vacan a Dina Boluarte: cuántos votos se alcanzó y qué bancadas del Congreso apoyaron la moción

LEER MÁS
Susel Paredes critica cambio de postura de bancadas del Congreso en torno a vacancia presidencial: “Se vienen las elecciones y les quita votos”

Susel Paredes critica cambio de postura de bancadas del Congreso en torno a vacancia presidencial: “Se vienen las elecciones y les quita votos”

LEER MÁS
Presidenta de México pide que libere a Pedro Castillo y lanza mensaje a Boluarte: "Fue destituida por unanimidad"

Presidenta de México pide que libere a Pedro Castillo y lanza mensaje a Boluarte: "Fue destituida por unanimidad"

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevos Ministros EN VIVO, 2025: José Jerí tomará juramento al primer ministro

Nuevos Ministros EN VIVO, 2025: José Jerí tomará juramento al primer ministro

LEER MÁS
Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra Dina Boluarte: Poder Judicial lo evaluará el 15 de octubre

Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra Dina Boluarte: Poder Judicial lo evaluará el 15 de octubre

LEER MÁS
Jose Jerí: perfil, trayectoria y cuestionamientos del nuevo presidente de la República

Jose Jerí: perfil, trayectoria y cuestionamientos del nuevo presidente de la República

LEER MÁS
Susel Paredes confirma que se lanzará a la Alcaldía de Lima: "La primera alcaldesa Labubu del planeta"

Susel Paredes confirma que se lanzará a la Alcaldía de Lima: "La primera alcaldesa Labubu del planeta"

LEER MÁS
Presidenta de México pide que libere a Pedro Castillo y lanza mensaje a Boluarte: "Fue destituida por unanimidad"

Presidenta de México pide que libere a Pedro Castillo y lanza mensaje a Boluarte: "Fue destituida por unanimidad"

LEER MÁS
José Jerí tuvo su primera aparición oficial como presidente: se presentó ante Palacio de Gobierno

José Jerí tuvo su primera aparición oficial como presidente: se presentó ante Palacio de Gobierno

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025