José Jerí jura como presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte

De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, el presidente del Congreso asume la presidencia de la República, tras la vacancia de Dina Boluarte.
El Congreso de la República vacó a Dina Boluarte del cargo de presidenta, invocando como principal argumento la causal de incapacidad moral permanente. Con la destitución de la mandataria, y en cumplimiento del artículo 115 de la Constitución, se activa la línea de sucesión presidencial. Al encontrarse vacantes los puestos de primer y segundo vicepresidentes, el encargo de la Jefatura de Estado recae inmediatamente en el presidente del Congreso, el congresista José Jerí de Somos Perú.
La asunción de Jerí Oré se da luego de que se presentara una moción de censura contra la Mesa Directiva, sin embargo, no se lograron los votos necesarios para que esta solicitud sea aprobada.
