Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Durante el paro de transportistas, la presidenta Dina Boluarte recomendó a los conductores “no abrir mensajes ni responder llamadas” que reciben por parte de los delincuentes. Ante estas declaraciones, Julio Campos, dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas, señaló que “los delincuentes no mandan saludos, mandan balas” y que su sector vive bajo amenaza constante. Asimismo, criticó que este gobierno no actúe frente a la violencia que cada día cobra más vidas.

Esta medida fue convocado en protesta por el asesinato de un conductor de la empresa Lipetsa, ocurrido en San Juan de Miraflores. Según los dirigentes, este “apagado de motores” simboliza el hartazgo de los transportistas frente a la inseguridad y las amenazas que enfrentan a diario en las calles.

Transportistas responden a Dina Boluarte

Nuevamente, Dina Boluarte minimizó las manifestaciones de los transportistas y, como medida frente a las extorsiones que sufren, recomendó “no abrir mensajes ni responder llamadas” que reciben de parte de los delincuentes.

"Las denuncias que lleguen a los celulares de esos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular, contacto que no lo tienen registrado como parte del directorio, no respondan, pero sí den cuenta a la Policía, de aquellos números o WhatsApp de los que están mandando mensajes", opinó.

Ante esta situación, Julio Campos mencionó que el Gobierno revela una profunda falta de empatía y de liderazgo frente a la crisis de inseguridad. Criticó que en lugar de plantear acciones concretas, la mandataria optó por un consejo que calificó de “simplista y desconectado”.

“No se trata de dejar de contestar, se trata de que el Estado empiece a responder. Los extorsionadores no mandan saludos, mandan balas. Si no respondemos nos matan. Ya Estamos cansados".

Transportistas convocan un nuevo paro en octubre

Campos indicó que su gremio evalúa convocar un nuevo paro y movilización para el mes de octubre, en protesta por la inseguridad y en rechazo al gobierno de Dina Boluarte. Asimismo, afirmó que actualmente se encuentran en coordinaciones con diversos sectores, como la 'Generación Z', los mercados, el transporte de carga pesada y otros grupos, para llevar adelante esta nueva medida.

"La inacción del Gobierno de Dina Boluarte está matando a los transportistas, comerciantes, empresarios y emprendedores. No podemos trabajar tranquilos. Las extorsiones y los asesinatos han aumentado de manera indiscriminada, y los ciudadanos de a pie son los más perjudicados".

Mencionó que, en las próximas semanas, darán a conocer la fecha oficial en la que se realizará esta medida, donde exigirán estrategias efectivas y la salida de Dina Boluarte.