Renato Tapia fue uno de los jugadores que no tuvo participación en las recientes convocatorias de la selección peruana bajo el interinato de Manuel Barreto. A la espera de definir al nuevo entrenador, el volante del Al-Wasl FC de Emiratos Árabes Unidos cuestionó el manejo que se viene realizando en la FPF y negó que pidiera la permanencia de Óscar Ibáñez.

"Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la Federación (...) No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales. Mucha gente dentro de la FPF me llamó porque está insegura con su trabajo. Eso es lo que más me molesta, que se trate de manchar a un jugador o una persona por un interés personal", manifestó en el programa 'Doble Punta'.

Renato Tapia niega que pidiera permanencia de Óscar Ibáñez

Al ser consultado sobre si solicitó la continuidad de Óscar Ibáñez al final de las Eliminatorias, Renato Tapia reconoció que, junto a algunos jugadores, conversaron con Agustín Lozano sobre este tema; sin embargo, negó que se hiciera esta exigencia o que pidiera otro técnico.

"Eso estuvo pasando últimamente. He visto información de que yo pedí un técnico u otro. Al final, la decisión es del presidente, del director deportivo y ahora de Jean (Ferrari). Nadie le pidió explícitamente que tenía que quedarse (Óscar) para estar felices o, si no, el ciclo se venía abajo. Creíamos que lo mejor era que se quedara Óscar porque era un periodo de transición", agregó.

En ese sentido, el popular 'Cabezón' hizo referencia a la charla que sostuvieron con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Por otra parte, indicó que el sentir de varios jugadores es que podían aportar en dicha transición con su experiencia y el manejo de la interna.

"Consideramos que algunos debíamos estar para que la transición ocurra de la mejor manera. Aportar desde la experiencia, no necesariamente desde dentro del campo. Y un sinfín de cosas que dentro de las concentraciones es importante (...). Se lo hicimos saber al presidente. Obviamente, conversamos y, ‘¡Oh casualidad!’, sale esta información. De los jugadores es muy difícil que haya salido la información. Un montón de cosas que me tienen cansado y frustrado (...) Gracias a Dios estoy lejos de todo esto ahora mismo, con mi familia, concentrándome en lo mío; con los que saben todo lo que le he dado a la selección", concluyó.

¿Renato Tapia seguirá en la selección peruana?

La selección peruana volverá a ver acción en la fecha FIFA de marzo. Renato Tapia indicó que él se encuentra a disposición del equipo nacional, siempre que lo requiera el nuevo comando técnico.