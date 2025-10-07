Presidente del Congreso convoca al fiscal Tomás Gálvez a participar en Mesa de Trabajo sobre el sector transporte
El titular del Parlamento invitó al fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, a participar en una Mesa de Trabajo centrada en los conflictos y demandas del sector transporte tras el paro convocado por gremios de conductores.
El Presidente del Congreso, José Jerí, convocó al fiscal supremo Aladino Gálvez a participar en una Mesa de Trabajo que abordará la situación del sector transporte, afectado por las muertes por extorsiones y tras el paro de las líneas de transporte. La cita busca coordinar acciones interinstitucionales ante la problemática de inseguridad ciudadana y tendrá como fecha este jueves 9 de octubre a las 8:00 de la mañana en la Sala Miguel Grau Seminario del Parlamento de la República.
"Con el ánimo de redoblar esfuerzos rápidamente, desde el Congreso de la República convocamos una reunión con los representantes de diversos gremios de transporte, en la cual se acordó la instalación de la III Mesa de Trabajo - Seguridad Ciudadana en el Sector Transporte, con presencia de todos los Poderes del Estado", se lee en el oficio.
Según el oficio remitido por la Presidencia del Congreso, la participación del fiscal Gálvez tiene como objetivo analizar los casos de extorsión y seguimiento de los compromisos realizados por el Ministerio Público.
Noticia en desarrollo...