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A 19 días de la segunda vuelta, cada acto político guarda una intención. La reciente fotografía del encuentro entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski generó revuelo por un probable apoyo del expresidente a su rival del 2021.

Sin embargo, el mismo PPK se encargó de negar que su reunión implique un respaldo a la candidatura de Fuerza Popular.

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“Yo no he dicho nada de eso (pedir votar por Keiko Fujimori). Eso no lo he dicho, pero al final cuando uno entra a votar va a tener que votar por el uno o por el otro”, señaló en el programa 'Sin Guión', conducido por la periodista Rosa María Palacios, en La República.

Kuczynski dijo que aceptó las disculpas de Fujimori y que “elige creer” que estas son sinceras.

“Yo no veo qué cosa gana el mundo si no hay perdones. Yo he sufrido un montón, pero peor ha sido el sufrimiento de mi familia”, expresó.

López Aliaga niega apoyo

Otro de los dardos contra la lideresa del fujimorismo llegó desde Rafael López Aliaga. El excandidato presidencial descartó apoyarla de manera explícita.

“No, yo no tengo nada que hablar”, precisó al ser consultado sobre si existe la posibilidad de una reunión con Keiko Fujimori. La responsabilizó de no haberlo apoyado en su “lucha”.

Según su postura, tanto Roberto Sánchez como ella se beneficiaron con la votación de las mesas de la serie 900 mil. Esto pese a que las autoridades electorales descartaron cualquier irregularidad en esas mesas.

“No puedo endosar (votos al fujimorismo). Yo he dicho claramente, voten en conciencia [...] la derecha de López Aliaga es muy distinta”, agregó.

Fujimori retoma narrativa de fraude

En su intervención del último domingo, Keiko Fujimori retomó la narrativa del fraude que usó en 2021, tras perder contra Pedro Castillo.

“Hace cinco años venimos peleando por conocer la verdad. Aún estamos a la espera de las actas de esa elección. Las irregularidades no solo dañan a un partido sino a la democracia y a los peruanos”, dijo en conferencia de prensa.

Además, intentó capturar el voto en las regiones que le fueron adversas en la primera vuelta. Señaló que el balotaje no es del “fujimorismo versus el antifujimorismo”, ni de “Lima contra las regiones”.

Ayer, en una actividad de campaña en el distrito de Santa Rosa intentó poner paños fríos al deslinde que hizo López Aliaga con su candidatura.

“Yo, como lo he dicho desde la primera vuelta, no me voy a pelear con Rafael López Aliaga. Agradezco, que haya dicho que no hay que votar en blanco, viciado y por el comunismo. Él tendrá sus tiempos. La puerta de nuestro partido están siempre abiertas”, sostuvo.

Sánchez insiste en formalización minera

Por su parte, Sánchez presentó a parte de su equipo técnico. Al ya confirmado José Domingo Pérez se sumaron Pedro Francke y el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros.

“Hemos evaluado y estamos en la capacidad de sustentar la viabilidad técnica, factibilidad económica y presupuestaria para subir la remuneración mínima vital a S/1.500”, agregó.

En su actividad del domingo cuestionó que desde el 2016 se vive una crisis institucional iniciada por el fujimorismo, al que se le debe parar y hacer frente.

Sánchez participó ayer del lanzamiento del Programa Suizo de Promoción de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala de Oro. Dijo coincidir con los planteamientos del embajador Paul Garnier.

“Se necesita la convocatoria de agentes sociales y políticos para ponerse de acuerdo con una formalización integral de verdad [...] todos los peruanos tienen el derecho a la producción minera, pero con nuevos estándares”, enfatizó.

Debate será en dos fechas y con técnicos

El Jurado Nacional de Elecciones definió las fechas de los debates presidenciales. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez confrontarán sus propuestas y planes de gobierno el próximo 31 de mayo. La actividad será en el Centro de Convenciones de Lima, tras un acuerdo establecido por ambos partidos.

Asimismo, este domingo 24 de mayo se realizará el debate de los equipos técnicos de cada partido. El evento se realizará en la ciudad de Nazca. El jefe del JNE, Roberto Burneo, destacó el compromiso de Sánchez y Fujimori para consensuar el debate.