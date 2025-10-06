Más de 10 empresas de transporte han apagados sus motores y han salido a las calles a protestar. | URPI-LR | Marco Cotrina

Más de 10 empresas de transporte han apagados sus motores y han salido a las calles a protestar. | URPI-LR | Marco Cotrina

Este lunes 6 de octubre, más de 10 empresas de transportes acataron un paro en diferentes puntos de la ciudad como forma de protesta ante los asesinatos a conductores de buses en los últimos días. Trabajadores del sector exigen mayor seguridad ante los ataques de mafias extorsivas que viene afectando su labor diaria.

Desde las primeras horas de la mañana, decenas de ciudadanos y medios de comunicación reportaron largas colas en paraderos de Lima y Callao, quienes aguardaban la presencia de buses para ser trasladados a su destino. El tiempo de espera se extendió hasta una hora, ya que había poca presencia de transporte público.

Ciudadanos reportaron a lo largo del día extensos tiempos de espera en los paraderos por ausencia de vehículos de transporte público. Foto:URPI-LR

Los dirigentes gremiales como Julio Campos, de Alianza Nacional de Transportistas, Miguel Palomino, de la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú, y Martín Valeriano, de Asociación Nacional de Integración de Transportista, se sumaron a la iniciativa de "apagar motores" para movilizarse por la ciudad manifestando su inconformidad ante las autoridades sobre acuerdos que no tienen resultados, ya que continúan atacando a trabajadores del sector.

Trabajadores del sector transporte declararon tener miedo cuando salen a trabajar, porque no saben si van a regresar con sus familias. Foto: URPI-LR/Marco Cotrina.

En un contexto de convulsión por ola de asesinatos a choferes, el ministro del Interior, Carlos Malaver, en un intento de despistar la atención sobre el incremento de crímenes y la inacción de su cartera, señaló que la muerte del conductor de la línea 'Triángulo' se debería a "un ensañamiento" contra la actual pareja de la víctima por ser venezolana y encontrarse en un proceso de divorcio. Sus palabras fueron duramente criticadas por ser visto como un acto xenófobo.

Tras el anuncio oficial de Anitra sobre una nueva convocatoria de paro de transportistas, este lunes 6 de octubre, el Mininter comunicó que desplegará estratégicamente un plan en todos los distritos de Lima Metropolitana con la finalidad de "garantizar la seguridad y el libre tránsito" de las personas y unidades de transporte. Asimismo, dispondrá buses de la Policía Nacional (PNP) para apoyar al traslado de los ciudadanos.

Bloqueos y enfrentamientos

Durante las primeras horas de este lunes 6 de octubre, efectivos de la PNP y transportistas protagonizaron un enfrentamiento en la av. Túpac Amaru en Carabayllo por bloqueo de las vías. La confrontación se habría iniciado luego de que trabajadores de la empresa Lipetsa impidieran el paso de vehículos como acción de protesta contra la muerte de su compañero Daniel Cedeño Alfonso el último sábado 4 de octubre en San Juan de Miraflores.

En Carabayllo, manifestantes se enfrentaron contra policías por cerrar un tramo de la Panamericana Norte durante las primeras horas de la mañana. Foto: URPI-LR/Marco Cotrina.

Otro incidente se registró en San Juan de Lurigancho, en donde un policía vandalizó un bus de la empresa Huáscar S.A. que se encontraba estacionado en la avenida. Las imágenes detallan que el mayor identificado como M. Miranda P. de la comisaría Santa Elizabeth pregunta prepotentemente a quién le pertenece el vehículo, pero al no recibir respuesta golpeó fuertemente con su varilla el espejo de la unidad hasta quebrarla.

Tras el violento accionar, el conductor del bus le increpó al oficial sobre lo sucedido, pero el mayor respondió jaloneándolo y arrinconándolo contra su unidad frente a otros policías que miraban como el efectivo cometía un abuso de autoridad sin sustento. Compañeros del transportista grabaron el momento en el que cogoteaba al conductor exigiendo que mueva la unidad de la vía. Luego de soltarlo le dijo a la mujer que registró la escena que lo denuncien, "porque no tiene miedo".

¡Queremos vivir!

Decenas de conductores y cobradores salieron esta mañana, a bordo de sus unidades de transporte, para exigir al Gobierno de Dina Boluarte protección contra ataques extorsivos de organizaciones criminales que viene arrebatando la vida de más de 40 conductores.

