Política

INPE: jóvenes sin experiencia fueron contratadas tras reuniones con Iván Paredes

Registros de visitas y órdenes de servicio revelan un patrón de contrataciones en la presidencia del INPE que favoreció a personas sin trayectoria en el Estado ni requisitos mínimos.

Iván Paredes Yataco, presidente del INPE, es cuestionado por contratos a jóvenes sin experiencia. Foto: composición LR
Iván Paredes Yataco, presidente del INPE, es cuestionado por contratos a jóvenes sin experiencia. Foto: composición LR

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que en el INPE varios jóvenes sin experiencia laboral en el sector público accedieron a órdenes de servicio luego de reunirse directamente con su presidente, Iván Paredes, un mecanismo que amplía los cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de la entidad penitenciaria.

Los documentos revisados muestran que estas personas no pasaron por procesos regulares de selección ni por áreas administrativas, sino que acudieron primero al despacho presidencial y, semanas después, aparecieron como contratados con recursos del Estado para funciones administrativas.

En varios casos, los beneficiarios no contaban con estudios universitarios registrados ni con inscripción previa en el Registro Nacional de Proveedores, condición obligatoria para contratar con entidades públicas, lo que evidencia posibles vulneraciones a la normativa de contrataciones.

Las órdenes de servicio se emitieron por montos que oscilan entre los 3 mil y más de 10 mil soles y corresponden, en su mayoría, a labores de asistencia, digitación y apoyo técnico en oficinas vinculadas a la presidencia del INPE.

Visitas al despacho de Iván Paredes y contratos posteriores

Entre los casos figura Luis Sebastián Arce Acosta, de 28 años, quien se reunió con Iván Paredes el 31 de julio de 2025 por casi media hora y, semanas después, obtuvo una orden de servicio por 10 mil 500 soles como asistente administrativo, pese a no registrar estudios universitarios ni experiencia previa en el Estado.

Otro caso es el de Lucienne Cabanillas Delgado, de 22 años, quien acudió en tres oportunidades al despacho presidencial entre agosto y octubre de 2025. El mismo día de su tercera visita recibió una orden de servicio por más de 8 mil soles, aun cuando no estaba inscrita en el Registro Nacional de Proveedores al momento de su contratación.

El patrón se repite con Jorge De La Rosa Ayala, Jadira Chumpitaz Soto, Christian Quipuzco Guzmán, Luis Miguel Huachaca Rojas, Flor de María Fernández Ñique e Hilda Luciana Quispe Reynoso, quienes también sostuvieron reuniones con el titular del INPE y luego fueron beneficiados con órdenes de servicio, pese a no contar con trayectoria en el sector público, lo que refuerza los cuestionamientos sobre el rol directo de Iván Paredes en estas incorporaciones.

