Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, criminalizó el parto de transportistas y advirtió que se podrían realizar detenciones acusando a los conductores de realizar una "medida violenta, criminal y delictiva".

Arriola espera que los conductores exijan seguridad ciudadana y protesten por el asesinato de sus compañeros realizando un "paro de motores", explicó a la prensa.

"La medida era de motores apagados, mas no disturbios y bloqueo de vías de comunicación que configuran delito flagrante y una respuesta firme de la Policía. El dirigente (Martín Ojeda) dijo 'motores apagados', que iba a maniobrar en su patio, pero no puede ocasionar esto. Esta es una medida violenta, criminal, delictiva. El que lo convoca, organiza, dirige, incita, debe responder ante las autoridades", dijo.

Óscar Arriola minimizó asesinato de transportista

Asimismo, descalificó las motivaciones del paro asegurando que el asesinato del conductor de la empresa de transporte público LIPETSA identificado como Daniel José Cedeña Alfonso no está realizado a las extorsiones.

"El arma con el que lo han asesinado ya participó en otro crimen del 17 de octubre de 2023. En un incidente de tiro con cuatro personas, uno disparó. Asimismo, el gerente de la empresa de transportes (Lipetsa) ha dicho que ni sus cobradores, conductores, supervisores, gerente ni empresarios han recibido un mensaje extorsivo, no han dicho que son víctimas de extorsión", indicó.

En ese sentido, considera que su muerte, al supuestamente no ser producto de una extorsión, no debería ser motivo de paro. "Lo objetivo es que el chofer ha muerto dentro de un carro; y lo objetivo también era que el paro sea de motores apagados, no estar causando disturbios ni cierre de vías", manifestó.