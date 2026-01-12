Kira Alcarraz: Comisión de Ética evaluará este lunes denuncia de oficio por presunta agresión a trabajador del SAT

La Comisión de Ética también evaluará la reconsideración de la votación por presunta agresión a un periodista. Foto: Composición/LR

La Comisión de Ética también evaluará la reconsideración de la votación por presunta agresión a un periodista. Foto: Composición/LR

La Comisión de Ética del Congreso evaluará este lunes 12 de enero una denuncia de oficio contra la legisladora Kira Alcarraz (no agrupada) por la presunta agresión contra un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) mientras se realizaba un operativo en San Juan de Miraflores. De acuerdo con una denuncia policial, el vehículo en el que se encontraba la parlamentaria contaba con una orden de captura debido a una deuda por diversas papeletas.

La denuncia también señala que la legisladora habría hecho una supuesta llamada al comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que le brinde apoyo. De igual manera, se mencionaron presuntas amenazas al trabajador de la SAT con relación a su trabajo.

En ese contexto, la agenda del grupo de trabajo presidido por Elvis Vergara (Acción Popular) programó evaluar una denuncia de oficio por este caso a las 4 de la tarde en la sala 3 “Luis Bedoya Reyes” del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

Asimismo, como orden del día de la Comisión de Ética, también se verá la reconsideración de la votación de la denuncia de oficio contra la congresista Alcarraz por supuesta falta ética en agravio de la periodista Marycielo Del Castillo.

En octubre pasado, la periodista de Contracorriente le consultó a Alcarraz sobre una contratación de Diana de la Cruz Flores, pareja de su hijo, en un puesto de confianza dentro de su despacho. En ese sentido, la legisladora reaccionó de manera alterada y vociferó expresiones intimidatorias contra la reportera.

"Mira, si estuviera alterada, téngalo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared (…) Sí, te golpearía contra la pared… y como no estoy alterada, es por eso que todavía sigues viva", dijo.

Comisión de Ética votará denuncia contra Lucinda Vásquez

La Comisión de Ética realizará una nueva votación a la denuncia contra Lucinda Vásquez (Perú Libre) que recomienda suspenderla por 120 días sin goce de haber.

La congresista fue denunciada por sus trabajadores por presuntas donaciones y préstamos sin devolver (Expediente N.º 216-2024-2025/CEP-CR), así como por la denuncia por la presunta contratación de sus familiares y el supuesto recorte de viáticos a una asesora de su despacho.

En diciembre pasado se votó sobre este tema, pero hubo más abstenciones que votos a favor. Por ello, se realizará una nueva votación.