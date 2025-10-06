HOYSuscripcion LR Focus

🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
Sociedad

Policía vandaliza bus de la empresa Huáscar durante paro de transportistas: “Me denuncian, no tengo miedo”

Las tensiones se intensifican durante el paro de transportistas tras un enfrentamiento entre un agente de la Policía Nacional y trabajadores de la empresa Huáscar; el policía rompió la luna de un bus, lo que generó indignación entre los presentes.

Un policía se enfrentó a trabajadores de la empresa Huáscar tras romper la luna a una de sus buses.
Un policía se enfrentó a trabajadores de la empresa Huáscar tras romper la luna a una de sus buses. | Foto: Composición LR/ X

Durante el paro, se registró mediante un video un enfrentamiento entre un agente de la Policía Nacional y trabajadores de la empresa Huáscar. En las imágenes se observa al efectivo preguntar quién es el dueño del bus para, posteriormente, acercarse con su porra y romper la luna de la cúster.

El hecho provocó la indignación de los presentes, entre ellos la persona que grababa el video y un trabajador de la empresa, quienes increparon al agente por su accionar. “¿Por qué rompe mi luna?”, le reclamaron. “Yo estoy rompiendo, ¿qué cosa quieres?”, respondió el policía en tono desafiante.

Policía rompe luna de bus de la empresa Huáscar

El agente de la Policía Nacional que rompió la luna de una cúster de la empresa Huáscar continuó discutiendo con el trabajador y lo sujetó violentamente por las solapas de su ropa. En el video difundido en redes sociales se escucha a una mujer —quien grababa el hecho— exigir respeto y reclamar: “No tiene por qué hacer eso”. Durante el incidente, varios policías formaron un cerco alrededor del trabajador. En determinado momento, el agente involucrado llegó a tomarlo por el cuello, mientras los testigos le advertían que estaba cometiendo abuso de autoridad.

En un segundo video, se observa que la cúster se retira del lugar en medio de los reclamos de los testigos por lo ocurrido. Segundos después, el policía involucrado mira hacia la cámara, señala su placa y afirma: “Denúncienme, no tengo miedo”. En su solapero se puede leer el nombre del mayor M. Miranda R.

