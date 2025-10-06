Wilson Soto culpa al Ejecutivo por paro de transportistas y renuncia a bancada de Acción Popular

A propósito del paro de transportistas iniciado este lunes 6 de octubre, el congresista Wilson Soto Palacios se pronunció y acusó al Poder Ejecutivo de ser el principal responsable de la crisis en el sector transporte. En declaraciones a Canal N, el parlamentario deslindó al Congreso de cualquier implicancia en la paralización y señaló que la inacción del Gobierno frente a la creciente inseguridad ha llevado a los trabajadores del rubro a tomar esta medida de fuerza.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Soto fue enfático en señalar que el Ejecutivo, junto con el Ministerio Público y el Poder Judicial, comparte la responsabilidad por la falta de garantías para los transportistas. Criticó duramente la falta de coordinación entre las instituciones del Estado, lo que permite que los delincuentes actúen con total impunidad. “No puede ser una costumbre normal que todos los días estén asesinando a los transportistas, a los cobradores (...) Si bien es cierto que la Policía Nacional captura a los delincuentes, pasa al Ministerio Público y los sueltan, igualito en el Poder Judicial”, reclamó y aludió a los 47 transportistas asesinados este año, incluido un reciente caso ocurrido en San Juan de Miraflores.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Mientras los gremios exigen seguridad para continuar prestando servicios, ni el Congreso ni el Ejecutivo parecen asumir plenamente su responsabilidad, lo que agrava una problemática que ya ha cobrado numerosas vidas. La falta de respuestas concretas por parte del Gobierno ha intensificado el malestar del sector transporte, que denuncia estar abandonado frente a las mafias y extorsionadores que operan con creciente violencia en la capital.

En paralelo a su pronunciamiento sobre el paro, Wilson Soto también anunció su renuncia irrevocable a la bancada de Acción Popular, la cual se da por una ruptura con los principios del partido, y se convierte así en el primero de los nueve integrantes en cumplir con el mandato.

Mediante un oficio dirigido a su vocero, Carlos Alva, explicó que el grupo parlamentario ha venido actuando al margen de los lineamientos establecidos por el Plenario Nacional, lo que considera inaceptable. Soto cuestionó que la mayoría que controla la bancada haya desafiado los acuerdos internos, motivo por el cual presentó su renuncia “en coherencia con los principios y el ideario del partido”.

Su salida se da en un contexto de tensión dentro de Acción Popular, luego de que se diera un plazo de 48 horas para que los legisladores se aparten de la actual bancada, advirtiendo que quienes no acaten la medida serán sometidos a procesos disciplinarios y no podrán postular en las elecciones de 2026. Esta crisis interna se produce a pocos meses de los comicios generales de abril y los regionales y municipales de octubre del próximo año, donde se renovarán autoridades en todos los niveles del Estado.