La misma fragmentación del voto que se observó en las elecciones presidenciales y al Congreso se repite en la elección de las autoridades locales. Foto: composición LR.

La misma fragmentación del voto que se observó en las elecciones presidenciales y al Congreso se repite en la elección de las autoridades locales. Foto: composición LR.

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Los partidos de Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación, que integrarán el Congreso bicameral, también buscan tener representación en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

La República accedió a todas las candidaturas impulsadas por las organizaciones y detectó ausencias en regiones donde no obtuvieron respaldo ciudadano para esta elección presidencial.

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Fuerza Popular no participa en el sur

El partido de Keiko Fujimori no presentó candidatos en 11 regiones que pertenecen al centro y sur del país. En Amazonas, La Libertad, Áncash, Apurímac, Ayacucho y Cajamarca, el fujimorismo no registra participación. Tampoco tiene presencia en Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios y Puno.

Si se compara el ausentismo con el reporte de la ONPE al 100% de actas contabilizadas, se evidencia que, en las regiones mencionadas —salvo La Libertad—, el partido naranja no cuenta con respaldo ciudadano. En todas ellas se impuso Juntos por el Perú de Roberto Sánchez.

Incluso, en regiones como Cusco, Huánuco, Puno y Ayacucho, el partido de Keiko Fujimori aparece en los últimos lugares. En cuanto a Juntos por el Perú, la agrupación no postula en seis regiones.

A diferencia de Fuerza Popular, el partido de Sánchez sí participa en zonas donde no cuenta con respaldo mayoritario de la población. Sin embargo, llama la atención que no esté registrado en Ayacucho, Huánuco, San Martín y Puno, lugares donde obtuvo el primer lugar en esta elección presidencial.

A estas regiones se suman Huancavelica y Pasco, lugares en los que también obtuvo respaldo ciudadano, pero que no le alcanzó para superar a Keiko Fujimori, quien lideró la votación en estos últimos departamentos.

Renovación Popular repite el patrón de conducta de Fuerza Popular

Un patrón similar al de Fuerza Popular se registra en Renovación Popular de Rafael López Aliaga. Al igual que el partido de Keiko Fujimori, la agrupación no tiene presencia electoral en Apurímac, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y Puno. También registra ausencia en Ica. Todos estos departamentos son desfavorables para López Aliaga.

Según el conteo de la ONPE, en Puno, Ayacucho y Apurímac, el candidato presidencial también figura en los últimos lugares, lejos de Roberto Sánchez, quien lideró la votación en 11 regiones del interior del país.

La agrupación de Jorge Nieto fue una de las sorpresas de estas elecciones generales al conseguir representación en la Cámara de Diputados y el Senado. No obstante, para estos comicios regionales y municipales, el partido El Buen Gobierno no compite en 11 departamentos.

La lista la encabezan Piura, San Martín, Pasco, Amazonas, Áncash y Puno. También figuran Cajamarca, Huancavelica, Apurímac, Huánuco y La Libertad.

En todos los departamentos mencionados, el partido de Nieto obtuvo más votos que Rafael López Aliaga. Incluso, en La Libertad terminó en segundo lugar, con una amplia ventaja sobre Alianza para el Progreso de César Acuña, quien en las últimas elecciones encabezó la votación en la región.

Ahora Nación, de Alfonso López Chau, es el partido con mayor representación en el interior del país, a diferencia de Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular y El Buen Gobierno. La organización solo registra ausencia en Tumbes, Amazonas, Junín y Callao.

En esos lugares, el respaldo recibido durante los comicios generales fue mínimo. Por último, el partido Cívico Obras, de Ricardo Belmont, no presentó candidatos en 13 regiones del país y, con ello, no alcanzó las listas exigidas por ley para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

De esta manera, perderá su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) debido a que la normativa vigente obliga a los partidos a presentar candidaturas en más del 50% de los gobiernos regionales (13 regiones) y alcanzar un cumplimiento del 20% en el ámbito provincial (40 provincias) a nivel nacional.

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Elecciones primarias

El último domingo 17 de mayo, las organizaciones políticas participaron en las elecciones primarias en la modalidad de afiliados, con la finalidad de seleccionar a sus candidatos, que los representarán el próximo domingo 4 de octubre, día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

“Los afiliados votarán de manera directa por sus candidatos o elegirán a sus delegados que los representarán en la votación del 24 de mayo”, informó la ONPE.

Un total de 196 alcaldes provinciales y 1.694 distritales, correspondientes a las 24 regiones del país, serán elegidos el próximo domingo 4 de octubre en las Elecciones Regionales y Municipales.

Lima encabeza la lista de las regiones que elegirán la mayor cantidad de alcaldes con 171. Le siguen Áncash, Cajamarca y Ayacucho con 166, 127 y 124, respectivamente.