Buses del 'Triángulo' pegaron en sus parabrisas globos negros y lazos de luto por la reciente muerte de su compañero Daniel Cedeño en San Juan de Miraflores. Foto: Silvana Quiñonez

Trabajadores caminaban con pancartas, banderolas y fotos de compañeros difuntos por la Panamericana Norte, mientras eran escoltados por buses de las empresas El Rápido, Los Loritos, Nueva América. Esta vez no iban a prisa, sino a paso lento y uniformizado, con el objetivo de llegar al Congreso.

"La Policía, que no nos defiende, ahora no nos deja transitar. Se supone que estamos en un país libre, pero nos están restringiendo el paso. Somos conductores profesionales, trabajamos en una empresa formal y estamos cansados de tantas muertes. ¿Quién va a proteger a mi familia si mañana me matan? El Estado no va a mantener a mi familia. No es justo: no nos defienden, no nos cuidan y no nos dejan transitar. No somos delincuentes, estamos velando por nuestras vidas", declaró un chofer con indignación.

El mismo sentir los compartió otro conductor, quien sostuvo que cada vez que sale de su casa lo hace con miedo, porque nadie nos ampara. "Cuando le preguntas a la Policía por qué no nos dejan pasar, no quieren ni contestar, les preguntas por órdenes de quién y no saben ni siquiera eso. Así deberían de estar cuando nos matan".

Lima colapsa por "apagón de motores"

Con el transcurso de las horas, el paro de transportistas ha tomado fuerza en los principales puntos de Lima, luego de que la PNP intentaran bloquear el paso de las caravanas de buses de las más de diez empresas de transporte que se vienen movilizando por la Panamericana Norte, la Carretera Central y por las avenidas Néstor Gambetta, Javier Prado y Túpac Amaru.

Estaciones del Metro de Lima, el Metropolitano colapsan de en su servicio por paro de transportistas. Foto: URPI-LR

Los bloqueos de las vías ha originado gran congestión vehicular incrementando significativamente el tiempo de espera de los buses como el Metropolitano y corredores complementarios. De acuerdo con usuarios, llevan más de una hora esperando que las pistas se despejen. Asimismo, se dio a conocer que la Policía también está impidiendo el paso de los buses en la vía Evitamiento afectando el tránsito de los vehículos privados.

Autoridades minimizan paro de transportistas

Durante el desarrollo del paro de transportistas, la presidenta Dina Boluarte indicó que la extorsión ha incrementado porque las personas están denunciando más y que el trabajo de la Policía está dando resultados por haber "capturado a tremendos delincuentes". Asimismo, sostuvo que un paro de 24 o 48 horas no va a resolver el problema y que "todos tenemos que sumar".

El ministro de Transportes, César Sandoval, señaló que el paro que se está llevando a cabo en las calles se está realizando "de manera parcial" a pesar de que ciudadanos reportan un tráfico caótico en todo Lima y que, las líneas de transporte como el Corredor Rojo y el Metropolitano han colapsado por la gran afluencia de usuarios que se dirigen a trabajar u otras actividades.

Carlos Malaver, ministro del Interior, restó importancia al paro de transportistas, señalando que cerca del 30% del sistema de transporte está constituido por la Línea 1 del Metro, el Metropolitano y corredores. Según el titular del Mininter, estas líneas "está actuando con normalidad" a pesar de la suspensión de estaciones del Metropolitano También mencionó que las líneas que han salido a trabajar lo han hecho, porque han visto presencial policial.

Líneas de transporte que apagaron motores

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), sostuvo que más del 90% de buses de transporte han apagado sus motores tras los recientes, y continuos, ataques a conductores. Además, expresó su incomodidad frente a las palabras del ministro del Interior, quien minimizó el paro.

Buses de El Rápido, el Lorito y 'Triángulo' se sumaron a la movilización de este lunes 6 de octubre. Foto: URPI-LR

El representante mencionó que "no son mezquinos" con el trabajo que viene realizando la policía, y que Malaver no puede subestimar las muertes, porque el último asesinato dejó a una familia desamparada. Por ello, han declarado que si vuelve a ocurrir otro atentando más apagarán motores.

Atrapados en el tráfico

Cientos de personas continúan atrapados en el caótico tráfico de Lima por bloqueos de vías en toda la ciudad. En horas de la tarde, el paro de transportistas amplía su panorama con la suma de más empresas de transportes que se viene movilizando e intercediendo en los principales cruces de la Capital.

Estas medidas ha generado que los transeúntes dupliquen su tiempo de traslado hacia diferentes puntos, ya que los accesos cerrados afecta tanto al transporte público, privado y de carga. La decisión se da porque la Policía no deja que las movilizaciones se trasladen al Centro de Lima. Mientras tanto, las personas realizan medianas caminatas para continuar con su recorrido.

