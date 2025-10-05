HOYSuscripcion LR Focus

Política

Ministro Malaver minimiza asesinato de chofer por su nacionalidad: "Era venezolano (...) no ha sido extorsión"

El ministro del Interior se mostró "sorprendido" por el anuncio de un paro de transportistas tras la muerte de un conductor de transporte público, la cual minimizó por ser de nacionalidad venezolana.

Malaver
Malaver

En una entrevista con un medio local, el ministro Malaver expresó su "sorpresa" por el anuncio del paro de transportistas, liderado por Martín Ojeda de la Cámara Internacional del Transporte (CIT). La declaración más polémica de la autoridad surgió al intentar desvincular el asesinato de Cedeño Alonso, ocurrido en la víspera, de la ola de extorsiones que azota al sector transporte. Malaver precisó que la víctima era "de nacionalidad venezolana quien en vida fue Daniel Cedeño Alonso", y que la investigación en curso exploraba otras hipótesis.

El ministro citó información del jefe de región para señalar que no se podía "aventurarnos" a un juicio sobre extorsión, ya que, según detalló, el chofer se encontraba "separados y en proceso de divorcio" con su esposa, también venezolana. Adicionalmente, mencionó que el gerente de la empresa de transportes Lipetsa donde trabajaba Cedeño Alonso, "indica que no ha sido víctima de amenazas o llamadas por temas de carácter extorsivo".

