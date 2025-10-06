Delincuentes dejan réplica de granada y mensaje extorsivo en bus de transporte público en pleno paro en San Juan de Lurigancho
Equipo de UDEX llegó al lugar del incidente para desactivar el artefacto explosivo, el cual fue dejado dentro de un bus de la E.T Santa Rosa de Jicamarca. Tras ello, confirmaron que sería una réplica.
En medio del paro de transportistas de este lunes 6 de octubre, se reportó un incidente en el cruce de la avenida Mariátegui con Héroes del Cenepa, en el distrito de San Juan de Lurigancho. De acuerdo a la información preliminar, sujetos desconocidos dejaron una réplica de granada y municiones dentro de un bus. Ante ello, el equipo de UDEX se apersonó a la zona para confirmar lo sucedido.
