Calendario de Conciertos en Perú 2026: fechas, horarios, entradas y todo sobre los próximos eventos musicales en Lima
El 2026 trae una agenda cargada de conciertos en Lima. Bud Bunny, My Chemical Romance, Mon Laferte, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Doja Cat, The Killer, Interpol, Korn, entre otros artistas pisarán suelo peruano para interpretar sus mayores éxitos. Conoce aquí todos los detalles.
El 2026 arrancará con una agenda cargada de conciertos y espectáculos imperdibles para los amantes de la música en Lima. El inicio de un nuevo año traerá presentaciones de alto nivel y para todos los gustos, desde rock, pop y metal, música urbana y propuestas latinas. Entre los nombres más esperados destacan Bad Bunny, My Chemical Romance, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Grupo Frontera, Doja Cat, The Killers, Interpol, entre otras atractivas propuestas que promete llenar estadios y teatros con miles de fanáticos.
Calendario de conciertos en Perú 2026 - enero
Andy Bell - 10 de enero de 2026
Andy Bell, la icónica voz de Erasure, llegará a Lima para ofrecer una noche única cargada de nostalgia, energía y synth-pop en el Parque de la Exposición. Con más de tres décadas de trayectoria y clásicos como 'A little respect' y 'Sometimes', el artista promete un espectáculo inolvidable. Las entradas están disponible a través de Joinnus.
My Chemical Romance - 25 de enero de 2026
My Chemical Romance tocará por primera vez en Lima, en el Estacio Nacional, como parte de su gira 'South américa 2026 / Long live the black parade'. La banda liderada por Gerard Way estará acompañada por The Hives como invitados. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster.
Bad Bunny - 30 y 31 de enero de 2026
Bad Bunny regresa a Lima con su gira 'Debí tirar más fotos', en el Estadio Nacional, con dos funciones los días 30 y 31 de enero de 2026. Las entradas se pueden adquirir por Ticketmaster.
Calendario de conciertos en Perú 2026 - febrero
Doja Cat - 13 de febrero de 2026
Doja Cat llega a Lima como parte de su 'Ma vie world tour', con un espectáculo programara para el 13 de febrero en el Arna 1 de San Miguel. Las entradas se podrán adquirir a través de Ticketmaster.
Alejandro Sanz - 25 y 26 de febrero de 2026
Alejandro Sanz regresará al Perú como su gira '¿Y ahora qué?', presentándose en el Estadio Nacional en dos fechas consecutivas. Los e-tickets estarán disponibles hasta dos días antes del concierto y podrán comprarse mediante Teleticket.
Big Time Rush - 26 y 27 de febrero de 2026
Big Time Rush, la boy band que conquistó al público desde Nickelodeon en 2009, ofrecerá dos conciertos en Lima los días 26 y 27 de febrero en el Duomo Costa 21, en San Miguel. Las entradas se encuentran a la venta exclusivamente a través de Teleticket.
Calendario de conciertos en Perú 2026 - marzo
Miguel Bosé - 4 de marzo de 2026
Miguel Bosé vuelve al Perú con su 'Importante tour 2025-2026' para ofrecer un concierto el 4 de marzo en el Arena 1 de San Miguel. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.
The Killers - 23 de marzo de 2026
The Killers retornará a Lima el lunes 23 de marzo de 2026 para presentarse en el recinto al aire libre Costa 21, ubicado en San Miguel. Las entradas están disponibles en Teleticket desde los 188 soles.
Interpol - 24 de marzo de 2026
Interpol ofrecerá un show en Lima con un concierto el 24 de marzo de 2026 en el Costa 21 de San Miguel, como parte de su tour por varios países de América Latina. Las entradas pueden adquirirse por Teleticket.
Una noche de salsa - 28 de marzo de 2026
El clásico 'Una Noche de Salsa' regresa a Lima con su edición número 14 en el Estadio Nacional. Las entradas se despacharían por ticketera local (Teleticket u otros) y en puntos físicos autorizados.
Calendario de conciertos en Perú 2026 - abril
Sebastián Yatra - 22 de abril de 2026
Sebastián Yatra regresará al Perú el 22 de abril de 2026 para presentar 'Entre tanta gente tour'. El ganador del Grammy se presentará en el Multiespacio Costa 21 de San Miguel. Las entradas están disponibles en preventa en Teleticket.
Megadeth - 23 de abril de 2026
Megadeth, la icónica banda de trash metal, se despide de los escenarios con la gira 'This was our life'. El tour llegará al Perú el 23 de abril de 2026 en el recinto Costa 21 en San Miguel. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.
Mac DeMarco - 24 de abril de 2026
Mac DeMarco, uno de los exponentes más importantes del indie mundial, regresa Lima el próximo 24 de abril como parte del ciclo Indiegentes 2026 de Veltrac Music. El cantautor estadounidense se presentará el 24 de abril en Costa 21. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.
Calendario de conciertos en Perú 2026 - mayo
KORN - 5 de mayo de 2026
KORN llega a Perú tras encabezar importantes festivales mundiales y llenando estadios, la banda ha demostrado que su trabajo es atemporal. La banda se presentará el 5 de mayo de 2026, con un concierto en el Multiespacio Costa 21 de San Miguel. Las entradas están disponibles mediante Teleticket.
Mon Laferte - 23 de mayo de 2026
Mon Laferte regresa a Lima con 'Femme fatale tour' el 23 de mayo de 2026 en el Multiespacio Costa 21 de San Miguel. Las entradas estan disponibles por la plataforma de Teleticket.
Calendario de conciertos en Perú 2026 - junio
Ricardo Arjona - 26 de junio de 2026
Ricardo Arjona regresa a los escenarios con su gira mundial 'Lo que el Seco no dijo'. El cantante guatemalteco se presentará el 26 de junio en el Estadio Nacional. Los boletos estarán disponibles a través de Teleticket.
Calendario de conciertos en Perú 2026 - noviembre
Eros Ramazzotti - 24 de noviembre de 2026
Eros Ramazzotti regresará a Lima con su 'Una storia importante world tour' para presentarse el 24 de noviembre de 2026 en el Arena 1 Costa Verde. Las entradas ya pueden adquirirse mediante Joinnus y otras plataformas autorizadas.
Calendario de conciertos en Perú 2026 - diciembre
Grupo Frontera - 1 de diciembre de 2026
Grupo Frontera, la famosa banda con raíces mexicanas, llegará a Perú con su gira 'Triste, pero bien c*brón tour'. Tras un año lleno de logros, pisarán suelo peruano para interpretar sus mayores éxitos en Costa 21. Las entradas están disponibles vía Teleticket.