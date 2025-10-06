Ministro Malaver minimiza paro de transportistas, pese a bloqueos y asesinatos de conductores: "Hay presencia policial"

Ministro Malaver salió en conferencia de prensa a hablar sobre el paro de transportistas y aseguró que hay empresas de buses que vienen realizando sus labores. | Foto: Composición LR

El ministro del Interior, Carlos Malaver, salió en una conferencia de prensa en el Congreso a hablar sobre la labor que viene desarrollando la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el paro de transportistas y la lucha contra la criminalidad. El ministro minimizó el paro de transportistas, pese a los bloqueos y asesinatos de conductores. Indicó que el 'apagón de motores' del gremio de transportes no se está realizando, bajo la excusa de que la policía ha sabido responder a cualquier tipo de bloqueo.

Indicó que se investigará cualquier tipo de exceso de autoridad, aunque ya se han reportado algunos casos, como el del policía que rompió la luna de un bus de la empresa Huáscar. Asimismo, mencionó que algunas líneas de transporte, como Los Anconeros y Etuchisa, continuaron operando durante el paro. “Ven que hay presencia policial”, señaló.

Ministro Malaver minimiza paro de transportistas y asegura que mantienen reuniones con gremios

El ministro del Interior se pronunció también para expresar su molestia por la forma en que fueron difundidas sus declaraciones previas sobre el asesinato del ciudadano venezolano Daniel José Cedeño Alfonso, chofer de la empresa conductor Lipetsa. Según el titular del Mininter, algunos medios “sacaron de contexto” lo que dijo el domingo, cuando mencionó la nacionalidad de la víctima y afirmó que no podía atribuirse el crimen a un caso de extorsión. “Toda vida humana es importante para la Policía Nacional, para el sector Interior y también para el Ejecutivo”, enfatizó.

El ministro también criticó el tratamiento informativo de los medios. Señaló que mientras a los funcionarios se les exige explicaciones inmediatas, a los transportistas —que anunciaron un paro en protesta por la inseguridad— no se les cuestiona con la misma intensidad. “Cuando un conductor dijo que ‘nos ha agarrado de sorpresa esta decisión del paro’, al conductor no se le critica, pero sí se le critica al funcionario”, comentó.

Asimismo, Malaver indicó que su sorpresa no se debía al crimen en sí, sino a la rapidez con que se convocó a la paralización, considerando que el Gobierno lleva varios meses reuniéndose con los gremios de transporte. “No ayer, no la semana pasada, no el mes pasado. Son cuatro o cinco meses que tenemos reuniones con ellos”, precisó.

Ministro Malaver mencionó que conocía medida de transportistas de "apagar sus motores"

El titular del Mininter también aclaró que sí conocía la propuesta de los transportistas de “apagar sus motores” si se registraba otro asesinato de un colega. No obstante, detalló que esta medida fue rechazada por el ministerio, al considerar que no era posible comprometerse con una acción basada en hechos imprevisibles. “No podemos nosotros de alguna manera comprometernos a algo que no necesariamente puede ser predictivo”, sostuvo.

Finalmente, Malaver insistió en que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y pidió mesura al momento de difundir información sobre el caso. Subrayó que las investigaciones continúan y que el Gobierno mantiene su compromiso con la seguridad ciudadana. “Toda vida humana es importante para nosotros”, reiteró.

