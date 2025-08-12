José Jerí: Fiscalía archiva denuncia por violación sexual contra el presidente del Congreso

La Fiscalía Suprema de Familia del Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, resolvió archivar la denuncia por violación sexual contra José Jerí, presidente del Congreso y miembro de la bancada Somos Perú. Según el documento difundido por RPP, se indicó que "no se formalizará ni continuará la investigación preparatoria contra José Enrique Jerí Oré por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir".

De esta manera, el presidente del Congreso queda excluido de la investigación, mientras que el otro implicado, Marco Antonio Cardoza, continuará siendo investigado, pero en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta.

¿Quién es el fiscal supremo que archivó la denuncia de José Jerí por violación sexual?

Tomás Aladino Gávez Villegas es la cabeza de la Fiscalía Suprema de Familia y el encargado de archivar la denuncia por violación sexual contra José Jerí. El fiscal supremo ha estado involucrado en diversas polémicas legales y éticas a lo largo de su carrera.

La más sonada fue su vínculo como miembro de la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto". Se le atribuyó haber intercedido ante el exjuez César Hinostroza para beneficiar a sentenciados y facilitar nombramientos de funcionarios, como el de Adolfo Castillo Meza en la ONPE. Este hecho ocasionó que en 2021, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) lo destituya de su cargo. Sin embargo, en 2025, el Tribunal Constitucional anuló la sanción, argumentando que el procedimiento disciplinario habría violado sus derechos fundamentales al no seguir el debido proceso.