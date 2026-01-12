El cantante de cumbia y exintegrante de los Hermanos Yaipén, Moisés Vega, utilizó su cuenta de TikTok para exponer una situación personal que, según explicó, decidió contar para proteger a sus hijas y aclarar versiones que circularon en redes sociales.

En el video difundido en la popular plataforma china, el artista señaló que lleva diez meses separado de su expareja Flavia Gómez y que, desde ese periodo, enfrenta restricciones para ver a su hija menor, fruto de dicha relación, debido a una exigencia económica: una pensión anticipada, la cual, aseguró, está fuera de sus posibilidades actuales. “Me está exigiendo una pensión 4 veces mayor a la de mi primera hija. El monto es muy elevado y no está a mi alcance”, señaló el cumbiambero.

Moisés Vega explica por qué no puede ver a su hija desde su separación

En su testimonio, el intérprete indicó que nunca le agradó hacer pública su vida privada, pero que se vio obligado a pronunciarse ante la exposición de conversaciones personales y mensajes indirectos en TikTok. Así mismo, afirmó que estas publicaciones afectan a sus dos hijas, en especial a la mayor, de 12 años, quien ya accede a redes sociales y vive en el extranjero.

El cantante manifestó que Gómez le prohíbe ver a su hija menor si no cumple con una pensión que se encuentra en evaluación legal. De acuerdo con el relato de Vega, no puede pagar tal monto debido a que no labora para una empresa ni casa musical en la actualidad. Además, indicó que trabaja de forma independiente y que, con los ingresos que percibe, cumple con los pagos que están a su alcance, respaldados con comprobantes y váuchers.

El artista sostuvo que no se desentendió de sus obligaciones y que, pese a sus esfuerzos, solo pudo ver a su hija mayor tres o cuatro veces en los últimos diez meses. Según dijo, esta limitación se relaciona directamente con la pensión exigida.

"En estos 10 meses que he estado lejos de mi hija, solo la he visto 3 o 4 veces. Han sido contadas. No la he podido ver simplemente porque no he podido cumplir con la pensión que ella quiere que le mande", sentenció.

Es por ello que espera el dictamen judicial para definir tanto el régimen de visitas como el monto de los alimentos. Señaló que esta situación afecta a su entorno familiar y a él de manera directa. Reconoció que atravesó momentos de depresión y que buscó ayuda profesional para sobrellevar el proceso. En su mensaje, el cantante expresó que extraña a sus hijas y reiteró que su intención es ejercer su rol de padre.

Cómo inició y terminó su matrimonio, según Moisés Vega

El intérprete de cumbia también relató el inicio de su relación. Explicó que salió de una relación larga y que, poco después, conoció a la madre de su segunda hija. A los tres meses contrajeron nupcias con la intención de formar una familia.

Moisés Vega se casó con Flavia Gómez en 2025. Foto: Redes Sociales

Con el tiempo, señaló que surgieron diferencias por falta de compatibilidad y episodios de faltas de respeto. Indicó que existieron desacuerdos relacionados con su familia, audios y mensajes que afectaron la relación. Mencionó situaciones vinculadas a su madre, a sus hermanas y a la relación con su hija mayor. Al parecer, estos hechos actuaron como detonantes del fin del matrimonio.