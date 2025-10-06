HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Liberan a chofer que fue detenido por cobrar pasaje a mujer policía y denuncia irregularidades: "No me enseñó su carnet"

Conductor exigió a la policía que pague su pasaje. Ante ello, la mujer llamó a sus colegas para detener al chofer. Al llamado acudieron ocho agentes. El conductor fue liberado tras permanecer 24 horas en un calabozo.

Liberan a chofer que fue detenido por cobrar pasaje a mujer policía y denuncia irregularidades
Liberan a chofer que fue detenido por cobrar pasaje a mujer policía y denuncia irregularidades | Composición Lr/TikTok

El 5 de octubre, diversos medios y usuarios de redes sociales difundieron el caso de una suboficial de la Policía que se negó a pagar S/2 de pasaje en un bus de transporte público. Tras una discusión con el chofer de transporte público, la mujer llamó a sus colegas y, en respuesta, al menos ocho efectivos policiales acudieron para detener al conductor. El hecho fue grabado por los pasajeros que presenciaron el incidente. La agente fue identificada como la suboficial de tercera Judith Tereza Cuba Lara de Pancasio, quien en redes sociales fue apodada “Lady 2 soles”, en alusión al monto del pasaje que se negó a pagar.

El conductor fue liberado tras permanecer 24 horas detenido. Luego de su salida, publicó un video en el que cuestionó la actitud de la suboficial: “Debió mostrar su carné policial, porque eso es lo que corresponde para hacer valer su pase”, señaló. Además, afirmó que la agente “me comenzó prácticamente a amedrentar y asustar” y añadió: “No me enseñó su carné. Si eres policía, identifícate y punto”.

Es importante señalar que de acuerdo a la Ley 26271, los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) tienen pase gratuito en el transporte público, siempre y cuando se identifiquen plenamente con la credencial de su institución.

Policía supuestamente llama a un coronel

En el video difundido, el chofer relató que la suboficial realizó una llamada telefónica a un supuesto coronel. "Comenzó a llamarlo y decía: 'Mi coronel, me siento secuestrada, me ha maltratado', cuando en ningún momento siquiera le alcé la voz", sostuvo el conductor. Añadió que la mujer continuó amenazándolo: “Me dijo que ya habían cerrado todo Caquetá y, efectivamente, así fue. El coronel que la estaba apoyando ordenó cerrar toda la zona. Fue entonces cuando llegaron los diez efectivos policiales en moto”. Finalmente, el chofer denunció que, al ser detenido, intentaron imputarle el delito de secuestro.

El abuso de autoridad por parte de los efectivos policiales

De acuerdo con la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú (Decreto Legislativo 1267), la conducta de la suboficial podría ser considerada una falta muy grave, por lo que enfrentaría una posible sanción de baja definitiva de la institución.

