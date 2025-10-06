HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Delincuentes dejan réplica de granada y mensaje extorsivo en bus de transporte público en pleno paro en San Juan de Lurigancho

Equipo de UDEX llegó al lugar del incidente para desactivar el artefacto explosivo, el cual fue dejado dentro de un bus de la E.T Santa Rosa de Jicamarca. Tras ello, confirmaron que sería una réplica.

Equipo de UDEX atendió el incidente en San Juan de Lurigancho. Foto: Composición LR
Equipo de UDEX atendió el incidente en San Juan de Lurigancho. Foto: Composición LR

En medio del paro de transportistas de este lunes 6 de octubre, se reportó un incidente en el cruce de la avenida Mariátegui con Héroes del Cenepa, en el distrito de San Juan de Lurigancho. De acuerdo a la información preliminar, sujetos desconocidos dejaron una réplica de granada y municiones dentro de un bus. Ante ello, el equipo de UDEX se apersonó a la zona para confirmar lo sucedido.

Nota en desarrollo

Notas relacionadas
Caravanas de buses de La 50, El Rápido y Lipetsa toman las calles contra la extorsión y se dirigen hacia el Centro de Lima

Caravanas de buses de La 50, El Rápido y Lipetsa toman las calles contra la extorsión y se dirigen hacia el Centro de Lima

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

Paro de transportistas EN VIVO hoy lunes 6 de octubre: PNP obstaculiza caravana de buses en protesta por extorsión y asesinatos

Paro de transportistas EN VIVO hoy lunes 6 de octubre: PNP obstaculiza caravana de buses en protesta por extorsión y asesinatos

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Paro de transportistas EN VIVO hoy lunes 6 de octubre: PNP obstaculiza caravana de buses en protesta por extorsión y asesinatos

Paro de transportistas EN VIVO hoy lunes 6 de octubre: PNP obstaculiza caravana de buses en protesta por extorsión y asesinatos

Paro de transportistas del 6 de octubre: EsSalud permitirá reprogramar citas médicas por paro de transporte

Paro de transportistas del 6 de octubre: EsSalud permitirá reprogramar citas médicas por paro de transporte

Policía se negó a pagar pasaje y llamó a colegas para detener al chofer frente a todos los pasajeros: testigos grabaron la escena

Policía se negó a pagar pasaje y llamó a colegas para detener al chofer frente a todos los pasajeros: testigos grabaron la escena

Policías y transportistas se enfrentan ante bloqueo de Av. Túpac Amaru en Carabayllo durante el paro del 6 de octubre

Policías y transportistas se enfrentan ante bloqueo de Av. Túpac Amaru en Carabayllo durante el paro del 6 de octubre

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

La renovada avenida de 1.8 kilómetros que conecta dos distritos de Lima Sur: obra supera el millón de soles

La renovada avenida de 1.8 kilómetros que conecta dos distritos de Lima Sur: obra supera el millón de soles

Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

Jubilados de la ONP cobran sus pensiones desde el 7 de octubre 2025, según nuevo cronograma del Banco de la Nación en Perú

Precio del dólar hoy, lunes 6 de octubre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Sociedad

Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

Paro de transportistas EN VIVO hoy lunes 6 de octubre: PNP obstaculiza caravana de buses en protesta por extorsión y asesinatos

Caravanas de buses de La 50, El Rápido y Lipetsa toman las calles contra la extorsión y se dirigen hacia el Centro de Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

Revelan las fuentes del plagio en la tesis de Patricia Benavides: más de 30 páginas de copia y pega

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

